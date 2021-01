Plutôt que de laisser la pompe à pénis là où ils l’ont trouvée, Kim encourage Guy à jeter l’élément d’agrandissement par la fenêtre.

Elle ajoute: « C’est dégoûtant. »

Alors que Guy craint que jeter la pompe à l’extérieur ne soit considéré comme «impoli», Kim le pousse à le faire.

« Non, ce n’est pas impoli. C’est dégoûtant. Qu’est-ce que c’est que ce truc? C’est illégal », déclare Kim avec assurance. « Fais le fais le! »

Sans surprise, Anna se sent non respectée par le comportement de Kim et Guy.

Elle note dans un confessionnal: « Ce n’est pas une situation de vis-à-vis, c’est une situation de putain. »

Alors qu’Anna s’apprête à rejeter la faute sur Kim, celle-ci jette son partenaire criminel Guy sous le bus. De façon hilarante, Guy informe alors les caméras qu’il a «la même pompe à pénis à la maison».

« Comment se fait-il que vous trouviez un jouet sexuel? » Anna confronte Kim. «Kim, tu ne devrais pas passer par les maisons des gens quand tu as été invité.

Kim défend: « Ce n’était pas moi! »