Comment une ville russe fait face aux sanctions | Nouvelles du monde

Demandez à n’importe quel Russe ce qu’il associe à la ville de Togliatti et la réponse est automatique : les voitures.

Tolyatti est le Detroit russe, où se trouve Avtovaz qui produit la Lada, omniprésente dans tout Russie principalement parce que la marque est locale et bon marché.

Si vous voulez avoir une idée de l’impact des sanctions sur l’économie russe, Avtovaz est un bon point de départ.

Non pas qu’Avtovaz, de nouveau aux mains de l’État, nous permette d’entrer dans l’usine.

Le service communication était méfiant, persuadé qu’on ridiculiserait le fait que les modèles les plus récents sortent des chaînes de production n’ont pas d’airbags, de climatisation ou de système de freinage antiblocage.

Nous avons suggéré que les modèles épurés parlaient d’eux-mêmes. Nous n’avons pas été laissés entrer.

L’industrie automobile russe a été renversée depuis Vladimir Poutine envoyé des troupes dans Ukraineprincipalement en raison des hausses de prix, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des constructeurs automobiles occidentaux nerveux qui finalisent leurs stratégies de sortie.

Renault, qui détenait une participation majoritaire dans Avtovaz, s’est retiré en mai, rendant sa participation à l’État russe mais avec une clause de rachat de six ans.

Volkswagen, le plus grand investisseur étranger de Russie, serait à la recherche d’acheteurs pour son usine de Kalouga – et ses travailleurs y sont licenciés jusqu’à la fin de 2022.

Les ventes de voitures se sont effondrées, en baisse de 75% par rapport à juillet de l’année dernière selon le comité des constructeurs automobiles AEB, Avtovaz ayant enregistré une baisse de 68% de ses ventes sur la même période.

La production de la vaste usine d’Avtovaz à Tolyatti a été interrompue en avril et mai mais a repris en juin.

Les premiers modèles Granta et Niva sortis des chaînes de production après la pause ont déjà été mis à niveau pour inclure des systèmes d’alerte d’urgence GPS qui manquaient initialement.

Les airbags ne sont pas encore installés, mais ils devraient l’être d’ici la fin août. Les systèmes de freinage antiblocage devraient arriver de Chine à un moment donné l’année prochaine.

En juin, Grigory Basovitiy du syndicat Molot à Togliatti a accordé une interview dans laquelle il a dressé une liste exhaustive des pièces de rechange qu’Avtovaz avait du mal à se procurer.

“Aujourd’hui, la plupart de ces problèmes ont été résolus”, nous dit-il. Maintenant, les problèmes sont logistiques, l’acheminement des pièces depuis la Chine ou le Kazakhstan.

“Le fait que la Chine possède des capacités et de la technologie et qu’elle remplace maintenant ce que l’Europe a abandonné n’est un secret pour personne. Nous entendons déjà des fabricants occidentaux dire que s’ils partent, quelqu’un d’autre les remplacera. Et maintenant nous voyons comment cela fonctionne.”

Image:

Le panneau Lada Granta vous accueille à la sortie de l’aéroport



“Ce n’est pas comme à l’époque soviétique”

De nombreuses entreprises occidentales sont bloquées, leurs opérations en attente ou non.

Selon l’analyse du groupe de conseil en stratégie Macro-Advisory, la plupart des entreprises qui sont parties sont soit de petite taille (c’est-à-dire dans le commerce de détail), soit ont vendu à des acheteurs locaux (comme Renault ou McDonald’s qui font la une des journaux).

“Nous calculons le coup porté au PIB à moins de 1% car les actifs opérationnels resteront dans le pays”, lit-on dans sa dernière note de recherche.

“La Russie fait toujours partie du marché malgré les sanctions”, déclare Azat Temirkhanov de l’agence d’analyse automobile Autostat à Tolyatti.

“Ce n’est pas comme à l’époque soviétique où il y avait un rideau de fer. Nous avons toujours l’intégration économique, nous avons juste besoin de reconstruire les chaînes d’approvisionnement.”

C’est le message que l’État russe aime projeter. Mais les prédictions apocalyptiques de ces premiers mois de gros titres sur les sanctions se sont légèrement atténuées.

Image:

Avtovaz produit la Lada, omniprésente dans toute la Russie principalement parce que la marque est locale et bon marché



“Voilà pour vos sanctions”

La Banque centrale de Russie a amélioré ses prévisions de contraction du PIB cette année, de 4 à 6 % au lieu de 8 à 10 %.

Le Fonds monétaire international a révisé le sien à la baisse, passant de 8,5 % à 6 %.

Les perspectives ne sont pas formidables, l’économie russe est prête pour des temps extrêmement difficiles. Mais ce n’est pas encore tout à fait le glas économique que proclament certains groupes de réflexion occidentaux et que les partisans de l’Ukraine espèrent peut-être.

Tolyatti a déjà connu des moments difficiles. Les travailleurs à qui nous avons parlé étaient mécontents des salaires et du retour espéré à la semaine de cinq jours ; les sanctions semblaient d’importance secondaire.

“Vous et vos sanctions”, a déclaré Yuri Mukhoed, qui est déjà en congé depuis deux ans et qui travaille pour Avtovaz depuis les années 1990.

“Il est inutile d’imposer des sanctions contre la Russie. La Russie se suffit à elle-même.

“Nous voulions être gentils, unifier le monde entier autour de nous, et maintenant il s’avère que personne n’a besoin de nous. Eh bien, si vous ne voulez pas de nous, comprenez ceci : l’Europe est maintenant finie, morte. ils vont survivre l’hiver sans le gaz et le pétrole russes ? Avec du bois de chauffage ? Ils ont encore besoin de la Russie. Tant pis pour vos sanctions.

Image:

Les gens se détendent au Victory Park, construit par Avtovaz



Tolyatti est le cœur battant de l’industrie automobile russe, le secteur le plus touché en termes de sanctions jusqu’à présent.

Au Victory Park de la ville, un nouvel aménagement urbain soigné financé par Avtovaz pour célébrer son 50e anniversaire, des adolescents jouent au ping-pong et au basket sur fond de rap russe.

Dans un autre coin, des couples dansent la salsa. Le soleil du soir se couche après une autre journée brûlante.

À première vue, alors que les Russes continuent de profiter de leur été, vous pourriez être pardonné de penser qu’ils ont oublié qu’il y a une guerre.