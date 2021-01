TikTok peut être interdit en Inde, mais la créativité trouve toujours un débouché.

Au fur et à mesure que le contenu spécialement conçu pour la plate-forme évoluait, les Indiens ont suivi l’évolution des tendances, trouvant de nouveaux modèles d’arrière-plan pour leurs vidéos et se sont ouverts à un public beaucoup plus large. Les courtes vidéos se trouvent généralement maintenant sur Instagram Reels ou Facebook Watch, et ont un public plus large sur ces plateformes.

Au milieu des chansons en hindi comme toile de fond, une chanson populaire ressort mais avec des paroles inaudibles et incohérentes. Un seul mot semble résonner chez les Indiens qui l’entendent, «permanent». Au mot, la basse baisse et un décalage dans l’intrigue de la vidéo est également enregistré.

La seule chose étrange étant que la chanson est en fait turque, et le seul mot reconnaissable n’est même pas «permanent».

La recherche de ‘Chanson permanente’ sur YouTube affichera les résultats de la chanson correcte: ‘Patlamaya Devam (Remix)’ de l’artiste turc Isyan Tetick

Les sections de commentaires de la chanson sont inondées de réponses indiennes, les gens soulignant qu’ils ne comprennent pas les paroles, mais vibrent quand même.

Le mot tant attendu «permanent» apparaît à 0:33 de la vidéo officielle – seul le mot est «harmanim».

Bien que le mot «Harmanim» n’ait pas de traduction exacte en anglais, le plus proche que nous ayons trouvé était «manteau», mais dans le contexte de la chanson, cela signifie «mélange».

La chanson a trouvé une telle popularité immense, elle était tout là-haut avec les trois meilleures chansons hindi de « Tera baap aya », « Wajah tum ho » et « Yaar Mera Titliyan Warga », et a été vue 16 millions de fois, il ya trois mois.

Mais comment une chanson turque aléatoire a-t-elle atteint le public indien? Cela a commencé avec la chanson qui a d’abord trouvé une petite base dans de courtes vidéos russes, où elles seraient une « Russie contre un autre pays » format. À partir de là, il a évolué – et s’est retrouvé à l’arrière-plan de toutes les vidéos « sauvages » sur les bobines Facebook et Instagram, et les Indiens ont lentement repris la chanson.

Actuellement, la recherche de « chanson permanente » sur YouTube sera une preuve suffisante de la popularité de la chanson: il existe une version pour une sonnerie, une version pour un statut WhatsApp. Pourquoi la chanson est-elle devenue aussi populaire qu’elle l’était? Parfois, des choses étranges sur Internet n’ont tout simplement aucune explication.