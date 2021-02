Comment unir un Kosovo profondément divisé? Nommez un lac d’après Trump

«Nous avons déjà notre propre nom pour le lac. Pourquoi Trump? » Mme Trifonovic a demandé, mystifiée et également agacée par le changement de nom brusque de la première chose qu’elle voit chaque matin quand elle regarde par la fenêtre.

« Il est un peu fou comme nous et a la même couleur de cheveux que moi », a déclaré Mme Trifonovic, 58 ans, en tapotant sa crinière blonde orangée.

Mais les choses ne sont pas si simples. Le lac artificiel, créé au début des années 1970 par un grand projet hydroélectrique alors que le Kosovo faisait encore partie de la Yougoslavie, n’a pas un mais deux noms: l’un utilisé par les Serbes – Gazivoda – et l’autre – Ujman – utilisé par les Albanais de souche qui dominent maintenant le Kosovo. , qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008.

La plupart des choses au Kosovo ont deux noms et ce n’est généralement pas un gros problème. Les deux communautés, qui se mélangent rarement et entretiennent des soupçons profonds l’une sur l’autre, utilisent simplement ce qu’elles veulent.

L’effort, dirigé par l’ambassadeur de M. Trump à Berlin, Richard Grenell, a écarté le département d’État et aussi l’Union européenne, qui travaillaient tous les deux depuis des années, sans grand succès, pour amener la Serbie à accepter l’existence du Kosovo en tant qu’indépendant. Etat. Divisée par l’appartenance ethnique, la langue et l’histoire, la population albanaise majoritaire du Kosovo et sa minorité serbe sont en désaccord sur à peu près tout, en particulier le statut des terres qu’elles partagent.