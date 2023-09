Comment une trêve de plusieurs années entre Google et Microsoft s’est effondrée

Une trêve de cinq ans entre les rivaux Google et Microsoft s’est effondré en 2020 lorsque les géants de la technologie se sont retrouvés en désaccord sur leurs activités de recherche sur le Web concurrentes, selon un témoignage lors du procès antitrust du gouvernement américain contre Google.

Après une décennie de combats, les entreprises ont conclu un pacte de non-agression en 2016, souhaitant un nouveau départ dans leur relation acrimonieuse. Mais il y a trois ans, la situation a commencé à se détériorer, a témoigné jeudi à Washington Jonathan Tinter, vice-président du développement commercial de Microsoft.

Google a insisté pour que Microsoft place un widget de recherche Google sur l’écran principal de son smartphone à écran tactile Surface Duo afin d’obtenir une licence pour le système d’exploitation Android, rejetant la demande de l’éditeur de logiciels d’utiliser son propre moteur de recherche, Bing, a déclaré Tinter, qui a négocié l’accord. dans l’hémisphère nord au printemps et à l’été 2020.

Nous voulions que les points d’entrée de recherche soient Bing. Ils voulaient que le point d’entrée de la recherche soit Google

Google a également interdit à Microsoft d’indiquer aux utilisateurs comment passer du moteur de recherche par défaut à Bing, a-t-il déclaré.

« En fin de compte, pour que le Duo réussisse, nous avions besoin de la licence de Google », a-t-il déclaré. « Nous voulions que le point d’entrée de la recherche soit Bing. Ils voulaient que le point d’entrée de la recherche soit Google.

Tinter est l’un des nombreux dirigeants de Microsoft à témoigner dans le cadre du procès antitrust du ministère américain de la Justice contre Google. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, devrait prendre la parole la semaine prochaine. Le gouvernement affirme que Google a monopolisé le marché de la recherche en ligne grâce à des contrats dans le cadre desquels il a payé des milliards à Apple et aux fabricants de smartphones pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche par défaut sur les navigateurs et les appareils mobiles. Google a déclaré que les consommateurs aiment son moteur de recherche et qu’il est facile d’en changer.

Microsoft et Google sont finalement parvenus à un « compromis » sur Duo pour que les deux moteurs de recherche apparaissent sur l’appareil, a déclaré Tinter. Un widget de recherche, le navigateur Chrome et l’application Google Search seraient tous sur le téléphone et utiliseraient Google, tandis que Edge de Microsoft, le navigateur par défaut de l’appareil, utiliserait Bing.

Fiasco

Microsoft a commencé à prendre des commandes pour le Duo pliable à double écran, d’une valeur de 1 400 $ US, en août 2020, marquant le retour de l’entreprise sur le marché des téléphones portables après un recul ignominieux en 2016 après que son acquisition du combiné de Nokia ait entraîné une dépréciation coûteuse. Même s’il comptait quelques fans, le Duo s’en sortait mal et, quelques mois plus tard, Microsoft offrait déjà des réductions sur le produit. À peine un an plus tard, il se vendait à moins de la moitié du prix initial.

Alors que la sortie du Duo semblait représenter un dégel entre les rivaux technologiques, dans les coulisses, la relation était moins amicale, a déclaré Tinter. Tinter a déclaré qu’il plaidait personnellement en faveur d’une « coopération stratégique » avec Google, citant le succès des produits Office de Microsoft sur la plate-forme Android.

Lire : Apple a utilisé Bing comme « monnaie d’échange » de Google

« Il y a eu un débat sur la mesure dans laquelle nous devrions ou non travailler avec Google », a-t-il déclaré. « L’équipe Bing Ads soutenait que nous ne devrions pas le faire. »

L’accord des entreprises sur la fin des hostilités a établi un processus formel et progressif pour gérer les différends qui auraient pu auparavant être soumis directement aux régulateurs. En mars 2020, Microsoft s’est officiellement plaint à Google que son Search Ads 360, qui permet aux spécialistes du marketing de gérer des campagnes publicitaires sur plusieurs moteurs de recherche, ne suivait pas les nouvelles fonctionnalités et types d’annonces de Bing.

Le différend a déclenché des discussions entre les principaux avocats des sociétés, Brad Smith de Microsoft et Kent Walker de Google. Tinter a également été impliqué, a-t-il déclaré, discutant de ces problèmes avec Don Harrison de Google, président des partenariats mondiaux et du développement de l’entreprise.

Tinter a déclaré qu’en réponse à l’escalade de Microsoft, Google s’est officiellement plaint d’un problème avec les termes du programme cloud de Microsoft qui interdisait la participation des produits Google Drive – un logiciel de productivité rival pour le traitement de texte, le courrier électronique et les feuilles de calcul.

En réponse aux questions du ministère de la Justice, Tinter a déclaré que Microsoft avait officieusement accepté de payer Google pour apporter les modifications à SA360. « C’était la moitié d’une stratégie de négociation », a déclaré Tinter. Harrison a déclaré : « C’est trop cher. » J’ai dit : « Super, laissez-moi payer pour cela. »

Lire : Les États-Unis entament une bataille antitrust à enjeux élevés avec Google

Les deux sociétés ont finalement négocié une solution concernant le cloud, mais n’ont pas réussi à résoudre les problèmes liés à l’outil de publicité sur les recherches, a-t-il déclaré. En conséquence, rien n’a jamais été signé sur ces deux questions, a déclaré Tinter. « Nous avons fini par nous retirer et ne sommes pas parvenus à un accord », a-t-il déclaré.

Microsoft et Google ont également laissé leur accord de paix expirer en 2021. — Léa Nylen, (c) 2023 Bloomberg LP