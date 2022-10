Comment United pense que les avions électriques vont changer les décisions de voyage en avion

Alors que les voitures électriques et les SUV se rapprochent de 5 % du marché des voitures neuves aux États-Unis et de 9 % dans le monde, peu de compagnies aériennes ont fait un effort majeur vers les avions électriques. Plans de développement durable poursuivis par Compagnies aériennes américaines , Delta Airlines et Compagnies aériennes du sud-ouest mentionnent à peine les avions électriques. Les ingénieurs ne peuvent pas fabriquer une batterie électrique suffisamment légère et puissante pour alimenter un avion de la taille des jets d’aujourd’hui, a déclaré Eliot Lees, vice-président et analyste aéronautique de la société de conseil ICF à Cambridge, dans le Massachusetts.

“Il y a absolument beaucoup d’obstacles à franchir, mais les cycles de développement aérospatial se mesurent en décennies et vous devez commencer maintenant”, a déclaré Leskinen. “Nous ne pouvons pas continuer à faire et à exploiter notre entreprise comme nous le faisons. Il est impératif que nous le changions et la façon dont nous allons le changer passe par l’investissement dans la technologie.”

L’idée est moins de modifier le comportement des voyageurs que de convaincre les habitants des petites villes qui effectuent désormais des trajets de 250 miles ou moins de prendre l’avion à la place, a déclaré Mike Leskinen, vice-président du développement des entreprises de United et président de sa branche d’investissement United Ventures, a déclaré au CNBC ESG Impact plus tôt ce mois-ci. Si cela fonctionne, cela ouvre un nouveau marché pour les transporteurs comme United, en particulier en dehors des grandes zones métropolitaines.

L’une des choses les plus difficiles à comprendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre a été ce qu’il faut faire de l’aviation, car la plupart des jets commerciaux sont trop lourds pour voler à l’électricité avec la technologie d’aujourd’hui. Mais United Airlines commence à fournir une image de la façon dont les avions électriques feront partie de son avenir et une clé pour repenser la façon dont les voyageurs perçoivent l’aviation comme un choix pour des itinéraires plus courts.

Les efforts de la plupart des compagnies aériennes pour réduire les émissions se sont concentrés sur des plans visant à refaire leur flotte existante en remplaçant les avions plus anciens par des modèles plus récents et plus efficaces. De plus, les compagnies aériennes, dont United, sont axé sur les investissements dans les startups durables de carburant d’aviation. Le département américain de l’énergie affirme que les carburants durables des compagnies aériennes, ou SAF, émettent des niveaux de carbone “considérablement inférieurs”, mais pas nuls, et affirme que certaines technologies SAF en cours de développement pourraient entraîner des émissions nettes négatives de gaz à effet de serre.

L’objectif annoncé de Delta est de remplacer 10 % du carburant par du SAF d’ici 2030. Il a en partenariat avec Airbus pour étudier les avions à hydrogène, mais considère le SAF comme son principal moyen à moyen terme de réduire les émissions grâce à une nouvelle technologie. “Nous avons une stratégie à plusieurs volets de choses que nous pouvons faire aujourd’hui, des choses que nous pouvons faire demain comme investir dans SAF et investir dans l’avenir”, a déclaré Fletcher dans une interview. “Tous doivent commencer maintenant.”

American vise également à réduire les émissions en passant à des carburants durables, selon son rapport annuel sur la gestion environnementale, sociale et de la gouvernance. Elle prévoit de passer de 10 % de son carburant aux SAF d’ici 2030, dans le cadre d’un plan visant à réduire les émissions de 45 % d’ici là et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Même les SAF ne sont pas encore vraiment là, en raison d’une grave crise de capacité que l’industrie s’efforce de résoudre à temps pour 2030, a-t-il déclaré. L’industrie a reçu un coup de pouce économique grâce à l’adoption de la législation climatique du président Biden, qui est considérée comme essentielle pour fournir les incitations financières nécessaires pour développer ces nouvelles opérations. Le Congrès de la loi sur la réduction de l’inflation a été adopté en août avec plusieurs dispositions ciblant l’aviation. L’un est un crédit d’impôt pour les mélangeurs de 1 $ le gallon pour les biocarburants conçu pour inciter à construire plus rapidement des usines SAF, et des initiatives à plus long terme pour accélérer les technologies, y compris les avions à hydrogène et la capture ponctuelle du dioxyde de carbone pour créer de nouveaux carburants verts, dit Leskinen.