Comment une seule molécule peut perturber le métabolisme du corps

Des recherches antérieures montrent que l’obésité peut avoir un impact négatif sur un certain nombre de systèmes du corps, notamment respiratoire , digestif , squelettique et musclé systèmes. Cela peut également augmenter le risque de plusieurs maladies, notamment :

« Au cours des dernières années, nous avons porté notre attention sur la manière dont les cellules adipeuses et hépatiques s’adaptent aux conditions associées à une suralimentation lorsque les cellules sont inondées de nutriments. Ce qui est intéressant, c’est que ces cellules deviennent plus efficaces pour stocker l’énergie et moins efficaces pour la brûler, ce qui explique en partie pourquoi il est si difficile de perdre du poids », a-t-il poursuivi. “Nous avons exploré les changements moléculaires sous-jacents qui expliquent cela.”

Auteur principal de l’étude Dr Alan Saltiel professeur au Département de médecine de l’Université de Californie – École de médecine de San Diego, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui Son laboratoire travaille depuis 40 ans pour comprendre les hormones comme le contrôle de l’insuline et où et quand l’énergie est stockée ou utilisée.

Le Dr Saltiel a expliqué que l’obésité provoque des anomalies métaboliques dans le corps, car celui-ci doit gérer des quantités excessives d’énergie en raison de cette maladie.

En d’autres termes, le corps doit trouver un moyen de stocker l’énergie ou les calories excédentaires, car il existe une limite à la quantité pouvant être brûlée.

“Ainsi, des ajustements sont effectués, et ce changement dans la structure et la fonction des mitochondries est celui que nous mettons en évidence dans cet article”, a-t-il ajouté.

À l’aide d’un modèle murin, le Dr Saltiel et son équipe ont découvert que, lorsque les souris étaient nourries avec un régime riche en graisses, les mitochondries – connues sous le nom de « centrale électrique de la cellule » – situées à l’intérieur des cellules adipeuses se fragmentaient en mitochondries plus petites. Les chercheurs ont découvert que ces mitochondries plus petites ne pouvaient pas brûler autant de graisse que lorsque les mitochondries plus grosses étaient réunies.

“Dans un état normal et non obèse, les mitochondries maintiennent leur santé grâce à un cycle continu de fusion et de fission, ce qui signifie qu’elles se brisent et se reforment”, a expliqué le Dr Saltiel. “Nous avons constaté que les changements qui se produisent dans l’obésité font pencher la balance de sorte que les mitochondries se brisent davantage – le processus connu sous le nom de fission.”

Les chercheurs ont également découvert que ces changements ne se produisent que dans un seul type de cellules adipeuses : celles que l’on trouve sous la peau (sous-cutanée), principalement dans les hanches et les cuisses.

“On pense que c’est un bon dépôt adipeux, car il a le potentiel de brûler et de stocker les graisses”, a déclaré le Dr Saltiel.

« Nous avons constaté que les mitochondries sont normalement plus longues et plus actives dans ce dépôt de graisse par rapport au tissu adipeux trouvé dans la section médiane – appelé graisse viscérale – mais l’obésité provoque une fission mitochondriale excessive dans la graisse sous-cutanée, de sorte qu’elle ressemble davantage à de la graisse viscérale et perd sa capacité. pour brûler les graisses », a-t-il noté.