Comment une petite ville du Kansas s’est retrouvée au centre du mouvement national en faveur de l’avortement

PITTSBURG, Kansas — Le révérend Anthony Navaratnam s’est tenu devant sa congrégation et les a exhortés à prier pour les femmes des États voisins qui afflueront vers le nouveau avortement clinique en ville qui a ouvert en août.

« Dieu nous donne l’opportunité d’être missionnaires à Pittsburg, au Kansas », a-t-il déclaré aux fidèles de Flag Church, qui organisait une formation sur la manière de protester devant la clinique.

Le débat sur droits reproductifs a atterri dans cette ville universitaire de 20 000 habitants située au sud-est de l’un des rares États de la région autorisant encore l’avortement. C’est près Missouri, Oklahoma et Arkansas et pas très loin de Texas.

Il était peu probable qu’un endroit de cette taille, surtout dans un État historiquement rouge, ait une clinique d’avortement auparavant L’arrêt Roe v. Wade a été annulé en 2022. Depuis lors, Kansas est devenu l’un des cinq États vers lesquels les gens sont les plus susceptibles de se rendre pour se faire avorter lorsqu’ils ne peuvent pas le faire chez eux, a déclaré Caitlin Myers, professeur d’économie au Middlebury College qui étudie les politiques d’avortement.

Les avortements ont augmenté de 152 % au Kansas après Roe, selon une étude récente analyse par l’Institut Guttmacher, qui soutient le droit à l’avortement. Selon le décompte de Myers, six des cliniques du Kansas, de l’Illinois, New MexicoCaroline du Nord et Virginie Les centres qui ont ouvert ou qui ont été relocalisés après l’arrêt Roe se trouvent dans des collectivités de moins de 25 000 habitants. Deux autres se trouvent dans des collectivités de moins de 50 000 habitants.

« Le Kansas est vraiment le seul État de la région qui peut fournir des soins à de nombreuses personnes dans les États voisins », a déclaré Kensey Wright, membre du conseil d’administration du Roe Fund en Oklahoma, qui soutient les cliniques d’avortement du Kansas par le biais de subventions.

« Sans cliniques d’avortement dans cet État, nous serions sans espoir », a déclaré Wright.

Installée dans un ancien cabinet d’urologie, la clinique Planned Parenthood de Pittsburg se trouve en face d’une clinique médicale gérée par un système de santé catholique. Derrière la clinique se trouvent des maisons.

Logan Rink, la directrice de la clinique, a déclaré que sa mère travaillait dans ce bâtiment en tant qu’infirmière – un lien qui est « typique des petites villes ». Elle aime cette ville et a déclaré que ses voisins étaient d’accord sur la nécessité de la clinique. Mais elle est restée prudente dans son optimisme, affirmant que « l’accueil que nous allons recevoir de la part de la communauté sera favorable à certains égards et probablement pas toujours ».

Les experts ont déclaré que les cliniques de plus petite taille peuvent être moins intimidantes pour les femmes qui viennent de zones rurales, comme celles qui entourent Pittsburg. Mais il n’y a pas d’anonymat dans ces petites communautés, où les liens religieux et familiaux sont souvent profonds. Pittsburg a été fondée en 1876 et s’est peuplée en grande partie d’immigrants venus de pays à tendance catholique pour travailler dans les mines de charbon environnantes. On y trouve une rue principale typique et une université d’État comptant environ 7 400 étudiants.

« Dans une petite ville, ce n’est pas seulement vous qui connaissez cette personne. Votre famille la connaîtra. Vous la connaissez depuis 40 ans », a déclaré le Dr Emily Walters, une partisane de la clinique de Pittsburg qui travaille comme anesthésiste dans un hôpital du Missouri voisin. « Vos histoires seront entrelacées. »

Elle s’est demandée à haute voix : « Comment puis-je te voir à une manifestation, puis te revoir le lendemain à l’épicerie et continuer à être polis et civilisés l’un envers l’autre ? »

Walters préside également le Parti démocrate du comté de Crawford, dans une région de plus en plus républicaine et qui ne compte aucun législateur démocrate, ce qui constitue un changement par rapport à il y a 20 ans, où il y en avait six. Le comté est également devenu de plus en plus religieux au cours de la même période ; il compte désormais deux fois plus de protestants évangéliques blancs que la moyenne nationale, et un peu plus de catholiques, selon le Public Religion Research Institute.

Cinq semaines seulement après l’annulation de l’arrêt Roe en 2022, les électeurs du Kansas ont dû décider s’ils devaient supprimer le droit à l’avortement de la constitution de l’État, ce qui aurait pu conduire à une interdiction pure et simple. Malgré les tendances républicaines et religieuses, 55 % des électeurs du comté de Crawford faisaient partie des 59 % des électeurs de l’État qui a tué la proposition.

Cela correspond à une Sondage Associated Press-NORC de 2024 qui a montré que 6 Américains sur 10 Les électeurs de l’État de Pittsburgh pensent que leur État devrait permettre à une personne d’obtenir un avortement légal si elle ne veut pas être enceinte pour une raison quelconque. Mais les comtés ruraux qui entourent Pittsburg ont choisi le contraire lors des urnes.

« Je me souviens que les gens volaient des pancartes et en mettaient d’autres dans les jardins des gens », a déclaré Anastin Journot, une jeune fille de 18 ans originaire d’Independence, dans le Kansas, qui étudie l’éducation élémentaire à l’université d’État de Pittsburg. Elle a déclaré avoir été alarmée par l’annulation de l’arrêt Roe, se rappelant qu’elle s’était demandée : « Et si je me trouvais dans une situation où je devais avorter et que ce n’était pas une option ? »

Au Kansas, l’avortement est généralement légal jusqu’à la 22e semaine de grossesse. La situation de la clinique au sud la rapproche des États qui ont interdit l’avortement au lieu d’envoyer les patientes dans les grandes villes du Kansas, où les horaires ont été étendus et les rendez-vous sont toujours rares.

Selon Emily Wales, présidente et directrice générale de Planned Parenthood Great Plains, environ 60 à 65 % des personnes qui appellent les cliniques de Planned Parenthood au Kansas pour un rendez-vous d’avortement sont refoulées parce qu’il n’y a pas assez de places. Selon elle, la plupart des personnes qui cherchent à avorter au Kansas viennent d’autres États, principalement du Texas, situé à environ cinq heures au sud. Ensuite, il faut se rendre dans le Missouri, à quelques minutes de route vers l’est, et dans l’Oklahoma, à moins d’une heure de route. Certaines viennent de Louisiane et même de Floride, qui interdit désormais la procédure après six semaines.

« Les cliniques « stratégiquement placées près de la frontière (d’un État) peuvent vraiment aider à réduire la congestion », a déclaré Ushma Upadhyay, scientifique en santé publique à l’Université de Californie à San Francisco qui étudie l’avortement.

La majeure partie de la zone située dans un rayon de 160 kilomètres de la nouvelle clinique a été désignée par le gouvernement fédéral comme étant mal desservie en soins de santé primaires, et le nombre d’obstétriciens et de gynécologues pour 100 000 femmes résidentes est inférieur à la moitié de la moyenne américaine.

Pour l’instant, la clinique de Pittsburg se concentrera sur l’avortement. Wales a déclaré que Planned Parenthood souhaitait ajouter progressivement de nouveaux services au cours des deux à trois prochains mois, et que l’un des objectifs futurs de la clinique était de fournir des soins d’affirmation de genre. Les États voisins ont également restreint cela.

« Pittsburg va aider de nombreux États du Sud et aider les gens à obtenir des soins », a déclaré Wales.

Mais ces ajouts, a-t-elle ajouté, interviendront une fois que le personnel se sera habitué aux patients et à la présence des manifestants et de l’opposition.

Les dons sont en hausse à la clinique médicale Vie, la clinique médicale de la ville centre de crise de grossessea déclaré la directrice générale Megan Newman. Ces centres sont généralement affiliés à une religion et encouragent les clientes à poursuivre leur grossesse.

Les personnes opposées à la clinique Planned Parenthood ramassent également des brochures sur Vie afin de les distribuer aux femmes qui souhaitent avorter. « Quand nous avons appris que Planned Parenthood allait ouvrir, on a pu le sentir dans la ville », a déclaré Newman.

Jeanne Napier, une femme de 68 ans qui fréquente une église baptiste locale, a juré, alors qu’elle faisait ses courses au centre commercial local, qu’elle « serait là tous les jours avec des pancartes ».

Sa fille, Terri Napier, a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’elle pensait que l’opposition de ses parents à la clinique était due en partie au fait qu’elle avait été témoin de ses difficultés il y a environ 20 ans. Elle était dans une relation abusive avec quelqu’un qui est décédé depuis. Elle est tombée enceinte. La famille avait peur d’impliquer un enfant dans cette situation.

Elle a avorté et s’est mise à consommer de la drogue. « J’avais du mal à me pardonner », a déclaré la femme de 43 ans, aujourd’hui sobre.

Jeanne Napier a déclaré qu’elle avait l’impression d’avoir encouragé l’avortement. « Et je déteste ça », a-t-elle dit, « parce que j’aimerais pouvoir prendre ce péché sur moi, c’est donc très personnel. J’ai joué un rôle actif dans l’interruption d’une vie, et nous n’avons pas ce droit. »

Brianna Barnes, une étudiante en journalisme de 19 ans de l’Université d’État de Pittsburg, originaire de Wichita, a protesté et prié devant une clinique de sa ville natale.

« Si quelqu’un nous regardait dans les yeux, nous lui souriions, en quelque sorte pour lui montrer notre amour et notre attention, car personne ne réagit bien aux cris, aux hurlements et à la violence, peu importe de quel côté on se trouve », a-t-elle déclaré juste après son arrivée sur le campus pour le semestre d’automne. La plupart des étudiants avec qui AP s’est entretenu ont exprimé leur soutien à la clinique.

Sa mère, Crystal Barnes, 42 ans, s’est tournée vers sa fille : « Tu vas être l’homme à part, en tant que catholique et conservatrice, surtout en ce qui concerne des sujets comme l’avortement. C’est tellement chaud. »

Le vendredi précédant l’ouverture de la clinique, les équipes ont installé une façade en bois à l’extérieur, l’air emplissant d’une odeur de bois fraîchement coupé. Walters, l’anesthésiste local, était passé pour vérifier l’avancement des travaux.

Le soutien de Walters vient d’une expérience personnelle. À 20 ans et à 20 semaines de grossesse, elle s’est rendue aux urgences en raison de saignements. Elle a déclaré qu’on l’avait renvoyée chez elle pour faire une fausse couche au lieu de provoquer son accouchement ou de subir une intervention pour retirer le fœtus.

Cette expérience — « horrible et qui ne serait pas considérée comme la norme de soins dans la pratique moderne », a-t-elle déclaré — lui a laissé une profonde empathie pour les femmes qui se trouvent dans des situations difficiles.

Juste avant le vote de 2022, une publicité soutenue par 400 médecins du Kansas qui soutiennent le droit à l’avortement a été diffusée dans certains des plus grands journaux de l’État, dont le Kansas City Star. Le nom de Walters était mentionné en premier. Pendant ce temps, son adresse personnelle apparaissait en ligne, une perspective effrayante dans un État où le Dr George Tiller, prestataire de services d’avortement, a été abattu en 2009 dans son église de Wichita par un extrémiste anti-avortement.

« Il s’agit d’un système de santé essentiel pour les femmes », a-t-elle déclaré. « Cela va perturber Pittsburg. Et cela me fait mal au cœur. »

___

Hanna a fait son reportage depuis Topeka, au Kansas.

___

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.