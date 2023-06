Comment une nouvelle technologie d’extraction du lithium pourrait nous aider à atteindre les objectifs des véhicules électriques

Le monde contient de grandes quantités de lithium, un élément essentiel des batteries des véhicules électriques. Et bien que le lithium soit généralement extrait de la roche dure, la majorité des réserves mondiales de lithium se trouvent en fait dans la saumure, une eau extrêmement salée sous la surface de la Terre. Aujourd’hui, l’extraction de la saumure consiste à évaporer la saumure dans des piscines massives aux couleurs extravagantes sur une série d’environ 18 mois, laissant derrière elle de fortes concentrations de lithium. C’est un processus simple mais inefficace qui occupe de vastes étendues de terres et qui perturbe l’environnement. Alors que les constructeurs automobiles du monde entier luttent pour atteindre des objectifs de production de véhicules électriques extraordinairement ambitieux, il existe un intérêt croissant à faire les choses différemment. « L’industrie automobile a besoin d’une augmentation de 20 fois de l’approvisionnement en lithium, et il n’y a tout simplement aucun moyen d’atteindre ce type de croissance avec les technologies conventionnelles », a déclaré Dave Snydacker, fondateur et PDG de Lilac Solutions. Lilac est l’une des nombreuses entreprises qui pilotent un ensemble de technologies nouvelles et largement non éprouvées appelées extraction directe du lithium, ou DLE, qui pourraient augmenter l’efficacité et réduire les externalités négatives du processus d’extraction de la saumure. Au lieu de concentrer le lithium en évaporant la saumure dans de grands bassins, DLE tire la saumure directement dans une unité de traitement, la soumet à une série de processus chimiques pour séparer le lithium, puis la réinjecte sous terre. Ce processus produit du carbonate ou de l’hydroxyde de lithium de qualité batterie en quelques heures, sans qu’il soit nécessaire de transporter de la saumure concentrée vers une installation de traitement séparée. DLE pourrait également aider à relancer le marché national de l’extraction du lithium. Aujourd’hui, la majeure partie de l’extraction de saumure de lithium a lieu dans le Salar de Atacama, un vaste salar du nord du Chili qui contient la saumure de lithium de la plus haute qualité au monde. Mais les technologies DLE nécessitent beaucoup moins de terrain et peuvent aider à libérer des ressources dans des zones où la saumure contient moins de lithium et plus d’impuretés. Les sociétés nord-américaines Lilac Solutions, EnergyX et Standard Lithium explorent les ressources en lithium dans des régions telles que la formation Smackover de l’Arkansas, la mer de Salton en Californie et le Grand Lac Salé de l’Utah, ainsi qu’à l’étranger en Argentine, en Bolivie et au Chili. Le gouvernement chilien a même annoncé que tous les nouveaux projets de lithium devront utiliser la technologie DLE. « Le moment est donc venu et mûr pour que cela voie le jour très, très bientôt », a déclaré Amit Patwardhan, CTO d’EnergyX.

La société d’extraction directe de lithium EnergyX construit des usines de démonstration en Argentine, au Chili, en Californie, en Utah et en Arkansas. ÉnergieX

Faire les choses différemment

Dans un monde antérieur aux véhicules électriques, les méthodes traditionnelles d’extraction de saumure et d’extraction de roche dure suffisaient amplement à répondre à la demande mondiale de lithium. « Le monde n’a pas eu besoin de DLE au cours des 50 dernières années. L’utilisation principale du lithium était industrielle – céramique, verre et lubrifiants », a déclaré Robert Mintak, PDG de Standard Lithium. Mais avec la demande de véhicules électriques et les batteries lithium-ion qui les alimentent en plein essor, il y a maintenant une pénurie d’approvisionnement. « Au cours des 10 dernières années, 90 % de la nouvelle production de lithium provient de projets de roche dure. Mais les projets de roche dure sont de plus en plus coûteux à mesure que nous entrons dans des ressources de moindre qualité. Et si vous additionnez tous les projets hard rock, il n’y a tout simplement pas assez de ressources pour atteindre les objectifs des constructeurs automobiles. Ce sont les ressources en saumure qui sont suffisamment importantes pour électrifier l’industrie automobile », a déclaré Snydacker. Le DLE est déjà utilisé dans une certaine mesure en Argentine et en Chine, où les sociétés Livent et Sunresin mettent en œuvre une technologie commerciale qui combine le DLE avec les opérations traditionnelles des bassins d’évaporation. Ces entreprises s’appuient toutes deux sur une technologie appelée adsorption, la seule approche commercialement éprouvée du DLE. Dans ce processus, les molécules de lithium de la saumure adhèrent à une substance adsorbante, les éliminant des impuretés environnantes. Mais les experts disent que l’extraction du lithium des adsorbants nécessite beaucoup d’eau douce, un gros problème étant donné que bon nombre des meilleures ressources de saumure au monde se trouvent dans des zones arides. Le dernier rapport de développement durable de Livent indique qu’il utilise 71,4 tonnes métriques d’eau douce par tonne métrique d’équivalent carbonate de lithium, ou LCE, produit. Lilac a rapporté que lors des tests pilotes, il utilise entre 10 et 20 tonnes métriques d’eau douce, tandis qu’EnergyX dit qu’il utilise moins de 20 tonnes métriques. Sunresin, basée en Chine, affirme qu’elle recycle toute son eau douce et que ses nouveaux projets fonctionneront sans bassins d’évaporation. Mais une foule d’autres entreprises se lancent maintenant dans l’industrie, testant des technologies alternatives qui, selon elles, non seulement élimineront complètement les bassins d’évaporation, mais augmenteront les rendements tout en réduisant les besoins en énergie et en eau douce.

Nouveaux joueurs

Lilac Solutions, basée dans la région de la Baie, utilise une technologie appelée échange d’ions. Il pilote actuellement sa technologie en Argentine en partenariat avec la société australienne de lithium Lake Resources. « Avec la perle échangeuse d’ions lilas, nous avons développé un matériau céramique. Cette céramique absorbe sélectivement le lithium de la saumure tout en libérant un proton. Une fois que le lithium est absorbé dans le matériau, nous éliminons ensuite le lithium de la perle à l’aide d’acide dilué. et qui produit un concentré de chlorure de lithium qui peut être facilement transformé en produits chimiques de qualité batterie », a expliqué Snydacker.

Lilac Solutions développe une installation d’extraction directe de lithium en Argentine en partenariat avec la société australienne de lithium Lake Resources. Solutions lilas