Comment une université d’élite aborde ChatGPT cette année scolaire

La grande nouveauté cette année semble être la même que celle qui a défini la fin de l’année dernière : ChatGPT et autres grands modèles linguistiques. L’hiver et le printemps derniers ont fait la une des journaux sur l’IA en classe, certaines écoles paniquées allant jusqu’à interdire complètement ChatGPT. Mon collègue Will Douglas Heaven a écrit qu’il n’était pas temps de paniquer : l’IA générative, a-t-il soutenu, va changer l’éducation mais pas la détruire. Aujourd’hui, les mois d’été ayant offert un peu de temps de réflexion, certaines écoles semblent reconsidérer leur approche.

Pour avoir un aperçu de la manière dont les établissements d’enseignement supérieur abordent désormais la technologie en classe, j’ai parlé avec Jenny Frederick.. Elle est doyenne associée à l’Université de Yale et directrice fondatrice du Poorvu Center for Teaching and Learning, qui fournit des ressources aux professeurs et aux étudiants. Elle a également contribué à diriger l’approche de Yale concernant ChatGPT.

Dans notre conversation, Frederick a expliqué que Yale n’avait jamais envisagé d’interdire ChatGPT et souhaitait plutôt travailler avec il. Je partage ici certains des points clés et des parties les plus intéressantes de notre conversation, qui ont été éditées par souci de concision et de clarté.

L’IA générative est nouvelle, mais demander aux étudiants d’apprendre ce que les machines peuvent faire ne l’est pas.

Côté enseignement, il est vraiment important de revisiter : Qu’est-ce que je veux que mes élèves apprennent dans ce cours ?

Si un robot pouvait le faire de manière adéquate, dois-je repenser ce que je demande à mes élèves d’apprendre, ou hausser la barre quant aux raisons pour lesquelles il est important de savoir cela ? Comment parlons-nous à nos étudiants de ce que signifie structurer un paragraphe, par exemple, ou faire ses propres recherches ? Qu’est-ce que [students] gagner de ce travail ? Nous apprenons tous la division longue, même si les calculatrices peuvent le faire. Quel est le but de ça ?

J’ai un conseil consultatif universitaire pour le Poorvu Center, et nous avons un professeur de calcul dans le groupe, et il a ri et a dit : « Oh, c’est plutôt amusant pour moi de vous voir tous aux prises avec cela, parce que nous, mathématiciens, avons dû composer avec le fait que les machines pouvaient faire le travail. Cela est possible depuis un certain temps maintenant, depuis des décennies.»

Il faut donc penser à justifier l’apprentissage que l’on demande aux élèves alors que, oui, une machine pourrait le faire.