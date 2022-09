(RNS) – Nichés sur une colline au-delà d’un vaste paysage commercial se trouvent les deux premiers temples dharmiques à exister dans l’État du Midwest du Wisconsin.

Les 22 acres qui abritent les temples hindous et jaïns du Wisconsin étaient situés «au milieu de nulle part» lors de leur construction en 2001, selon Sarvesh Geddam, le secrétaire des deux congrégations. Aujourd’hui, la région regorge de restaurants de restauration rapide et d’entrepôts excédentaires, et Pewaukee, un village à côté de Waukesha dans la banlieue ouest de Milwaukee, est devenu le foyer de deux autres groupes : les fidèles de Shirdi Sai Baba, un saint hindou du XXe siècle , et BAPS, ou Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, une plus grande dénomination hindoue qui suit les gourous, ou swamis, et est souvent reconnaissable pour ses grands temples.

Lorsque les temples hindous et jaïns ont été terminés il y a 20 ans, la communauté n’était décidément pas marquée par la culture sud-asiatique. Même aujourd’hui, les étrangers pourraient se demander si la banlieue du Wisconsin – et un État connu principalement pour ses températures glaciales (ainsi que son élevage laitier et son importance dans les élections nationales) – attirerait des gens des patries de l’hindouisme et du jaïnisme.

En fait, la population indienne du Wisconsin est le deuxième plus grand groupe asiatique minoritaire après les Hmong et sa population a augmenté de plus de 80 % depuis 2000-2010, selon le Forum sur la santé des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique du Wisconsin.

Le Midwest a offert aux membres des quatre temples ce qu’il a offert à n’importe quel immigrant : un espace bien à lui.

Sur près de 2 millions d’Indiens aux États-Unis aujourd’hui, plus de la moitié s’identifient comme hindous. Les premiers immigrants à arriver adoraient des sanctuaires de fortune dans les maisons des gens, mais avec l’expansion des quotas d’immigration des pays asiatiques en 1965, plus de 1 450 temples existent maintenant aux États-Unis dans le New Jersey, la Californie et le Texas, où la majorité des Américains d’origine sud-asiatique vivre, il y a suffisamment d’adhérents pour peupler des temples dédiés à des divinités particulières, comme c’est courant en Inde.

Bien que le jaïnisme contienne également plusieurs sectes en son sein, la société JAINA compte désormais plus de 80 centres jaïns dans tout le pays et une population estimée à 30 000 fidèles.

“C’est un parapluie pan-indien”, a déclaré Geddam. “Nous aidons les personnes qui ont du mal à faire face au changement de venir ici.” Lorsque les premiers fidèles sont venus au temple, a déclaré Geddam, ils se sont sentis reconnaissants et étonnés de trouver une tranche de chez-soi.

Pour répondre aux besoins des près de 1 000 habitants du Wisconsin qui fréquentent le temple hindou de Pewaukee, le bâtiment a été construit pour accueillir ce que Geddam appelle une “arcade” de divinités – une collection de statues de marbre représentant les nombreuses manifestations de Dieu que les hindous adorent, Krishna, Shiva et Ganesh. n’étant que la plus largement reconnue des dizaines de formes du divin connues sous le nom de divinités ou de dieux.

Le temple hindou a initialement proposé d’héberger également des idoles jaïns, mais il est vite devenu évident que différentes sectes avaient des besoins différents. La fête jaïn Samvatsari et celle hindoue de Ganesh Chaturthi tombent souvent le même jour, par exemple. Alors que la fête jaïn est une méditation et une réflexion tranquilles, cette dernière est un événement de grande jubilation et de bruit.

Alors que la communauté sud-asiatique continuait de croître, les deux autres religions indiennes ont commencé à se rencontrer au temple hindou. Les dévots de Sai Baba et les membres du BAPS avaient l’habitude de programmer des cultes les uns autour des autres au temple hindou, mais bientôt eux aussi ont voulu leurs propres espaces.

En 2013, les fidèles de Sai Baba sont entrés dans une église non confessionnelle qui avait été mise en vente au centre-ville de Pewaukee et ont vu une grande salle sans bancs ni bancs à enlever. Les adeptes de Sai Baba, qui se concentrent également sur le service aux autres, ont collecté 200 000 dollars en seulement deux jours auprès de la petite communauté environnante, dont beaucoup n’avaient jamais mis les pieds dans un lieu de culte indien.

L’emplacement, maintenant le Wisconsin Shirdi Sai, donne l’impression de visiter le temple de la maison de Baba à Shirdi, en Inde, disent ses nouveaux propriétaires, qui affirment sur leur site Web qu’il a été sélectionné par leur fondateur, Sai Baba lui-même.

“Ce n’était pas de la magie, c’était un miracle”, a déclaré Satya Karri, le principal administrateur du temple. “Nous attendions, et avec la grâce de Baba nous l’avons eu.”

Le temple Swaminarayan du BAPS a vu le jour en 2018 dans la même rue que les temples hindou et jaïn dans ce qui était autrefois un entrepôt de matelas. Les temples BAPS sont presque uniformes partout où ils se trouvent, avec un magasin proposant des collations et des livres indiens, des salles de classe séparées par sexe et une grande salle de réunion.

L’idée est de créer une continuité non seulement avec la foi mais aussi avec la culture de l’ouest de l’Inde, d’où BAPS est originaire. “Quand ils viennent ici, cela leur donne une idée de l’endroit où ils ont grandi”, a déclaré Mayur Brahmbatt, le fils adolescent du prêtre en chef du temple, à propos de ses membres les plus âgés.

Pour les événements plus importants qui s’adressent à un public plus large, comme Diwali, le temple hindou reste la plaque tournante. Des milliers d’Indiens américains, jeunes et moins jeunes, affluent vers ce petit épicentre du Midwest indien.

La communauté environnante, chrétienne à plus de 70% et dont beaucoup d’évangéliques, a répondu avec une hospitalité et un sens pratique typiques du Midwest, mêlés de curiosité. Les enseignants du district scolaire local ont assisté à des séminaires au temple pour en savoir plus sur leurs élèves indiens. Les temples ont également redonné à la communauté : en 2020, ils ont accueilli des cliniques qui ont administré 5 000 vaccins contre la COVID-19, dont plus de 87 % à des non-hindous.

“Nous croyons que nous pouvons atteindre “moksha” ici dans cette vie”, a déclaré Geddam, faisant référence à la dévotion au service qui caractérise les croyances dharmiques.

Alors que les temples ont aidé à ancrer de nouvelles familles sud-asiatiques américaines aux États-Unis, Kamal Shah, président du temple jaïn, a déclaré qu’ils nourrissaient également l’espoir que les enseignements jaïns de base, comme le végétarisme et l’ahimsa, se transmettraient aux générations suivantes.

“Quand je suis arrivé ici pour la première fois, les gens disaient:” Quand vous venez dans ce pays, vous ne pouvez pas continuer à être dans l’ancienne religion “, a déclaré Shah. “Bien que notre croyance soit très, très ancienne, nous sommes capables de la maintenir en Amérique. C’est la plus grande transformation.

Richa Karmarkar, Associated Press