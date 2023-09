Comment une opération illégale de surveillance dans une prison s’est retournée contre lui, faisant dérailler une condamnation pour meurtre en Californie

Quelques jours avant l’arrivée du tueur présumé Paul Gentile Smith à la prison du comté d’Orange en juin 2009, les enquêteurs du shérif complotaient déjà pour le placer avec un groupe d’informateurs.

Les enquêteurs de l’affaire froide avaient utilisé des preuves ADN pour relier Smith au meurtre en 1988 de son ami d’enfance et parfois fournisseur de marijuana, Robert Haugen, à Sunset Beach. Les enquêteurs du shérif du comté d’Orange ont arrêté Smith dans le Nevada, où il était en détention pour violence conjugale.

Selon des documents judiciaires, les enquêteurs Raymond Wert et Donald Voght ont chassé Smith de Las Vegas avec deux objectifs en tête : obtenir des aveux et rassembler des preuves que Smith orchestrait une tentative de tuer Wert.

Ce qui était secret à l’époque, c’est que les procureurs et les adjoints avait auparavant créé un réseau clandestin d’informateurs en prison pour obtenir des aveux des détenus ciblés. Une telle opération est illégale lorsqu’elle est utilisée sur des accusés qui ont des avocats, car elle viole leur droit à l’assistance d’un avocat dans l’affaire Massiah c. États-Unis de 1964. Smith a été inculpé dans les deux jours suivant son arrivée à la prison.

Les trois informateurs lancés contre Smith auraient dû être divulgués à ses avocats comme l’exige la loi, mais ces preuves ont été retenues jusqu’à neuf ans après le procès de Smith en 2010. En raison de cette mauvaise conduite, Smith la condamnation a été annulée et un nouveau procès a été ordonné.

Toutefois, le défenseur public adjoint Scott Sanders a déposé la semaine dernière une requête de 424 pages demandant que les accusations de meurtre contre Smith soient complètement abandonnées parce que la prétendue dissimulation des preuves par le procureur de l’époque, Ebrahim Baytieh – et la dissimulation qui a suivi – ont nui à la capacité de Smith à obtenir un procès équitable. Baytieh est maintenant un juge élu et respecté de la Cour supérieure.

Le tribunal du comté d’Orange a transféré l’affaire Smith au juge Daniel Goldstein de la Cour supérieure du comté de San Diego sans donner de raison, bien qu’un conflit d’intérêts potentiel soit suspecté car Baytieh siège désormais à la magistrature du comté d’Orange.

Baytieh n’a pas répondu au message laissé sur son téléphone portable sollicitant des commentaires. Un porte-parole du tribunal a répondu que les juges et leur personnel sont tenus, sur le plan éthique, de ne pas commenter les affaires en cours ou imminentes devant la magistrature. Un porte-parole du département du shérif a déclaré que l’agence ne commentait pas les litiges en cours.

Envoyé au « tank mouchard »

Après son arrivée dans le comté d’Orange en 2009, Smith a été envoyé au module L-20, surnommé plus tard le « vif d’or », car c’est là que les informateurs étaient mis en contact avec les détenus ciblés.

Les informateurs Jeffrey Platt et Paul Martin avaient demandé aux adjoints si eux et un autre détenu, Arthur Palacios, pouvaient être affectés au même créneau horaire de jour que Smith, selon un journal précédemment secret tenu par les adjoints. L’information peut être utile aux détenus qui recherchent la clémence dans leur propre cas.

«Ils pensent que s’ils passent cette fois avec Smith, ils pourront obtenir des détails sur son crime. Je leur ai dit que cela ne me posait pas de problème et que je le transmettrais », a écrit un député dans le journal.

Platt deviendrait le premier informateur à dire à l’enquêteur principal Wert que Smith avait avoué le meurtre en prison. Platt dirait également à Wert que Smith essayait d’embaucher un tueur à gages pour 8 000 $ pour tuer le détective. Selon la motion, Platt faisait simplement semblant d’aider Smith à organiser le coup sûr. Même si Baytieh a ensuite décrit Platt comme une menace légitime pour l’enquêteur, il n’a jamais poursuivi ni enquêté sur Platt pour la tentative de coup sûr, selon la requête.

Un informateur clé émerge

Sanders a déclaré qu’il semblait aux enquêteurs qu’ils avaient décroché de l’or avec Platt.

Lorsque Wert et Voght ont rencontré Platt pour la première fois dans les bureaux du département du shérif du comté d’Orange, Sanders a écrit : « Il ne faisait aucun doute qu’ils pensaient qu’ils venaient de rencontrer l’informateur dont ils avaient besoin à la fois pour sceller le dossier de meurtre contre Smith et pour soutenir de nouvelles accusations contre Smith pour une attaque planifiée contre Wert et d’autres.

Wert a commencé l’entretien de juillet 2009 avec Platt en lui disant que le procureur Baytieh serait informé de l’aide qu’il apportait, mais qu’il n’y avait aucune garantie qu’il serait pris en considération, selon la requête.

À partir de là, l’entretien s’est dégradé. Le bavard Platt a raconté aux enquêteurs précisément comment le trio d’informateurs avait interrogé Smith, en violation de ses droits Massiah.

Pour que Smith se sente à l’aise, Platt a déclaré qu’il avait faussement dit à Smith que son père était procureur et qu’il pouvait aider à lutter contre l’accusation de meurtre, selon la requête.

Il aurait dû être évident pour les députés que les conversations du groupe d’informateurs avec Smith étaient désormais irrecevables devant le tribunal, a écrit Sanders.

Selon Platt, le groupe a poussé, moqué et poussé Smith jusqu’à ce qu’il craque et commence à parler, indique la motion. En vertu de la loi, les informateurs sont censés être un « poste d’écoute », incapable de poser la moindre question aux détenus ciblés qui ont retenu les services d’un avocat et ont été inculpés.

Entretien non divulgué

Avec une interview aussi désastreuse – et enregistrée – de Platt, les enquêteurs n’avaient qu’une seule solution : cacher ou manipuler toutes les preuves liées à Platt pour s’assurer que les violations des droits constitutionnels ne soient pas découvertes, a écrit Sanders.

L’interview de Platt n’a été divulguée à la défense que neuf ans après la condamnation de Smith. Baytieh aurait été chargé de confier l’entretien aux avocats de la défense, mais il a déclaré aux enquêteurs fédéraux qu’il ne savait pas que Platt était un informateur dans l’affaire Smith avant six ans après le procès, selon la requête. Sanders trouve cette explication peu plausible.

« (Baytieh) a remis à la défense un faux rapport de police destiné à cacher que Platt était un informateur, et l’a plutôt fait passer pour un dangereux criminel aidant Smith à mener une attaque contre le sergent Wert », a déclaré Sanders dans un e-mail.

Dans son interview, Platt a fait référence à un appel téléphonique qu’il a reçu dans lequel Smith fait des remarques soulignant sa propre innocence. Un enregistrement de cet appel a été collecté et versé en preuve par un enquêteur du shérif en septembre 2009, mais n’a été remis à la défense qu’en juillet 2022.

Nouvel informateur crucial

Avec tous les problèmes entourant Platt, l’équipe de poursuite a choisi Palacios comme informateur clé. Pour que cela fonctionne, Palacios devrait faire croire qu’il a spontanément entendu les aveux de Smith, sans aucun questionnement ni incitation, a écrit Sanders.

Ainsi, en septembre 2009, Palacios a été emmené au quartier général du shérif et interrogé deux fois en une journée, d’abord par l’enquêteur Bill Beeman. Selon Sanders, il semble que l’entretien n’ait pas été enregistré ou, si c’était le cas, il a été dissimulé. Deux mois après l’entretien, Beeman a déposé un rapport écrit décrivant ce qui aurait été dit.

La deuxième interview a eu lieu avec Wert et Voght. Palacios a dit toutes les bonnes choses, expliquant qu’il avait été transféré au « vif d’or » pour « garder les yeux et les oreilles ouverts ». Palacios avait beaucoup travaillé dans le passé comme informateur.

Palacios a déclaré lors de l’entretien avec le shérif qu’il n’avait jamais entendu parler de Smith jusqu’à leur rencontre en détention. Palacios a mentionné Platt uniquement en relation avec le fait qu’il avait aidé Smith à embaucher un tueur à gages pour attaquer Wert.

Dans son interview, Palacios a déclaré que c’était un hasard si lui, Platt et Martin avaient été placés dans la même salle de prison que Smith – alors qu’en réalité, cela avait été bien planifié, a écrit Sanders.

Palacios a déclaré que Smith avait admis avoir poignardé Haugen 18 fois avec une paire de ciseaux. Il a ajouté que Smith était devenu furieux contre les enquêteurs pour avoir demandé à la famille de Smith si le suspect avait une relation homosexuelle avec Haugen, indique la requête.

Palacios a déclaré qu’il n’avait pas interrogé Smith, mais qu’il avait laissé le suspect venir vers lui, comme l’avaient demandé les enquêteurs. Palacios a déclaré qu’il avait fait « (comme) ce qu’on m’avait dit de faire, il suffit de s’allonger, de le prendre en note, de l’écrire. »

Mais Voght et Wert n’ont jamais confronté Palacios au sujet des déclarations antérieures de Platt, selon lesquelles le contact entre les trois informateurs et Smith avait été organisé au préalable, selon la motion.

Divulgation sélective

Baytieh a remis en temps opportun les rapports et les enregistrements des entretiens de Palacios à la défense de Smith, mais rien sur le fait que Platt était un informateur.

D’autres preuves d’un plan visant à cacher l’entretien préjudiciable de Platt peuvent être trouvées dans le système de réservation du shérif, selon la requête. Deux minutes après que l’interview de Platt en juillet 2009 ait été enregistrée dans le système, les enquêteurs ont réservé l’interview de Palacios en septembre 2009.

Mais alors que l’interview de Palacios a été rendue à temps pour le procès de 2010, les avocats de la défense n’ont obtenu l’interview de Platt qu’en 2019 – après que des avocats fédéraux des droits civiques enquêtant sur le réseau d’informateurs du comté ont confronté Baytieh à l’existence de l’interview.

Pourtant, Baytieh s’est présenté aux enquêteurs fédéraux comme étant à cheval sur la divulgation de preuves.

« Voici ce que je dis aux flics : ‘Si vous récupérez l’informateur à la prison parce que vous ne voulez pas qu’il monte dans le bus et que vous vous arrêtez chez Starbucks et que vous prenez une tasse de café et qu’il vous demande une tasse de café et vous lui donnez une tasse de café, faites-le savoir au procureur afin que nous puissions découvrir cette information à l’avocat de la défense », a déclaré Baytieh aux enquêteurs.

Sanders a déclaré que le commentaire de Baytieh était fallacieux. « Ce n’était qu’un autre exemple de la déconnexion totale entre ce que Baytieh prêche et ce qu’il pratique », indique la motion.

L’enquête du ministère américain de la Justice a finalement conclu que les procureurs et les adjoints avaient effectivement violé les droits des accusés en utilisant illégalement des informateurs en prison. Le cas Smith a été mis en évidence dans le rapport fédéral.

« L’enquête du ministère de la Justice a été d’une valeur inestimable pour révéler les actes répréhensibles dans cette affaire », a déclaré Sanders dans un courriel. « Mais tout comme la défense, ils n’étaient au courant que d’une fraction des preuves dissimulées et des fautes commises. »