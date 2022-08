Comment une usine de cricket de London, en Ontario, s’est retrouvée au cœur d’une théorie du complot internationale

Une usine de cricket de London, en Ontario, qui produit des insectes utilisés comme aliments pour animaux de compagnie s’est retrouvée au cœur d’une vaste théorie du complot international dont les fournisseurs prétendent qu’une cabale d’élites obscures tentent de forcer la population à manger des insectes dans le cadre d’un sinistre totalitaire terrain.

La théorie du complot circule depuis des mois, amplifiée et publiée par des colporteurs de désinformation en ligne au Canada et ailleurs en anglais et en chinois, le mensonge devenant souvent plus radical ou scandaleux à chaque itération.

Ceux qui répandent le mythe ne sont pas seulement des blogueurs en ligne et des comptes de médias sociaux anonymes. Les mensonges sont également propagés et modifiés par un certain nombre d’opérateurs politiques en fonction de leur programme, y compris le mouvement séparatiste de l’Alberta et des politiciens comme un député en exercice et un espoir à la direction du Parti conservateur du Canada.

CBC News a retracé l’histoire de la croissance de cette théorie du complot, d’un simple tweet d’une entreprise de construction ontarienne à son utilisation comme rhétorique dans la campagne à la direction du Parti conservateur du Canada.

La chronologie de la croissance de la théorie

Le fil entier commence assez simplement avec un tweet le 10 juin de l’entreprise de construction torontoise Ellis Don, annonçant qu’elle venait de terminer les travaux sur la plus grande installation de production de cricket au monde.

La plus grande installation de #cricketproduction au monde est officiellement achevée ! 🦗La nouvelle usine d’Aspire Food Group à London, en Ontario, est prête à produire 9000 tonnes métriques de grillons par an pour la consommation humaine et animale. En savoir plus ici : https://t.co/8YLPkScWKV #cropscience pic.twitter.com/SlfsIV9mys —@EllisDon

L’information a été reprise une semaine plus tard par Awakening Canada, un groupe Facebook qui publie des informations erronées sur la pandémie et des théories du complot sur le Forum économique mondial.

Le post du 17 juin était publié peu après minuit, demandant: “Êtes-vous prêts à manger des grillons, bienvenue dans le Canada communiste.” Il a obtenu 10 partages parmi les 4 600 abonnés de la page.

Huit heures plus tard, la fausse information a été répétée par Mike McMullen, un candidat politique de London, en Ontario, qui s’est présenté pour le Parti populaire du Canada lors des dernières élections fédérales et un candidat au poste de conseiller municipal lors des élections municipales d’octobre.

Il publie le même tweet d’Ellis Don sur sa page Facebook avec la légende “Klaus Schwab et les WEF doivent être contents…” Le message obtient 29 partages parmi ses 1 900 abonnés.

“Il y a un nombre croissant de personnes qui pensent que notre pays est foiré et que nos politiciens sont des marionnettes”, a déclaré McMullen à CBC News, interrogé jeudi sur le message. “Beaucoup de gens craignent de les amener à manger des insectes.”

Lorsqu’on lui a demandé des preuves, McMullen n’a pas été en mesure de fournir quoi que ce soit d’autre que les biographies de quelques politiciens canadiens éminents sur le site Web du WEF, y compris Premier ministre Justin Trudeau et vice-Premier ministre Chrystia Freeland.

“Je pense que c’est le plan”, a déclaré McMullen. “C’est mon opinion que je vous donne.”

CBC News a contacté Aspire Food Group, propriétaire de l’usine de cricket. Mohammed Ashour, directeur général de la société, n’était pas disponible pour commenter jeudi et vendredi.

Ashour a déclaré à Vice News en juillet que l’entreprise ne commercialise plus ses produits destinés à la consommation humaine et se concentre uniquement sur les aliments pour animaux de compagnie car, a-t-il déclaré à la publication, les grillons ont “un peu un facteur dégoûtant”.

De fausses informations apparaissent 10 heures plus tard en chinois

Environ 10 heures plus tard, le 17 juin, la fausse information a été partagée sur Facebook en chinois sur cette page. Selon l’algorithme de traduction de Facebook, les abonnés sont informés que l’usine de cricket fait partie du “programme” Great Reset “pour empêcher les gens de tout posséder et de mettre en place la principale chaîne alimentaire”.

L’usine est construite sur près de cinq hectares de terrain dans le parc de l’innovation, près de la promenade commémorative des anciens combattants et de l’autoroute 401. (Twitter)

Le 18 juin, un message similaire apparaît sur Black Sheep Truth Mediaun groupe Facebook qui présente de nombreuses théories du complot avec la légende : “Les pénuries alimentaires prévues offrent maintenant une solution. Ne vous inquiétez pas maintenant, il y aura de quoi manger les gens.”

L’information a atteint plus de personnes, avec au moins 292 partages et 164 commentaires parmi les 30 000 abonnés de la page. Il est également signalé comme fausse information par Facebook après avoir été identifié par des vérificateurs de faits indépendants.

Ensuite, le 22 juin, le complot est répété par Tanner Hnidey, le vice-président à l’économie de l’Alberta Prosperity Project (APP), un groupe séparatiste provincial.

Hnidey publie une vidéo sur son Facebook personnel intitulée « Nous allons continuer à manger du bœuf de l’Alberta !”

“Je n’ai pas l’intention de manger des grillons ou des insectes au petit-déjeuner”, déclare Hnidey dans la vidéo, affirmant à tort que le gouvernement fédéral essaie de remplacer le bœuf par des protéines d’insectes.

Tanner Hnidey, vice-président de l’économie du Alberta Prosperity Plan, apparaît dans une vidéo du 22 juin sur sa page Facebook personnelle. L’APP est un groupe qui milite pour la sécession de la province de la Confédération. (Tanner Hnidely/Facebook)

CBC News a reçu jeudi une déclaration par e-mail de l’APP, disant: “Le lien vidéo que vous avez fourni semble provenir de sa page Facebook personnelle et il a droit à son opinion.

“Nous transmettrons ceci à M. Hnidey et à l’équipe des médias pour leur réponse”, a déclaré l’écrivain, signant uniquement en tant que “l’équipe APP”.

Hnidey n’a pas répondu jeudi ou vendredi.

L’histoire fait le tour

Le 3 juillet, le mensonge est publié dans le Western Standard de Calgary dans une chronique intitulée “ Si les Canadiens voulaient manger des grillons, nous ne serions pas obligés de subventionner la ferme de grillons .” La colonne a été partagée au moins 450 fois à 130 000 abonnés.

Le 5 juillet, Cheryl Gallant, députée conservatrice de Renfrew–Nipissing–Pembroke, crée une publication Facebook reliant les manifestations contre les pratiques agricoles durables aux Pays-Bas à la manifestation du Canadian Freedom Convoy de février avec la légende « Trudeau veut que nous mangions des grillons ».

Elle a de nouveau publié les fausses informations dans un lien vers la colonne Western Standard le 7 août, avec la légende, “il est intéressant que Trudeau ait investi des millions dans l’élevage de crickets pour lutter contre une pénurie alimentaire bien avant que Poutine n’envahisse l’Ukraine”.

Gallant n’a pas répondu jeudi ou vendredi à une demande de commentaire de CBC News.

Le 9 juillet, la candidate à la direction des conservateurs fédéraux, Leslyn Lewis, a écrit un article de blog avec le titre, « La viande animale est-elle progressivement supprimée ? cela laisse entendre que l’usine de cricket fait partie d’un plan plus vaste du gouvernement fédéral visant à éliminer progressivement la viande.

Le message a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, y compris parmi des groupes qui partagent de fausses nouvelles et des théories du complot, comme le Druthers Community Group.

Lewis n’a pas répondu jeudi ou vendredi à une demande de commentaire de CBC News.

Le mensonge puise dans le sentiment anti-gouvernemental : prof

CBC News a partagé la chronologie de la croissance de la théorie du complot avec Alison Meek, professeure agrégée d’histoire au King’s College de l’Université Western à Londres, en Ontario, qui étudie les théories du complot.

Elle a déclaré que les fausses informations exploitaient un sentiment anti-gouvernemental croissant, jouant sur la peur et l’isolement ressentis par beaucoup pendant les jours les plus sombres de la pandémie de COVID-19, lorsque les autorités imposaient des mesures de confinement et des restrictions sanitaires radicales qui bouleversaient les routines quotidiennes de nombreuses personnes.

Les théoriciens du complot peuvent y apposer leur propre empreinte et l’utiliser comme ils l’entendent. – Alison Meek, professeur agrégé d’histoire au King’s College de Western

“Je pense que ce que nous voyons, c’est puiser dans le même genre de chose que nous avons vu avec le Freedom Convoy ou les mandats”, a-t-elle déclaré. “Ce véritable sentiment anti-gouvernemental s’est installé.”

Meek a déclaré qu’il ressort clairement de la chronologie que les fausses informations ont été déformées et manipulées par chaque personne qui les a diffusées, ajoutant ou supprimant des détails afin de créer une propagande adaptée à leur propre agenda.

“Les théoriciens du complot peuvent y apposer leur propre empreinte et l’utiliser comme ils l’entendent.”

Meek a déclaré que si les théories du complot existent depuis des temps immémoriaux dans des histoires sur des sociétés secrètes telles que les francs-maçons et les Illuminati, Internet a permis à ces théories de s’épanouir rapidement en atteignant les gens instantanément à travers les frontières et les langues.

“Internet a été une véritable aubaine pour les théories du complot”, a-t-elle déclaré. “C’est gratuit, vous atteignez des personnes partageant les mêmes idées et cela peut être modifié pour s’adapter à n’importe quel programme, qu’il s’agisse de la” Grande Réinitialisation “, du Forum économique mondial ou de la politique de l’État.”

Elle a déclaré que si la vérification des faits des théories du complot peut être épuisante, cela doit être fait pour empêcher ceux qui propagent le mensonge de dominer la conversation avec de fausses informations.

Même dans ce cas, a-t-elle dit, lorsqu’ils sont confrontés à des preuves ou à la vérité, les théoriciens du complot se cachent derrière l’idée de rigueur scientifique, affirmant qu’ils ne faisaient que remettre en question la vérité ou proposer une théorie alternative.

“Cela donne une échappatoire à ceux qui poussent les théories du complot. Ils disent:” Je ne fais que poser des questions.

“Bien sûr, vous vous posez des questions”, a ajouté Meek. “Mais le questionnement signifie que vous devez accepter les réponses selon lesquelles ‘Ce n’est qu’une usine de cricket pour fabriquer de la nourriture pour animaux de compagnie parce que c’est là que les preuves indiquent’, par opposition à ‘Juste parce que nous ne pouvons pas trouver la preuve de quelque chose doit signifier qu’il y a il se passe quelque chose d’infâme’ – ce n’est pas ainsi que fonctionnent les enquêtes journalistiques, universitaires ou scientifiques.”