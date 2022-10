Comment une récession au Canada pourrait vous affecter

Le ménage canadien moyen pourrait voir une réduction de 3 000 $ de son pouvoir d’achat global en 2023, selon un récent rapport de RBC. Cela sera probablement causé par des prix et des taux d’intérêt plus élevés dans tous les domaines.

Le même rapport prédit également que le Canada se dirige vers une récession économique dès le premier trimestre de 2023.

Aujourd’hui, je vais vous montrer comment une récession économique pourrait affecter vos finances et vous donner quelques conseils pour vous assurer que vous êtes prêt pour ce qui s’en vient.

Façons dont une récession économique pourrait nuire à vos finances :

Une récession peut avoir plusieurs effets négatifs sur les finances de votre ménage. Voici quelques-uns des principaux points de pression que les Canadiens pourraient ressentir :

Des taux d’intérêt plus élevés

Coût plus élevé des biens et services

Il peut être plus difficile de trouver un emploi (surtout pour les jeunes diplômés)

Il peut y avoir des réductions de salaire ou vous ne pouvez pas recevoir de primes au travail

Les pertes d’investissement du marché boursier pourraient diminuer

Les petites entreprises peuvent avoir du mal à garder ou à attirer des clients

Ci-dessous, je couvrirai chacun de ces éléments un peu plus en détail afin que vous ayez une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.



1. Perte d’emploi ou réduction des heures

Lorsqu’une récession économique survient, c’est toute l’économie qui en souffre. De nombreuses entreprises peuvent avoir du mal à fidéliser leurs clients ou à attirer de nouvelles entreprises. À leur tour, les propriétaires d’entreprise peuvent devoir licencier certains de leurs employés ou réduire leurs heures de travail dans le but d’économiser de l’argent. Cela pourrait même affecter les employés les plus performants.

Si vous avez un emploi syndiqué ou un emploi au gouvernement, votre position peut être un peu plus sûre. Cependant, rien n’est promis, alors assurez-vous de faire ce que vous pouvez pour prouver votre valeur à votre employeur.



2. Pas de bonus ni d’augmentation de salaire

Si vous avez l’habitude de recevoir des primes trimestrielles ou annuelles, vous risquez d’être déçu cette année. Tout comme de nombreuses entreprises devront réduire les heures de travail de leurs employés, elles devront également réduire leurs dépenses supplémentaires en primes et autres récompenses.

Les employés qui devraient recevoir une augmentation de salaire pourraient également être touchés et pourraient voir leurs augmentations reportées pour le moment. Vous pouvez demander à votre employeur si c’est ce à quoi vous attendre et budgétiser vos finances en fonction de ce qu’il vous dit.



3. Plus difficile de trouver des emplois bien rémunérés après l’université ou le collège

J’ai de mauvaises nouvelles pour les diplômés récents – il pourrait être difficile de trouver un emploi dans le cheminement de carrière souhaité. Certaines des entreprises avec lesquelles vous voudrez peut-être travailler licencieront déjà des employés, ce qui signifie que l’embauche de nouveaux employés est probablement la dernière chose à laquelle l’entreprise pense.

Dans ce cas, les diplômés récents peuvent trouver plus facile de rejoindre l’économie des concerts, de retourner vivre avec leurs parents pour économiser de l’argent ou de développer de nouvelles compétences et d’attendre que l’économie s’améliore.



4. Baisse de la demande d’entreprises de services

Si vous exploitez une entreprise de services telle que l’aménagement paysager, le déneigement, le lavage de maison ou la réalisation d’installations audio personnalisées, vous constaterez peut-être une baisse spectaculaire de votre clientèle.

À mesure que les finances des Canadiens sont serrées, bon nombre d’entre eux abandonneront certains des services « de luxe » auxquels ils étaient abonnés. Ils commenceront à s’occuper de leur propre entretien ou à reporter certains achats après la récession.



5. Des taux d’intérêt plus élevés sur les cartes de crédit et les prêts

Si vous avez une carte de crédit à taux d’intérêt variable, vous constaterez peut-être une augmentation des taux d’intérêt jusqu’en 2023. La Banque du Canada a récemment augmenté son taux d’intérêt directeur de 75 points de base à 3,25 %, et de nombreux Canadiens ont déjà constaté une augmentation de taux d’intérêt des cartes de crédit.



6. Il sera plus difficile d’obtenir un prêt ou un financement

Si vous demandez un prêt pour une petite entreprise, essayez d’hypothéquer une maison ou avez besoin de financer une nouvelle voiture, vous serez probablement soumis à un examen plus approfondi. En plus des taux d’intérêt plus élevés pour tous les prêts, les candidats peuvent être soumis à une sélection plus rigoureuse ou être tenus de verser un acompte plus élevé sur le montant qu’ils financent.



7. Les investissements pourraient être plus volatils

Si vous investissez dans le marché boursier, vous risquez de vous retrouver dans une course cahoteuse. Les cours boursiers chutent généralement pendant une récession. Les investisseurs perdent souvent confiance dans leurs investissements car les entreprises affichent des bénéfices réduits et de nombreuses personnes retirent leur argent du marché par crainte de lourdes pertes.



8. Plus difficile de créer une entreprise

Si vous envisagez de démarrer une nouvelle entreprise, vous pourriez rencontrer des difficultés. D’une part, les prêteurs sont moins susceptibles d’approuver les prêts aux petites entreprises. Deuxièmement, les Canadiens dépenseront moins, ce qui rendra difficile l’obtention de nouveaux clients. Enfin, vos dépenses professionnelles et le coût des marchandises peuvent augmenter à mesure que vous perdez une partie de votre pouvoir d’achat.

Pendant cette période instable, il est important d’économiser de l’argent là où vous le pouvez, de dépenser judicieusement et de continuer à apporter de la valeur à votre travail.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.