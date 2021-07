Comment une photo a presque coûté la vie à un technicien de Bengaluru

Pour Suman, 34 ans (nom changé), l’idée ne lui aurait même jamais traversé l’esprit, même dans ses rêves les plus fous, que cliquer sur un selfie inoffensif lui aurait presque coûté la vie. Originaire d’une petite ville de l’Haryana, Suman, ingénieure en logiciel de profession, a décroché un emploi dans une entreprise de logiciels à Pune il y a 3 ans, où elle a rencontré Tushar (36 ans) un collègue. Le duo a ensuite commencé une relation, mais il y a un an, ils se sont séparés en raison de quelques différences. Après plusieurs disputes passionnées des deux côtés, Suman a décidé de déménager dans une autre ville pour travailler tandis que Tushar, originaire de Pune, est resté en arrière.

Suman a trouvé un emploi dans une autre entreprise de logiciels à Bangalore et a emménagé il y a un an. Elle guérissait du chagrin et prévoyait même un court séjour dans un lieu touristique avec des amis pour un «travail» (travailler dans un lieu de vacances). Les amis se sont installés à Gokarna et profitaient de leur séjour et lors d’une de ces sorties, Suman a cliqué sur selfie et l’a posté sur son compte Instagram en marquant l’emplacement – Gokarna.

Mais l’ancien petit ami de Suman, Tushar, aurait vu la photo et, furieux, il a immédiatement fait ses valises et est parti pour Gokarna. Tushar a réservé un chalet à côté de celui de Suman et l’a surveillée de près. Un après-midi fatidique, alors que les amis de Suman étaient allés déjeuner dans la salle à manger du complexe, sentant qu’elle était seule dans son cottage, Tushar a fait irruption à l’intérieur. Il l’a attrapée et l’a attaquée à plusieurs reprises sur tout le visage et les yeux avec un stylo et une fourchette. Il aurait également retiré le câble de l’interphone de la pièce et l’aurait étranglée jusqu’à ce qu’elle s’effondre. La présumant morte, Tushar s’est ensuite éloignée et a immédiatement quitté le complexe et est partie pour Pune.

À son retour, les amis de Suman, à leur grande horreur, l’ont trouvée inconsciente avec du sang sur tout le visage. Ils ont immédiatement alerté le personnel du complexe, appelé la police et l’ambulance. Suman a été transportée d’urgence à l’hôpital de Manipal sous respirateur, puis transférée dans un autre hôpital de Mangaluru où elle est actuellement soignée. Une fois qu’elle a repris connaissance, la police lui a parlé et elle les a informés que c’était Tushar qui l’avait attaquée et leur a donné ses coordonnées.

La police de Karwar a formé une équipe spéciale et s’est rendue à Pune à la recherche de Tushar. « Il avait tout planifié méticuleusement. Après son retour de Gokarna, il s’est tonsuré la tête pour que les gens ne le reconnaissent pas facilement. Nous l’avons arrêté à Pune et l’avons ramené à Karwar. Plusieurs affaires ont été déposées contre lui en vertu des sections de l’IPC. La femme lutte toujours entre la vie et la mort. Et sa vie décidera de son sort », a déclaré le haut responsable de la police chargé de l’affaire.

