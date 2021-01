Les artistes ont toujours été éloquents lorsqu’il s’agit de décrire le bleu.

Le peintre français Raoul Dufy était un fan particulier, déclarant que: « le bleu est la seule couleur qui conserve son caractère propre dans tous ses tons ». Il aurait certainement eu beaucoup à dire sur YInMn, une nouvelle teinte découverte par des chercheurs de l’Oregon State University en 2009.

MA Subramanian et son équipe ont découvert ce pigment par accident lors d’expériences avec des terres rares dans le cadre de leurs travaux sur les semi-conducteurs. Ils ont pris de l’yttrium, de l’indium et du manganèse (les trois éléments qui donnent son nom au pigment), plus un peu d’oxygène, l’ont chauffé à environ 1093 ° C et – hé hop – YInMn est né.

« La plupart des pigments sont découverts par hasard. La raison en est que l’origine de la couleur d’un matériau dépend non seulement de la composition chimique, mais aussi de la disposition complexe des atomes dans la structure cristalline. Donc, quelqu’un doit d’abord fabriquer le matériau, puis étudiez minutieusement sa structure cristalline pour expliquer la couleur », explique Mas Subramanian.

Avant YInMn Blue, le dernier pigment bleu découvert remonte au 19ème siècle, expliquent les chercheurs de l’Oregon State University. En plus d’apporter quelque chose de nouveau à la palette de couleurs, YInMn Blue, connu pour sa couleur profonde, pourrait également présenter un intérêt environnemental. Sa structure cristalline refléterait le rayonnement infrarouge, ce qui pourrait le rendre utile pour améliorer l’isolation thermique des bâtiments.

L’Oregon State University a breveté YInMn Blue en 2012, mais a dû attendre cinq ans pour que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) approuve l’utilisation du pigment – initialement uniquement pour les revêtements industriels et les plastiques, puis pour un usage commercial en mai. Mais quiconque est tenté d’utiliser YinMn Blue pour vos dernières créations doit noter qu’il n’est actuellement vendu que par quelques détaillants – comme Kremer Pigmente en Allemagne et Golden Artist Colors aux États-Unis – et à un prix assez intéressant, autour de 41,65 € pour 100 grammes de pigment.

Maintenant que YInMn Blue est en passe de rejoindre la palette de couleurs des artistes plasticiens, MA Subramanian et son équipe se tournent vers une autre couleur: le rouge. « En cas de succès, nos recherches permettront de découvrir des pigments brillants et respectueux de l’environnement qui peuvent être utilisés par les artistes, dans les peintures industrielles et dans d’autres technologies de revêtement. Cela apporterait également un énorme bénéfice à long terme, non seulement en tant que succès commercial, mais en faisant progresser la couleur. chimie et technologie », explique le chimiste.