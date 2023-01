Comment une ville frontalière du Texas façonne l’avenir du commerce mondial

Les entrepôts grouillants creusés dans le désert entourant Laredo, au Texas, témoignent d’une explosion du commerce entre les États-Unis et le Mexique.

Un matin récent, des fûts de 55 gallons remplis de produits chimiques concoctés dans l’Ohio attendaient des camions qui les transporteraient à travers le Rio Grande, pour les utiliser comme matières premières dans une usine de peinture de la ville industrielle mexicaine de Monterrey. Destinées au nord, les plaquettes de frein fabriquées au Mexique étaient destinées à des entreprises de camionnage aussi éloignées que le Dakota du Sud.

Plus le commerce se développe, plus les opportunités sont grandes pour Laredo, une ville tentaculaire de plus de 250 000 habitants qui a longtemps été le port terrestre dominant sur la frontière sinueuse entre les États-Unis et le Mexique. Aujourd’hui, il est en passe de devenir une composante encore plus vitale de l’économie mondiale. Les entreprises américaines dégrisées par les bouleversements de la chaîne d’approvisionnement de la pandémie et alarmées par l’animosité entre les États-Unis et la Chine réduisent leur dépendance aux usines d’outre-Pacifique en déplaçant la production vers le Mexique.

Déjà, environ 800 millions de dollars de produits, des pièces automobiles aux vêtements en passant par les avocats, transitent chaque jour par Laredo. Cette réalité est soulignée par le défilé de camions qui grondent, attendant – souvent pendant des heures – leur chance de traverser un pont enjambant le Rio Grande, la rivière trouble qui sépare le Texas du Mexique.