Comment une théorie sur la contagion transgenre est devenue virale

Les résultats étaient conformes à ce à quoi on pouvait s’attendre compte tenu de ces sources : 76,5 % des parents interrogés “pensaient que leur enfant avait tort de croire qu’il était transgenre”. Plus de 85 % ont déclaré que leur enfant avait augmenté son utilisation d’Internet et/ou avait des amis trans avant de s’identifier comme trans. Les jeunes eux-mêmes n’avaient pas leur mot à dire dans l’étude, et on ne sait pas s’ils avaient simplement gardé leurs parents dans l’ignorance pendant des mois ou des années avant de faire leur coming out. (Littman reconnaît que “les conflits parent-enfant peuvent également expliquer certaines des conclusions”.)

Arjee Restar, maintenant professeur adjoint d’épidémiologie à l’Université de Washington, n’a pas mâché ses mots dans son Critique méthodologique 2020 du papier. Restar a noté que Littman avait choisi de décrire l’hypothèse de «contagion sociale et par les pairs» dans le document de consentement qu’elle avait partagé avec les parents, ouvrant la porte à des préjugés quant à savoir qui a choisi de répondre à l’enquête et comment il l’a fait. Elle a également souligné que Littman avait demandé aux parents de proposer des “diagnostics” de la dysphorie de genre de leur enfant, ce qu’ils n’étaient pas qualifiés pour faire sans formation professionnelle. Il est même possible que les données de Littman contiennent plusieurs réponses du même parent, a écrit Restar. Littman a déclaré au MIT Technology Review que “le recrutement ciblé [to studies] est une pratique très courante. Elle a également attiré l’attention sur l’article corrigé du ROGD, qui note qu’un groupe Facebook de parents pro-genre avec 8 000 membres a publié les informations de recrutement de l’étude sur sa page – bien que l’étude de Littman n’ait pas été conçue pour être en mesure de discerner si l’un d’entre eux a répondu.

Mais la politique est aveugle aux nuances méthodologiques. Et le journal a été rapidement saisi par ceux qui s’opposaient déjà à l’acceptation croissante des personnes trans. En 2014, quelques années avant que Littman ne publie son article ROGD, le magazine Time avait mis Laverne Cox, l’actrice trans de Orange est le nouveau noir, sur sa couverture et a déclaré un “point de basculement transgenre”. En 2016, des projets de loi à travers le pays visant à interdire aux personnes trans des salles de bains correspondant à leur identité de genre ont échoué, et celui qui a réussi, en Caroline du Nord, a coûté à son gouverneur républicain, Pat McCrory, son travail.

Pourtant, en 2018, une nouvelle réaction était en cours, une réaction qui s’est concentrée sur les jeunes trans. Le débat sur les jeunes trans faisant du sport est devenu nationalcomme l’a fait un bataille pour la garde au Texas très médiatisée entre une mère qui a soutenu son enfant trans et un père qui ne l’a pas fait. Les groupes travaillant à marginaliser davantage les personnes trans, comme le Alliance défendant la liberté et le Family Research Council, ont commencé à “imprimer des projets de loi et à les présenter aux législateurs des États”, explique Gillian Branstetter, stratège en communication à l’American Civil Liberties Union.

L’article du ROGD n’a pas été financé par des fanatiques anti-trans. Mais il est arrivé exactement au moment où les gens mal intentionnés cherchaient la science pour étayer leurs opinions. L’article “a blanchi ce qui avait été auparavant les élucubrations des théoriciens du complot en ligne et lui a donné l’apparence d’une étude scientifique sérieuse”, a déclaré Branstetter. Elle pense que si l’article de Littman n’avait pas été publié, un argument similaire aurait été avancé par quelqu’un d’autre. Malgré ses limites, il est devenu une arme cruciale dans la lutte contre les personnes trans, en grande partie grâce à sa diffusion en ligne. “Il est étonnant qu’un effort aussi flagrant de mauvaise foi ait été pris si au sérieux”, déclare Branstetter.

Littman rejette clairement cette caractérisation, affirmant que son objectif était simplement de “découvrir ce qui se passe”. “C’était une tentative de très bonne foi”, dit-elle. « En tant que personne, je suis libéral ; Je suis pro-LGBT. J’ai vu un phénomène de mes propres yeux et j’ai enquêté, trouvé qu’il était différent de ce qui était dans la littérature scientifique.

Une des raisons du succès de l’article de Littman est qu’il valide l’idée que les enfants trans sont nouveaux. Mais Jules Gill-Peterson, professeur agrégé d’histoire à Johns Hopkins et auteur de Histoires de l’enfant transgenre, dit que c’est “empiriquement faux”. Les enfants trans n’ont commencé à être discutés dans les médias grand public que récemment, alors les gens supposent qu’ils n’étaient pas là auparavant, dit-elle, mais “il y a eu des enfants en transition depuis aussi longtemps qu’il y a eu une technologie médicale liée à la transition”, et les enfants étaient transition sociale – vivre comme un sexe différent sans aucune intervention médicale ou juridique – bien avant cela.

De nombreuses personnes trans sont de jeunes enfants lorsqu’elles observent pour la première fois une dissonance entre la façon dont elles sont identifiées et la façon dont elles s’identifient. Le processus de transition n’est jamais simple, mais l’explication de leur identité pourrait l’être.