Comment une pénurie de pièces détachées et des luttes intestines au sein des entreprises entravent les efforts de réparation des chars Leopard ukrainiens

Les prix élevés, les rivalités entre entreprises et la pénurie de pièces de rechange ont entravé ce printemps les efforts visant à établir une nouvelle usine de réparation en Pologne pour les chars Leopard ukrainiens – et ont, dans certains cas, limité l’utilité des véhicules occidentaux donnés, a appris CBC News.

La Pologne, l’Allemagne et le Canada ont entamé des discussions au printemps pour créer un centre de maintenance pour des dizaines de véhicules blindés donnés à ce pays d’Europe de l’Est en difficulté.

Les principaux chars de combat sophistiqués ont été présentés dans les capitales occidentales comme une stratégie gagnante dans la guerre, une stratégie qui aiderait les Ukrainiens à inverser la tendance et à chasser les troupes russes du pays.

Un entrepreneur de défense polonais existant dans la ville de Gliwice, à l’ouest de Cracovie, dans le sud de la Pologne, a finalement commencé à recevoir cet été des chars Leopard ukrainiens endommagés au combat. Les responsables de l’OTAN ont également évoqué la possibilité d’établir une autre base de réparation encore plus proche de la frontière avec l’Ukraine, à Rzeszów.

Mais l’installation de Gliwice a mis du temps à démarrer en raison d’une pénurie de pièces de rechange pour les armes très demandées.

L’entreprise d’armement polonaise qui exploite l’usine — Bumar Labedy SA, une division du groupe d’armement polonais — a pointé du doigt les fabricants allemands du Leopard 2 : Krauss-Maffei Wegmann (qui fabrique le châssis) et Rheinmatell (qui fabrique le Leopard 2). fait le canon).

L’entreprise polonaise affirme que le refus des sociétés allemandes de partager les droits de propriété intellectuelle sur les différents composants a provoqué la pénurie de pièces et fait grimper le coût des réparations.

Gustav Gresell, un expert de la défense au Conseil européen des relations étrangères qui a servi dans l’armée autrichienne, a déclaré que les efforts des gouvernements alliés pour amener l’industrie à accélérer le rythme des réparations ont été « dysfonctionnels » jusqu’à présent.

« Un bourbier »

Il a averti que la situation pourrait mettre en danger l’effort de guerre de l’Ukraine.

« C’est malheureusement un véritable bourbier sur plusieurs fronts », a-t-il déclaré.

« Personnellement, je pensais que la guerre en Ukraine inciterait tous ces gens à réfléchir un peu plus aux solutions, car c’est une guerre à nos portes. »

Une demi-douzaine de sources distinctes de haut niveau – des Canadiens, des Ukrainiens et des citoyens de l’Union européenne travaillant dans les mondes de la défense, de la diplomatie et des affaires qui connaissent le dossier mais ne sont pas autorisés à commenter publiquement – ​​ont parlé à CBC News pour cet article.

La demande de CBC d’interviewer le ministre de la Défense, Bill Blair, a été refusée.

Un certain nombre de pays, dont le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande, la Suède, la Norvège, l’Espagne, le Portugal et la Pologne, se sont engagés plus tôt cette année à faire don de chars Leopard 2 à l’Ukraine.

Les troupes ukrainiennes tirent des obus depuis un char Leopard sous la supervision du Canada en Pologne le 10 mars 2023. (David Common/CBC)

Plus de 70 d’entre eux avaient été livrés en août 2023, selon un récent rapport du magazine Forbes citant un soldat ukrainien. On estime que cinq d’entre elles ont été complètement détruites lors de la contre-offensive de cet été et que dix autres ont été endommagées.

Les alliés de l’Ukraine se sont également engagés à faire don d’anciens Leopard 1.

Les pays qui exploitent le Leopard 2A4, dont le Canada, dépendent d’un stock mondial de pièces de rechange qui a été rapidement épuisé par les exigences de la guerre, tout comme les stocks de munitions. Les fabricants ont du mal à réapprovisionner les rayons.

Cette pénurie a conduit à un « long délai d’exécution pour [tank] réparations » en Pologne, a déclaré Gresell.

« C’est un problème car cela diminue la disponibilité [of the tanks] pour l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Cela diminue le temps utile dont disposent les Ukrainiens avec un véhicule donné, car son entretien prend beaucoup de temps. »

Un combat pour la propriété intellectuelle

Bumar Labedy SA affirme que le refus des entreprises allemandes de partager leur propriété intellectuelle l’empêche de rattraper le retard en fabriquant elle-même les pièces. Gresell a déclaré que les entreprises allemandes ont, à leur tour, accusé l’entreprise polonaise de surfacturer leurs alliés pour les réparations.

« Les Polonais ont dit que le prix est si élevé parce que les pièces sont si chères et si rares, et parce que maintenant nous avons une demande beaucoup plus élevée de pièces de rechange », a-t-il expliqué.

Bumar Labedy SA et Rheinmatell n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CBC News, tandis qu’un responsable de Krauss-Maffei Wegmann a refusé de s’exprimer sur la question.

L’ambassadeur de Pologne au Canada s’est concentré cette semaine sur les aspects positifs, déclarant dans une entrevue avec CBC News que les alliés s’efforcent de surmonter les obstacles.

Le capitaine Brittney Shki-Giizis, des Forces armées canadiennes, examine l’écoutille d’un char Leopard en Pologne au printemps 2023. (Oussama Farag/CBC)

« Ce hub de Gliwice existe grâce à la coopération entre la Pologne et l’Allemagne, entre les gouvernements et les entreprises », a déclaré Witold Dzielski.

« Nous sommes heureux qu’à ce stade, d’autres alliés s’intéressent à apporter leur soutien à cette installation. Il est important pour nous de travailler ensemble sur de telles initiatives. [that are] bénéfique pour la sécurité de la région et bénéfique pour les Ukrainiens qui luttent pour leur liberté. »

Même avec le centre de réparation désormais ouvert, certaines pièces restent rares.

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Défense nationale (MDN) du Canada a reconnu que la pénurie de pièces de rechange affectait également les alliés de l’Ukraine.

De nombreux composants de la tourelle du Leopard 2A4 ne sont plus en production et les délais de livraison sont longs pour de nombreux composants, notamment les moteurs, les transmissions et les pièces optiques.

« La guerre en Ukraine a donné la priorité aux pays européens dans la chaîne d’approvisionnement, alors que la chaîne d’approvisionnement mondiale du Leopard recentre son soutien vers les commandes de variantes plus récentes », a déclaré le MDN.

Les ministres alliés de la Défense se sont réunis en juin pour tenter de résoudre le problème, a déclaré Gresell.

Le MDN a déclaré que le Canada a participé à des discussions menées par l’Allemagne et la Pologne et que « la fourniture de pièces de rechange pour entretenir et réparer les chars de combat principaux endommagés est un point critique de ces discussions ».

Le ministère a indiqué que lorsqu’il a fait don de huit Léopards 2A4 à l’Ukraine, les chars étaient « accompagnés d’un approvisionnement limité en pièces de rechange et en munitions, estimé à une valeur approximative de 5,1 millions de dollars ».

Alors que les gouvernements alliés se félicitaient au printemps dernier d’avoir conclu des accords pour faire don de chars à l’Ukraine, un expert de la défense au Royaume-Uni a déclaré que le dur travail visant à maintenir ces véhicules blindés sur le terrain dans des conditions de guerre ne faisait que commencer.

Les luttes intestines au sein des entreprises étaient prévisibles, selon un observateur

« Ce n’est pas une question de savoir où ils ont été livrés. C’est une question [of] ils sont utilisés et il faut en prendre soin », a déclaré Trevor Taylor du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité basé à Londres.

Il a déclaré que les pays alliés auraient dû anticiper la lutte pour la propriété intellectuelle.

« Les entreprises aiment avoir autant de choses à dire que possible sur la manière dont ces véhicules sont entretenus », a déclaré Taylor, ajoutant que les entrepreneurs de la défense ont également un intérêt direct – économique et juridique – dans la manière dont leurs produits sont utilisés.

« En termes très simples, vous savez, lorsque vous achetez une voiture neuve, si vous ne la faites pas entretenir dans le garage du constructeur, alors votre garantie disparaît. C’est ça, à plus grande échelle. »

Nicholas Todd, de l’Association canadienne des industries de défense et de sécurité, a déclaré que dans la plupart des cas, les entreprises hésitent à renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle et préfèrent conserver le contrôle – ou au moins conserver un certain contrôle au moyen de licences.

Des soldats ukrainiens réparent un char Leopard 2 dans la région de Zaporizhzhya, en Ukraine, le 21 juin. (Andriy Andriyenko/Associated Press)

L’idée de fabriquer une pièce d’équipement militaire et d’en confier ensuite l’entretien à quelqu’un d’autre est un modèle commercial dépassé, qui ne garantit pas une source de revenus durable au fabricant, a déclaré Todd.

« De plus en plus de défense [primary contractors] cherchent à le faire eux-mêmes, et donc la propriété intellectuelle qu’ils auraient été plus disposés à partager avec des tiers [in the past]ils veulent garder pour eux », a déclaré Todd.

Bien que les détails n’aient pas été entièrement annoncés, Ottawa a l’intention d’investir des sommes importantes dans l’usine de réparation de Gliwice afin de renforcer l’effort de guerre de l’Ukraine et d’encourager d’autres alliés à contribuer.

Des négociations entre le Canada et la Pologne sont en cours « pour officialiser notre contribution », a indiqué le MDN.