Les îles Salomon ont interdit aux marines étrangères d’accoster sur ses côtes, montrant qu’elles ne veulent pas être l’arrière-cour de qui que ce soit

Les États-Unis ne peuvent rien entendre en ce qui concerne les îles Salomon, qui s’affirment et affirment leurs intérêts malgré une offensive diplomatique américaine agressive, conjurée uniquement dans l’intention de s’opposer à la Chine.

Mardi, les îles ont annoncé qu’elles interdiraient temporairement à toutes les marines étrangères d’accoster dans leurs ports. Bien que cela inclut tout le monde, la plupart des médias l’ont signalé comme ciblant explicitement les États-Unis.

C’est parce que les États-Unis affichent depuis longtemps une stratégie d’hégémonie maritime mondiale en disant qu’ils peuvent essentiellement accoster là où ils veulent.

En rapportant cela, il n’est pas surprenant que Pékin ait été immédiatement considéré comme le coupable, dans le cadre d’un drame en cours au cours de l’année écoulée qui accuse la Chine de “gagner en influence” dans le pays insulaire.

Au début de cette année, la Chine a signé un accord de sécurité largement détesté (par l’Australie et les États-Unis) avec les Îles Salomon, qui a été conclu malgré des pressions exorbitantes et des menaces implicites des deux pays de ne pas le faire.

Les États-Unis ont monté la barre diplomatique depuis lors, annonçant la réouverture de leur ambassade dans le pays, créant un groupe appelé “les partenaires du Pacifique bleu”, et ont tenté de charmer les îles en présentant la Chine comme une menace, encore et encore. encore.

Mais les Salomon n’en ont rien. Ils snobent simplement les ouvertures des États-Unis à plusieurs reprises. L’accord de sécurité n’était que le début.

Ils ont depuis contracté un prêt auprès de Huawei pour construire une infrastructure de télécommunications, ont indiqué la semaine dernière à un navire des garde-côtes américains où aller, tandis que leur Premier ministre, Manasseh Sogavare, a également sauté un événement commémorant une importante victoire américaine de la Seconde Guerre mondiale dans les îles plus tôt. en août.

Mais les États-Unis et leur allié australien font semblant de ne pas comprendre – ils croient que les Îles Salomon sont leur propre « arrière-cour » légitime et maintiennent que leurs récentes décisions ne sont que le produit de l’influence « maligne » exercée par la Chine. Ils se présentent comme les surveillants bienveillants des «vrais intérêts» des îles qui le font uniquement par bonne volonté.

Mais les Salomon eux-mêmes ne sont pas d’accord. À leur avis, ils ont été soumis à des siècles de domination, d’exploitation et de négligence incontestées de l’Anglosphère, qui les ont d’abord vus relever de la Couronne britannique, et maintenant de la suzeraineté de Washington et de Canberra, qui s’attendent à obéir à leur cause, mais ne livrent rien en retour.

Les Îles Salomon ne manifestent bien sûr pas de haine envers ces pays, Sogavare ayant déclaré lors d’une visite avec le Premier ministre australien Anthony Albanese que “nous sommes tous une famille”. Cependant, il veut être une nation stratégiquement indépendante et autonome qui n’est dominée par personne. Il ne veut plus être une « arrière-cour ».

Et à cause de cela, la Chine offre une énorme opportunité. Alors que les États-Unis et leurs alliés ont refusé d’investir dans le développement des îles Salomon, l’accès aux marchés et aux investissements chinois change la donne en termes réels pour le pays qui ne compte que 686 878 habitants.

Ce faisant, les Îles Salomon ne penchent pas vers un alignement pro-chinois (car cette position serait imprudente compte tenu des circonstances), mais penchent en fait vers le non-alignement, c’est-à-dire procurer des avantages à toutes les parties tout en indiquant clairement que le pays n’est pas un simple tremplin vers l’hégémonie militaire régionale.

Les États-Unis et l’Australie demandent depuis longtemps aux Îles Salomon de ne pas héberger de base militaire chinoise dans le cadre de l’accord de sécurité. Cependant, ils auraient dû prévoir que cela fonctionnerait dans les deux sens. Si la Chine n’est pas autorisée à avoir une présence militaire là-bas, pourquoi les autres le devraient-ils ?

C’est ainsi qu’un petit ensemble d’îles marque sa propre position indépendante dans l’océan Pacifique et navigue dans le conflit américano-chinois tout en veillant à ne pas y être pris comme un simple pion. Avec le soutien de la Chine, l’Amérique et l’Australie ne peuvent plus tenir les Salomon pour acquises ou simplement les écraser.

Cela élève le statut, le pouvoir et l’importance de ce pays – alors que si la Chine n’était jamais sur la scène, nous n’entendrions jamais parler du pays.