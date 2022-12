Comment une tradition de vacances redoutée s’est transformée en la meilleure

Malgré un cadre élégant et une musique magnifique, j’ai commencé à redouter le concert de l’année prochaine dès la fin du premier. Bien sûr, j’ai pardonné à la personne qui a compilé le programme ; Je n’avais pas pris congé de tous les piliers du catholicisme (juste la culpabilité). Le vrai point de friction pour moi était le contraste de ma mère chantant “Silent Night” avec le souvenir de mon père qui avait du mal à communiquer après son opération. Sa frustration était indescriptible, inoubliable, imprimée dans mon ADN. J’avais fait une paix difficile avec un siège vide à la table, mais un banc bondé était trop ; l’absence de mon père occupait tout le banc. Assis là, flanqué de tout-petits qui ne se souviendraient pas de leur grand-père, je me sentais comme Notre-Dame des Douleurs elle-même.

Le mois de décembre suivant, j’ai tracé un éventail de traditions destinées à conjurer cette tristesse : des cartes de vacances, un calendrier de l’Avent, des biscuits de toutes formes, tailles et couleurs de saupoudrage. J’ai même traîné mes enfants à une soirée du solstice d’hiver peu annoncée au Starbucks que j’utilisais comme bureau, pensant qu’il serait bon pour eux de voir où je travaillais. Quand j’ai demandé à la barista à quelle heure les festivités commenceraient (le magasin était vide), elle a tranché un pain au citron, l’a déposé sur une assiette en carton et a dit catégoriquement: “Et maintenant.”

Nous sommes partis après la diffusion d’une version tambour en acier de “O Little Town of Bethlehem” – la musique de vacances était toujours ma faiblesse – pour constater que notre voiture avait été remorquée. Dans ma hâte d’aller à ma fausse soirée, je m’étais garé à un arrêt de bus.

Le concert de la chorale se dessinait sur mon calendrier à l’encre rouge. Chaque fois que ma mère quittait ma maison, elle s’assurait que je savais où m’asseoir et à quel point il serait impossible de se garer. (Pour mémoire, le parking est de la taille d’un centre commercial.) Au moment où l’après-midi était sur nous, je connaissais l’ordre des chansons, le nom de la harpiste et le curriculum vitae des solistes.

Cette fois, le programme incluait ma mère et était plus court de six pages que l’année précédente, une bénédiction pour les petits-enfants agités. Alors que la chorale remontait l’allée, ma mère m’a fait un petit signe de la main. Elle portait une nouvelle robe – bleue, fluide, majestueuse – incitant l’un de mes enfants à demander: “Pourquoi Marmee porte-t-elle une chemise de nuit?” Il n’y avait pas de misère cette fois, juste des bougies et des instruments à vent et une sublime interprétation de « Away in a Manger » du chœur d’enfants. Quand j’ai scanné l’église, j’ai repéré plusieurs vieux amis de mes parents. Comment les avais-je manqués l’année précédente ?

Plus tard, alors que nous placions des décorations sur le sapin, ma mère a dit : “Eh bien, on dirait que nous l’avons fait.”

Nous avons eu.

J’ai réalisé – comme je le ferais des centaines de fois au cours des deux décennies suivantes – que ce n’était pas mon deuxième acte, c’était celui de ma mère. Elle ne voulait pas de mon scénario ; elle avait son propre livret. Elle ne déménagera jamais à la plage ou dans un studio confortable près du Lincoln Center. Elle n’aura pas de micro-ondes, de télévision à écran plat ou même d’internet. Elle ne s’inscrira pas à Match.com.

Ma mère a ses chats, sa musique et ses petits-enfants. Nous n’avons plus besoin d’une baby-sitter, mais nous sommes reconnaissants pour toutes les années où elle s’est présentée avec des boulettes de viande maison. Elle a regardé tous les épisodes de “Phineas and Ferb” et “Good Luck Charlie”. Elle a conduit mes enfants à la natation, à la danse et au basket-ball, insistant sur Mozart dans la fourgonnette. Quand ils ont atteint l’adolescence, elle a célébré leur indépendance, a accepté leur piquant et a tout embrassé à leur sujet, sauf leur “musique maudite”.