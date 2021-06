Comment une organisation dirigée par des femmes aide les femmes artisanes rurales à devenir autonomes pendant le verrouillage

La pandémie de Covid-19 a causé d’immenses pertes d’emplois et de revenus dans tous les États indiens. Rien qu’au Tamil Nadu, 53% des ménages ont vu au moins un membre perdre leur emploi lors du premier confinement en 2020. À cette époque, la Fondation Industree aide les femmes rurales à trouver des moyens de subsistance grâce à un programme conçu pour autonomiser les femmes. artisans.

Le programme « Producer Owned Women Enterprises » ou POWER a été lancé par Industree en partenariat avec l’USAID et vise à autonomiser 50 millions de femmes dans le monde en développement d’ici 2025 grâce à des solutions de subsistance rurales respectueuses de l’environnement qui s’adressent spécifiquement aux femmes. L’objectif principal du programme est de créer des entreprises appartenant à des femmes et de les connecter aux chaînes d’approvisionnement nationales et internationales.

Dans le cadre du projet, les femmes reçoivent une formation et une assistance pour acquérir les compétences et le réseau nécessaires pour devenir entrepreneures. Outre la formation et l’assistance, les femmes qui font partie du projet POWER sont également rémunérées en fonction du nombre de produits qu’elles produisent sans avoir à travailler sur la distribution ou la commercialisation du produit.

Poornapechi, tisserand de Madurai, a réussi à gagner 11 000 Rs en un mois malgré le premier verrouillage de Covid-19. Connu pour fabriquer des abat-jour, Poornapetchi travaille dans la chaîne de valeur du bambou de POWER, les autres étant l’écorce de banane et les produits forestiers non ligneux.

« Avant, je travaillais dans une usine de confection et je travaillais de longues heures dans de mauvaises conditions. Mon mari est un travailleur journalier. L’argent n’était pas bon et nous avions souvent du mal à joindre les deux bouts », a déclaré Poornapechi. Ce n’est qu’après avoir entendu parler du programme POWER qu’elle a décidé de quitter l’usine et de commencer à travailler avec l’unité Green Kraft d’Industree.

Alors que Poornapechi avait d’abord été impressionnée par le PF supplémentaire et les autres avantages offerts par Industree, elle a rapidement découvert que sa véritable passion était le tissage. Alors que la plupart des tisserands parviennent à fabriquer un seul abat-jour par jour, Porrnapechi en fabrique deux, ce qui lui vaut la distinction d’être une vedette.

Le fondateur d’Industree Neelam Chibber a cependant déclaré à News18 que l’autosuffisance économique était la clé de l’autonomisation des femmes dans l’Inde rurale. Ainsi, alors qu’Industree soutient les femmes pendant les premières années, le but ultime est de rendre leurs collectifs autonomes et autonomes. « Nous pensons que les femmes diplômées du 5e ou du 12e niveau standard pourraient ne pas avoir la capacité de rivaliser avec leurs produits dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il est donc très important que nous souhaitions apporter ce changement en utilisant des programmes de soutien et de gestion professionnels », a déclaré Chibber.

Au fil des ans, Industree a travaillé avec plus de 10 000 femmes et touché plus de 170 000 femmes grâce à ses programmes et initiatives. Une fois que les femmes commencent à travailler dans les chaînes d’approvisionnement, beaucoup montent en grade et peuvent même devenir formatrices et chefs d’équipe. Et l’organisation s’est avérée vitale pour de nombreuses femmes pendant les mois de confinement qui ont mis beaucoup de leurs maris au chômage.

Thilgavathy, une tisserande au soleil et mère de deux enfants, a déclaré à News18 qu’il était important de fournir des solutions de travail à domicile aux femmes artisanes. « J’ai commencé à travailler avec Industree en décembre 2019, juste avant que la crise de Covid-19 ne frappe. Mon mari et moi étions très endettés. La possibilité de travailler à domicile a sauvé notre famille », a déclaré Thilgavathy.

Alors que certaines comme Thilgavathy ont eu de la chance, des millions de femmes à travers le monde sont actuellement confrontées de plein fouet à la pandémie sous la forme de pertes d’emploi. Un document de travail rédigé par des chercheurs de l’Université Azim Premji publié plus tôt en avril a révélé que les femmes étaient sept fois plus susceptibles de perdre leur emploi en raison du verrouillage national que les hommes.

« Ce que nous voyons, c’est une diminution de la taille des femmes dans la population active en Inde pendant COVID. Avant Covid, la participation de l’Inde au marché du travail était assez lamentable, mais la pandémie l’a aggravé », a déclaré Chibber à News18. Pour adapter les programmes à l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, il peut devenir important d’envisager des modèles de formation professionnelle et d’emploi. cela peut être fait à distance de leur ville natale sans s’attendre à ce qu’ils déménagent dans les villes.

« De plus, environ 30 pour cent des femmes avec lesquelles nous travaillons sont célibataires, veuves ou séparées et la majorité d’entre elles n’ont qu’une éducation primaire de base. Il est important de prendre des mesures qui les aident à accéder à des moyens de subsistance à un moment où les emplois s’épuisent ».

Du début du premier confinement national en mars 2020 à mars 2021, le projet POWER a accompagné et mobilisé 2 859 femmes.

