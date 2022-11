Comment une vague GOP est devenue une ondulation

Ils ont essayé de promouvoir un sentiment de progrès dans la résolution des problèmes que les électeurs ressentaient avec acuité dans leur vie quotidienne – les préoccupations concernant la criminalité, la hausse des prix et l’endettement des étudiants, entre autres.

Les démocrates et leurs alliés ont dépensé plus de 450 millions de dollars en publicités soutenant le droit à l’avortement. Les démocrates ont promis d’essayer de codifier le droit constitutionnel incarné par la décision désormais annulée Roe c. Wade – un exploit qui nécessiterait non seulement de garder le contrôle du Congrès, mais également d’obtenir le soutien nécessaire pour contourner les règles du Sénat exigeant 60 votes pour passer la plupart législation. Mais à part cela, ils n’ont proposé que des plans limités face à un changement brutal qui affecte plus de 22 millions de femmes vivant dans des États où l’avortement est interdit ou sévèrement restreint.

En fin de compte, la stratégie démocrate consistait en grande partie à contraster avec une majorité républicaine qu’ils rejetaient sur des questions telles que le droit à l’avortement, la protection de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale et la taxation des entreprises et des Américains les plus riches.

L’avortement s’est avéré être le facteur de motivation que les démocrates pensaient, aidant à stimuler un certain nombre de candidats démocrates qui se sont penchés sur la question, y compris la représentante Abigail Spanberger de Virginie, la gouverneure Gretchen Whitmer du Michigan, Josh Shapiro, qui a remporté la course du gouverneur en Pennsylvanie. , et la sénatrice Patty Murray de Washington.

Les électeurs du Michigan, du Kentucky, de Californie et du Vermont étaient sur la bonne voie pour préserver ou étendre les droits à l’avortement par des votes sur les mesures de vote.

Et dans le Wisconsin et la Caroline du Nord, les républicains n’ont pas atteint les supermajorités législatives des États qui auraient permis au parti d’adopter des priorités partisanes telles que l’interdiction de l’avortement, annulant le veto du gouverneur.