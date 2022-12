Le chef de la nation Taykwa Tagamou, Bruce Archibald, se souvient encore de la sensation qu’il ressentait lorsqu’il était tout petit et envoyé vivre avec une autre famille qui ne pratiquait pas ses traditions cries.

“Des choses comme ça ne devraient pas arriver”, a-t-il déclaré.

Archibald avait deux ans lorsqu’il a été placé dans une famille francophone.

Aujourd’hui, Archibald utilise cette expérience comme motivation pour garder les enfants autochtones enracinés dans leur culture.

La nation Taykwa Tagamou, située à environ 126 km au nord-est de Timmins, en Ontario, a adopté une loi sur le “bien-être” des enfants à l’automne pour prendre le contrôle d’un système de protection de l’enfance qui a eu un impact disproportionné sur ses enfants pendant des décennies.

“C’était une opportunité pour nous d’essayer de réparer les torts qui ont été commis et qui nous ont été imposés”, a déclaré Archibald.

Le chef de la nation Taykwa Tagamou, Bruce Archibald, affirme que la nouvelle loi sur le bien-être des enfants de la communauté offre l’occasion de corriger les torts du passé. (Fourni/Sydney Oakes)

La communauté affirme sa compétence par le biais du projet de loi C-92, une loi fédérale qui reconnaît aux communautés autochtones le droit de créer leurs propres politiques et lois sur l’enfance et la famille.

En vertu de C-92, cinq instances dirigeantes autochtones ont jusqu’à présent affirmé leur contrôle sur leurs services à l’enfance et à la famille, selon Services aux Autochtones Canada.

Il s’agit notamment des nations indépendantes Wabaseemoong en Ontario, de la Première nation Cowessess en Saskatchewan, de la Première nation Peguis au Manitoba, de la tribu Louis Bull en Alberta et de la Inuvialuit Regional Corporation dans les Territoires du Nord-Ouest.

Une sixième communauté, Atikamekw Opitciwan au Québec, a également présenté sa propre loi sur les services à l’enfance et à la famille, mais n’a pas encore été en mesure de la mettre en œuvre parce qu’elle est prise dans la bataille constitutionnelle entre la province et le Canada au sujet du projet de loi C-92, actuellement devant la plus haute instance électorale du Canada. rechercher.

Le Québec soutient que la loi porte atteinte à sa compétence constitutionnelle en matière de services sociaux.

Rétablir la confiance

Pour des communautés comme la nation Taykwa Tagamou, le projet de loi C-92 a ouvert la voie pour enfin mettre fin à la surreprésentation historique des enfants autochtones dans le système de placement familial.

Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, les enfants des Premières Nations, inuits et métis représentent 53,8 % de tous les enfants en famille d’accueil.

La nouvelle loi sur la protection de l’enfance de la nation Taykwa Tagamou mettra fin à la pratique consistant à envoyer des enfants en famille d’accueil dans le sud et à les couper de leur famille, a déclaré Archibald.

Membres de la nation Taykwa Tagamou, située à environ 126 kilomètres au nord-est de Timmins, en Ontario, dans le cadre du Traité 9. (Sydney Oakes/fourni)

Au cours des dernières années, a-t-il dit, la nation a travaillé dur pour changer cela en créant une «maison sûre» – un hébergement préventif à court terme pour soutenir les enfants et les soignants de la communauté qui ont besoin d’un abri d’urgence et de produits de première nécessité.

“Nous avons fait cette transition … pour nous assurer qu’ils se sentent comme chez eux”, a déclaré Archibald.

“C’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons aujourd’hui, pour nous assurer que nos enfants ne se sentent pas abandonnés.”

La nation Taykwa Tagamou souhaite construire davantage de maisons sûres en vertu de la nouvelle loi, qui stipule que la communauté a le droit et l’autorité inhérents de prendre soin et de protéger ses enfants, ses jeunes et ses familles.

La loi, qui a mis deux ans à se développer, met l’accent sur la prévention et l’éducation.

Si un enfant doit être placé, la loi stipule que les agences doivent faire tous les efforts raisonnables pour soutenir le regroupement familial.

“Nous devons nous rappeler de ne pas précipiter ce travail”, a déclaré Kayla Viau, responsable de la loi sur le bien-être des enfants de la nation Taykwa Tagamou.

“Les gens sont émotifs à propos de ces systèmes et de la façon dont cela va les affecter … Nous devons donc rétablir la confiance.”

La pénurie de logements reste un obstacle à la réunification

Viau a déclaré que l’objectif est d’apporter la guérison après que des générations d’enfants aient été retirées de force de leur famille.

“Le traumatisme continue de se dérouler et il se déroule de différentes manières et nous créons ce cycle de re-traumatisation. Et donc nous visons à briser cela”, a déclaré Viau.

Viau a déclaré qu’elle avait grandi avec la peur que les travailleurs de la garde d’enfants frappent à la porte de sa famille, car les préjugés motivaient souvent la décision de retirer les enfants de leur famille.

“La raison pour laquelle je suis devenue avocate est à cause de l’injustice que j’ai vue”, a déclaré Viau, qui est la fille d’Archibald.

Services aux Autochtones Canada Patty Hajdu : « Les communautés ont ce travail acharné devant elles. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré que le gouvernement fédéral s’engage pleinement à aider les communautés à réduire le nombre d’enfants autochtones pris en charge, malgré la contestation du Québec en vertu de la loi C-92, sur laquelle la Cour suprême du Canada devrait se prononcer au cours de la nouvelle année.

“Les communautés ont ce travail acharné devant elles, pour déterminer ce qui est le mieux pour cet enfant en particulier”, a déclaré Hajdu.

“La loi fournit ce fondement. Une province consentante fournit ce fondement… Vous voyez le contraire au Québec.”

L’un des défis auxquels est confrontée la nation Taykwa Tagamou, qui compte environ 150 personnes vivant dans la réserve et 700 sur sa liste de bande, est la crise du logement en cours.

La communauté manque de 60 logements pour ses membres.

“C’est un obstacle majeur pour nos familles et pour la réunification”, a déclaré Viau.

“Il doit y avoir une action plus urgente pour surmonter cet obstacle.”