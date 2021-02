Si vous n’avez jamais entendu parler d’une plaque de cuisson ventilée, c’est parce qu’elle n’est devenue largement disponible que récemment. Ils sont également connus sous le nom de plaques à hotte, d’extracteurs de table de cuisson ou de plaques avec évents. Différents fabricants préfèrent des noms différents pour l’appareil.

Une plaque de cuisson à ventilation est une plaque à induction ou en céramique qui dispose de son propre extracteur pour aspirer la vapeur, la fumée et les particules d’huile, placées au centre de sa surface. Cela signifie que la plaque de cuisson n’a pas besoin d’être associée à une hotte aspirante séparée.

Pourquoi avoir une hotte dans la table de cuisson au lieu d’une hotte?

Les gens repensent l’aménagement des cuisines traditionnelles dans le but de faire de la cuisine un espace plus social. Cette idée a décollé lors de la propagation de Covid-19, car les gens passent plus de temps à la maison et utilisent les espaces de leur maison différemment.

Maintenant que les gens travaillent et apprennent à la maison, ils veulent que leurs chambres soient plus flexibles pour accueillir les membres de la famille qui partagent un espace tout en faisant des choses différentes, ou créer un environnement plus communautaire.

Un aspect crucial de cette refonte est la création d’un grand comptoir ou d’un îlot au centre de la pièce.

Les éléments clés de la cuisine – tels que l’évier et la plaque de cuisson – sont déplacés de l’espace de comptoir autour du bord de la pièce vers l’îlot central.

Cela signifie que la personne qui cuisine ou utilise l’évier n’aura pas le dos à la pièce et pourra discuter avec sa famille ou ses invités tout en préparant la nourriture. Dans les maisons décloisonnées, cela signifie également qu’ils peuvent parler aux gens du salon ou regarder la télévision.

Si la table de cuisson a son propre extracteur, la conception de la cuisine peut être beaucoup plus flexible et fluide. Il n’est pas nécessaire de prendre en compte une énorme hotte aspirante dans la disposition de la pièce, ce qui peut être gênant si vous voulez que votre plaque de cuisson se trouve sur un îlot central. (Et douloureux si vous vous cognez la tête dessus.)







Comme vous pouvez l’imaginer d’un produit créé pour prendre sa place au centre d’une cuisine, les plaques à ventilation sont des appareils design qui tirent le meilleur parti des nouvelles technologies et des matériaux de haute qualité. En d’autres termes, ils sont à peu près aussi éloignés de la laideur fonctionnelle d’une plaque de cuisson traditionnelle que possible.

Quelles entreprises les fabriquent?

Ils sont désormais disponibles auprès de nombreuses marques d’appareils, notamment AEG, Siemens, Neff, Elica et Bosch.

La société allemande Bora est en quelque sorte un innovateur dans ce domaine, se concentrant sur la conception et la production de plaques de cuisson ventilées. Elle a commencé à les fabriquer en 2008 et vient de remporter le prix spécial Plus X du meilleur produit pour le Bora X Pure, sa dernière plaque de cuisson avec hotte intégrée (photo ci-dessus et ci-dessous). Le X Pure est également récipiendaire d’un iF Design Award et d’un Red Dot Design Award.







Pendant ce temps, Smeg a le Hobd, qu’il appelle un «combo hotte et plaque de cuisson monobloc» (photo en haut de l’article). Certains modèles sont disponibles à l’achat en ligne, par exemple le HOBD482D qui est en stock chez Long Eaton Appliance Company au prix de 1469 £.

Les tables de cuisson de ce type utilisent souvent d’autres fonctionnalités innovantes, telles que des zones de cuisson flexibles. Le Hobd4 dispose de quatre zones de cuisson simples qui peuvent être converties en deux zones plus grandes. Le Bora X Pure a des zones de cuisson surdimensionnées de la même manière qui peuvent gérer même les plus grandes casseroles. (Paella géante, quelqu’un?)

Il est difficile d’acheter le Bora X Pure en ligne, mais vous pouvez contacter un revendeur comme HandMadeKitchens pour en commander un. Et il existe de nombreuses plaques de cuisson extractibles d’autres marques haut de gamme.

Marks Electrical vend la plaque à induction combo IDE842431B d’AEG en noir pour 1 859 £. C’est illustré ci-dessous. Il dispose de quatre zones de chauffage mais sa fonction de pontage vous permet de contrôler deux zones en une seule, pour des casseroles plus grandes. Il s’intégrera dans un espace de 80,5 x 49 x 21 cm.









Pendant ce temps, Elica a lancé sa propre plaque de cuisson à extraction, qu’elle appelle une «plaque à induction à aspiration» – la NikolaTesla One. Comme la table de cuisson AEG, elle dispose d’une fonction de pontage qui vous permet de contrôler deux zones en une seule, pour des casseroles plus grandes. Il est actuellement disponible chez Donaghy Bros pour 2315,91 £. Ses dimensions sont 83 x 51 x 21 cm.







La plaque de cuisson à induction T58TL6EN2 de Neff avec système de ventilation intégré est disponible auprès de John Lewis pour 2 459 £. Il a une cuisson flexible sous la forme de sa FlexZone: placez vos casseroles n’importe où dans la zone d’induction et elles chaufferont. Il est également livré avec le TwistPad Fire, un cadran amovible et lumineux pour un contrôle facile des zones de chaleur.







Les plaques de cuisson à ventilation ont tendance à fonctionner par induction. Les plaques à induction présentent des différences majeures par rapport au gaz ou à l’électricité. Si vous envisagez d’acheter une plaque à induction et que vous n’en avez jamais utilisé auparavant, nous avons des conseils sur ce que vous devriez considérer dans notre article, Devez-vous acheter une plaque à induction?