Comment une religieuse a enseigné à Steve Buscemi une dure vérité sur le métier d’acteur

Steve Buscemi n’a rien à prouver. L’acteur est l’un des protagonistes les plus constants des meilleurs films des années 1990 et continue d’enchanter le public avec son charme décalé. Chiens de réservoir, Armageddon, Fargoet Le Grand Lebowski ne sont que quelques-uns des films de l’époque qui sont honorés par sa présence, et il a ensuite joué un personnage récurrent dans l’une des séries télévisées les plus respectées de tous les temps, Les Soprano. Avec sa voix distinctive et ses traits non conventionnels, Buscemi est un élément remarquable de n’importe quel film, mais c’est son intensité décalée et ses talents comiques qui font de lui l’une des stars les plus indélébiles et les plus appréciées d’Hollywood.

Sa carrière a débuté dans des films indépendants dans les années 80 comme Regards d’adieu et Train mystèremais sa renommée décolle dès qu’il apparaît dans des films de réalisateurs partageant son énergie décalée comme Quentin Tarantino et les frères Coen. Il y a quelque chose d’attrayant et vulnérable chez Buscemi, même lorsqu’il joue un méchant, ce qui constitue le fourrage comique parfait pour les cinéastes qui ajoutent toujours un élément d’humour même lorsqu’ils ont affaire à des fusillades et à des broyeurs de bois.

Mais il n’était pas toujours évident que Buscemi deviendrait la star incontournable des auteurs hollywoodiens les plus singuliers des années 90. Lorsqu’il était enfant, il a appris une leçon précieuse sur les dures réalités de sa future profession, et la source de la sagesse du show business s’est avérée être une religieuse.

Parler à Le Gardien en 2017, Buscemi s’est souvenu de l’expérience formatrice. Il avait sept ans et son école catholique montait une production de Blanche Neige et les Sept Nains. Il avait à cœur de jouer le rôle d’un des nains, mais finalement, il n’a pas obtenu le rôle.

«J’étais un peu écrasé», dit-il admis. « J’ai demandé à notre religieuse si je pouvais avoir ce rôle, et elle a répondu : ‘Oh non, je donne le rôle à un autre enfant.’ Elle était gentille à ce sujet, mais je me souviens juste d’avoir été très déçue : ‘Oh, c’est ça la vie.’

Malheureusement, ce n’était que le premier des nombreux refus que le futur gagnant des Emmy a dû subir avant de percer. Dans les années 80, il a travaillé comme pompier pour compléter son travail au théâtre, mais même lorsqu’il décroche régulièrement des petits rôles dans des films, il a appris qu’il était toujours remplaçable. « Je me souviens d’être allé lire un rôle et d’avoir demandé à la directrice de casting si je pouvais lire pour le rôle principal, et elle m’a regardé et m’a dit : ‘Oh non, ils vont trouver un nom pour ce rôle’. » a-t-il déclaré, ajoutant : « Je me disais : ‘OK, je dois trouver un nom maintenant, ce n’est pas suffisant pour être un acteur qui travaille.' »

Heureusement pour nous tous, il a changé de tactique et a commencé à auditionner pour des rôles suffisamment importants pour lui donner, sinon la première place, du moins un nom familier. Les religieuses de son école primaire catholique ne l’avaient peut-être pas reconnu, mais Buscemi avait un talent et un charisme indéniables.

