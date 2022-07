Comment une plainte contre un règlement a fait naître une refonte du jardinage urbain

Andrew Fyfe n’a jamais eu l’intention de semer les graines d’une révolution du jardinage lorsqu’il a planté quelques tomates, herbes et marguerites dans l’étroite bande entre le trottoir et la bordure devant sa maison de New Edinburgh il y a cinq ans.

“Pour être honnête, j’en ai eu assez de tondre l’herbe”, a déclaré Fyfe, qui s’est également inspiré d’un voisin du centre d’Ottawa qui avait déjà mis l’accotement devant sa maison pour mieux l’utiliser.

“J’ai vu les possibilités de cela et je me suis juste laissé aller à un caprice de faire autre chose que d’avoir de l’herbe et des mauvaises herbes.”

Puis, l’été dernier, quelqu’un – Fyfe ne sait pas qui – s’est rendu à la ville, et un agent municipal lui a rendu visite.

Cela n’a vraiment aucun sens d’être puni avec les résidents pour avoir simplement essayé d’embellir leurs quartiers.​​​​​​ – Conseil. Roi Rawlson

Sur la base de cette seule plainte et du fait que ses plantes occupaient une emprise appartenant à la ville, Fyfe a reçu l’ordre d’enlever son jardin ou de le faire enlever pour lui à ses frais.

Plutôt que de se conformer immédiatement, Fyfe a planté quelque chose d’autre dans son terrain d’un mètre sur trois : un pupitre avec une pétition citant sa prétendue transgression – “ne pas s’assurer qu’aucun arbre ou plante s’étendant sur une autoroute n’interfère ni ne met en danger qui que ce soit en utilisant l’autoroute” – et en demandant aux passants s’ils pensaient que le jardin valait la peine de se battre.

“Je voulais vérifier si mon quartier ressentait la même chose”, a-t-il déclaré.

Cette photo, prise à travers la porte moustiquaire de Fyfe, montre le pupitre et la pétition qu’il a placés au milieu de son jardin l’été dernier. (Soumis par Andrew Fyfe)

‘J’étais ébloui’

Lorsque Fyfe a vérifié la pétition après quelques semaines, il y avait 180 signatures.

“J’ai été époustouflé”, a-t-il déclaré. “J’étais tellement surpris, mais j’étais tellement content.”

Un matin pluvieux de septembre, le conseiller municipal de Fyfe, Rawlson King, est passé voir le jardin par lui-même.

Les voisins se sont rapidement rassemblés et ils se sont rapidement mis d’accord sur deux choses : le jardin de bordure de Fyfe doit être sauvé, et les règles de la ville concernant ce que les résidents peuvent et ne peuvent pas faire avec l’emprise devant leurs maisons sont terriblement inadéquates. .

“La législation, le cadre juridique qui fournit des indications sur ce qui est autorisé, est presque inexistant”, a déclaré Fyfe. “Il a besoin d’être mis à jour.”

Le roi a accepté.

“Il n’y a aucune clarté”, a-t-il déclaré.

Comté de Rideau-Rockcliffe Rawlson King convient que les règles de la ville concernant le jardinage sur les bords doivent être plus claires. “Cela n’a vraiment aucun sens d’être punitif avec les résidents pour avoir simplement essayé d’embellir leurs quartiers.” (Francis Ferland/CBC)

Selon King, quelques propriétaires avec des jardins en bordure sont passés par un processus obscur et onéreux pour obtenir un permis spécial, mais ne l’ont probablement pas fait.

Il a commencé à travailler avec le conseiller. Laura Dudas pour clarifier le règlement et, début mai, le comité des transports de la ville a adopté la motion de Dudas demandant au personnel de revenir l’année prochaine avec ce que King appelle “une approche simple pour naturaliser et embellir l’emprise”.

“S’ils n’imposent pas le paysage de rue, s’ils n’affectent pas les lignes de visibilité, cela n’a vraiment aucun sens d’être puni avec les résidents pour avoir simplement essayé d’embellir leurs quartiers”, a déclaré King.

REGARDER | Andrew Fyfe a repoussé l’ordonnance du règlement : Une plainte contre un règlement déclenche une quête de quartier pour sauver le jardin du bord Andrew Fyfe, un résident d’Ottawa, a repoussé une ordonnance municipale visant à enlever le jardin qu’il avait planté sur une propriété appartenant à la ville devant sa maison, affirmant que l’espace pourrait être utilisé pour bien plus que de l’herbe et des mauvaises herbes.

D’autres villes encouragent le jardinage en bordure

Cela pourrait inclure des suggestions sur ce qu’il faut planter et à quelle hauteur ces plantes peuvent pousser. Il clarifiera également ce qui n’est pas autorisé, comme les cages à tomates ou des structures similaires.

On a également demandé au personnel d’étudier comment d’autres municipalités traitent la question.

À Mississauga, par exemple, un mouvement populaire similaire s’est transformé en un projet pilote de trois ans appelé Boulevards fleuris pour créer un réseau de jardins respectueux des pollinisateurs dans toute la ville et fournit même aux résidents des graines gratuites pour les fleurs qui attirent les abeilles et les papillons.

Guelph, Halifax et Vancouver, où les vergers sont devenus une sorte d’attraction touristique, ont également fait des progrès non seulement vers la légalisation mais aussi vers la normalisation de la pratique.

Selon le service des règlements de la ville, Fyfe a reçu l’ordre de retirer son jardin pour “ne pas avoir veillé à ce qu’aucun arbre ou plante s’étendant sur une autoroute n’interfère ni ne mette en danger quiconque utilise l’autoroute”. (Francis Ferland/CBC)

« Il semble que lentement, les municipalités mettent à jour ces règlements désuets en raison des préoccupations liées au changement climatique », a observé Raewyn Khosla, un voisin de Fyfe qui a signé sa pétition et s’est activement impliqué dans le mouvement visant à mettre à jour les règles d’Ottawa concernant le jardinage sur les bords.

“Nous reconnaissons qu’il y a des problèmes de sécurité, etc., mais d’autres municipalités les ont résolus.”

Obsession obsolète pour le gazon

Khosla pense que le règlement actuel qui encourage l’herbe tondue au lieu des plantes à fleurs indigènes est enraciné dans la pensée coloniale. Sur le plan environnemental, les jardins naturalisés sont supérieurs à presque tous les égards, a-t-elle déclaré.

“Le gazon est une monoculture, c’est un peu une catastrophe écologique.”

Raewyn Khosla, résident de New Edinburgh, a signé la pétition de Fyfe et est devenu actif dans le mouvement pour légaliser le jardinage sur les verges à Ottawa. (Francis Ferland/CBC)

King a convenu que la préoccupation apparente de la ville pour l’herbe est «tout à fait dans l’état d’esprit des années 1950», surtout quand Ottawa a déclaré une urgence climatique .

“Je pense qu’il est plus logique d’avoir des jardins naturels, des jardins de pollinisateurs qui contribuent réellement au bénéfice de l’écologie de la ville”, a-t-il déclaré.

L’expérience de Fyfe a mis au jour une autre grave lacune, a observé King : Le système d’application des règlements municipaux axé sur les plaintes peut être, et est régulièrement, utilisé comme une arme par les voisins qui se chamaillent.

“Souvent, si des voisins ont des différends avec d’autres voisins, ils décrocheront le téléphone et utiliseront les services municipaux pour riposter en quelque sorte”, a déclaré King.

“Évidemment, c’est un gaspillage de ressources, surtout si les jardins qui se trouvent dans l’emprise ne posent pas de problème.”

Raewyn Khosla, à gauche, et Andrew Fyfe discutent devant la maison de Fyfe. (Francis Ferland/CBC)

Mme Khosla a dit qu’elle aimerait voir la popularité du jardinage sur les bordures croître au-delà des quartiers centraux denses d’Ottawa.

“Ce que j’aimerais vraiment voir, c’est Barrhaven et Orléans, les endroits avec des boulevards de plusieurs mètres de large, ils pourraient vraiment avoir une situation de jardin fantastique là-bas”, a-t-elle déclaré.

“J’espère que ça va se faire entendre.”

Vous pouvez combattre la mairie

Khosla a déclaré que l’expérience lui avait également montré que vous pouvez combattre la mairie, et parfois même gagner.

“Le processus prend du temps, mais il est très positif de savoir que vous pouvez réellement apporter des changements positifs”, a-t-elle déclaré.

Un voisin cultive des lys et des coquelicots sur le bord le plus long à côté de chez Fyfe. (Francis Ferland/CBC)

Pour Fyfe, l’un des avantages inattendus de toute cette épreuve a été les nouvelles relations qu’il a établies avec ses voisins.

“Vous rencontrez toujours des gens, et c’est une raison pour laquelle les gens s’arrêtent”, a déclaré Fyfe, qui a récemment ajouté l’ail à sa sélection habituelle.

“Vous développez des relations tout en cultivant un jardin, je pense que c’est ce qui est vraiment gratifiant pour moi”, a-t-il déclaré en coupant un brin de coriandre.

“J’aime aussi beaucoup avoir mes herbes à disposition.”