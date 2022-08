Comment une petite île peut-elle survivre sans banque ?

Grand Manan abrite un littoral pittoresque, une pêche active, des plages de galets et de petites entreprises allant des plats à emporter et des cafés aux dépanneurs et aux galeries d’art, desservant une population d’environ 2 400 personnes toute l’année.

Mais après le 24 août, il y a une commodité clé que Grand Manan ne pourra plus offrir : une banque.

La Banque Scotia a annoncé en janvier son intention de fermer sa succursale de Grand Manan, la seule banque de l’île depuis plus de 100 ans, ainsi que le seul guichet automatique de l’île.

La Banque Scotia de Grand Manan est la seule banque de l’île depuis plus d’un siècle. (Roger Cosman/CBC)

“J’ai vraiment pensé que c’était une blague au début”, a déclaré Selena Leonard, tout en effectuant un dépôt en espèces à la banque. “Je pensais que c’était juste une de ces choses que vous voyez sur Facebook qui ne sont tout simplement pas vraies.”

“C’est devenu un peu comme un cauchemar quand nous avons découvert que c’était vrai.”

Leonard et son mari vivent sur l’île, où ils possèdent deux restaurants.

Selena Leonard affirme que les personnes âgées et les propriétaires de petites entreprises seront les plus touchés par la fermeture de la succursale de Grand Manan. (Roger Cosman/CBC)

Si proche et pourtant si loin

Elle dit qu’une journée complète de voyage, plus les repas, pour effectuer des opérations bancaires de routine est hors de portée pour la plupart des habitants de l’île, dont beaucoup devraient prendre une journée de congé.

En été, Coastal Transport exploite deux ferries, avec deux heures entre chaque voyage. Le reste de l’année, il y a quatre heures entre les voyages et un ferry.

“Il y a pas mal de gens qui font des opérations bancaires en ligne – mais une grande partie de notre population sont des personnes âgées qui ne le font pas, et tous n’auraient pas une famille qui pourrait les aider”, a déclaré Leonard.

Il faut une heure et demie pour traverser Grand Manan à Blacks Harbour en traversier. La St. George Scotiabank, que les résidents de l’île devraient utiliser après le 24 août, se trouve à 18 km de là. (Julia Wright / Radio-Canada)

Pour certains, cela signifierait devoir « embaucher quelqu’un pour les emmener sur le continent ». Ensuite, ils doivent les nourrir, payer le prix du bateau et payer cette personne pour qu’elle aille déposer, par exemple, 100 $ ou le chèque de ses aînés. ou peu importe.”

Tabitha Bainbridge retirait de l’argent à la Banque Scotia de Grand Manan avec sa tante, qui est dans la fin des années 80 et vit à North Head.

“Ce sera, malheureusement, je suppose, la dernière fois que je me rendrai à la banque pour retirer de l’argent. Je ne suis pas content de tout cela”, a déclaré Bainbridge.

Tabitha Bainbridge effectuait ce qu’elle prévoyait être son dernier voyage à la Banque Scotia de Grand Manan pour retirer de l’argent. Sa tante, qui a plus de 80 ans, vit à North Head et paie toujours toutes ses factures en personne à la banque. (Roger Cosman/CBC)

Sa tante “ne fait pas de smartphones. Même si nous essayons de la convaincre, elle n’a pas d’ordinateur, elle n’utilise pas de guichet automatique, donc elle ne peut pas aller 45 minutes à St. George chaque fois qu’elle en a besoin pour payer ses factures.”

“Comme beaucoup de personnes âgées ici en personne, ils apportent leur facture et la paient en personne. Il est donc ridicule qu’ils parlent de quitter cette île sans banque”, a déclaré Bainbridge.

Une série d’ateliers, appelés Digital Days, ont été organisés à l’agence bancaire pour toute personne ayant besoin d’aide pour apprendre à utiliser les alternatives telles que les services bancaires en ligne et par téléphone.

La prochaine session aura lieu le 11 août.

Vol, attirer de nouvelles entreprises une préoccupation

Leonard craint également que les entreprises disposant de grandes quantités de liquidités ne soient attrayantes pour certains clients louches.

“J’ai peur pour notre entreprise et les autres propriétaires d’entreprise. Nos maisons et nos entreprises auront, en quelque sorte, de gros yeux de boeuf peints dessus. “Oh, viens me voler parce que nous avons de l’argent.””

Leonard cuisine pour les clients pendant la ruée vers le souper avant le traversier. Elle est copropriétaire de deux restaurants sur l’île avec son mari. (Roger Cosman/CBC)

“Je n’attends pas ça avec impatience. Juste un peu de peur et d’anxiété à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

Le maire s’inquiète également des perspectives d’avenir de l’île, se demandant si les entreprises qui envisagent de s’établir à Grand Manan ne voudraient pas le faire sans institution financière.

Mairies, manifestations

Les habitants de Grand Manan ont tout tenté pour que la Banque Scotia revienne sur sa décision.

Il y a eu des mairies chauffées et des manifestations pacifiques. Un résident, Gregg Russell, s’est rendu jusqu’à Toronto et a organisé un piquet de grève devant le siège social de la Banque Scotia sur King Street West.

Le Grand Mananer Gregg Russell a organisé un piquet de grève devant le siège social de la Banque Scotia à Toronto au printemps dernier. (Soumis par Gregg Russell)

John Williamson, le député conservateur de la région, a organisé une rencontre entre la mairesse de Grand Manan, Bonnie Morse, et des membres du ministère fédéral des Finances, dont un conseiller politique de Chrystia Freeland.

“Ils ont été très bien informés de nos problèmes, mais leur portée, ou leur capacité à faire quoi que ce soit au sujet de la fermeture de la banque, est assez limitée”, a déclaré Morse.

REGARDER | Pourquoi certains résidents de Grand Manan pourraient ne pas être en mesure de passer aux services bancaires en ligne :

Les résidents de Grand Manan s’inquiètent de la vie sans banque sur l’île Pour la première fois en plus de 100 ans, les résidents de Grand Manan devront se rendre sur le continent pour effectuer leurs opérations bancaires en personne.

Le maire Morse dit que le conseil du village rencontre les entreprises locales pour déterminer ce dont elles ont besoin, et que son comité de développement économique travaille à trouver des options potentielles. Mais il n’y a pas eu de réponses concrètes.

La perte des banques physiques est une histoire qui se déroule dans les collectivités rurales du Canada.

Au Nouveau-Brunswick, la Banque Scotia a également fermé sa succursale historique du village de Bath, qui compte environ 500 habitants, en juillet.

D’autres succursales à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse fermeront également au cours des prochains mois.

La beauté naturelle de Grand Manan et ses nombreuses boutiques et commodités destinées aux touristes en font une destination de vacances populaire. (Julia Wright / Radio-Canada)

« A quoi diable penses-tu ? »

L’incertitude est difficile pour les habitants de Grand Manan qui se souviennent d’une époque où les banques et autres entreprises se sentaient plus connectées à leur communauté et considéraient les clients comme plus que “de simples chiffres sur une page”, comme l’a dit Leonard.

“Cette décision a été prise à la suite d’un examen approfondi des activités”, a déclaré la banque dans un communiqué. “Nous estimons que ce déménagement nous aidera à fournir un meilleur service et de plus grandes ressources à nos clients dans les communautés de Grand Manan et de St. George.”

Selena Leonard n’y croit pas. Elle a une question pour les responsables de la Banque Scotia qui ont pris la décision de fermer la banque.

« A quoi penses-tu, au nom du ciel ? »

“C’est juste un numéro sur une page d’un bureau où ils n’ont aucune idée de l’éloignement et du caractère unique de l’île – à quel point il est difficile et gênant pour les gens ici de s’évader”, a-t-elle déclaré.

“Nous t’avons été fidèles. C’est ton tour.”