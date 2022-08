Comment une nouvelle législation fédérale pourrait réduire vos coûts de médicaments

Par Steven Reinberg Journaliste du HealthDay

En vertu de la loi – qui revient au président Joe Biden après avoir autorisé la Chambre des représentants des États-Unis – le nombre de médicaments sera introduit progressivement, à partir de 2026 avec 10 médicaments. À partir de l’année prochaine, les sociétés pharmaceutiques seront tenues de verser des remises si les prix des médicaments augmentent plus rapidement que l’inflation, ce qu’elles font souvent.

En 2024, la coassurance de 5 % requise pour la couverture catastrophique de la partie D prend fin. Cela devrait profiter à environ 3 millions d’Américains.

De plus, les frais de médicaments remboursables seront plafonnés à 2 000 $ pour les bénéficiaires de Medicare à partir de 2025.

Le Bureau du budget du Congrès prévoit que les réformes permettront au gouvernement d’économiser 288 milliards de dollars sur 10 ans.

On ne sait pas encore si cette nouvelle loi bénéficiera réellement aux patients, a noté Clark dans un communiqué de presse universitaire, mais il s’agit de la première intervention sur les prix des médicaments pour les Américains qui paient plus que d’autres dans le monde pour les mêmes médicaments.

Un plafond sur les prix de l’insuline pour tous les Américains n’a pas été inclus dans la nouvelle loi, que certains considèrent comme une victoire pour les sociétés pharmaceutiques, a déclaré Clark.

