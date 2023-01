Comment une nonne et un moine au Royaume-Uni sont tombés amoureux et se sont mariés contre toute attente

Qui aurait pu penser qu’un simple effleurement d’une manche pouvait changer la vie entière de quelqu’un ? C’est précisément ce qui s’est passé lorsque sœur Mary Elizabeth et Robert se sont retrouvés face à face et que des étincelles ont jailli. Partageant leur histoire d’amour inhabituelle, la BBC a rapporté que vingt-quatre ans après être devenue nonne, sœur Mary Elizabeth a trouvé son monde entier changé en une journée plutôt ordinaire. Robert était un moine visitant son ordre d’un prieuré de l’autre côté de l’Angleterre. Les deux ont été laissés seuls pour la première fois. Après son repas, elle fut désignée avec la tâche de le laisser sortir par hasard. C’est là qu’elle a effleuré sa manche et a ressenti ce qu’elle a décrit comme “quelque chose d’une secousse”. Les deux se sont mariés.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé à quel point ils étaient heureux de voir de si belles histoires d’amour. Beaucoup ont fait remarquer que ce serait merveilleux si les religieuses et les prêtres pouvaient également trouver de la compagnie et se marier. D’autres ont dit que c’était une belle histoire d’amour qui devait être transformée en film bientôt. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “En tant que catholique, je peux dire que l’église serait un meilleur endroit si les prêtres et les religieuses étaient autorisés à avoir une vie amoureuse.”

« Si seulement ils étaient tous autorisés à se marier. Ils serviraient Dieu d’une manière beaucoup plus grande », a lu un autre commentaire.

Un autre utilisateur a écrit : « Les prêtres et/ou les religieuses devraient pouvoir se marier, cela ne ferait que les rendre plus heureux dans leur rôle au service de l’église. Dieu est amour.”

Internet ne manque pas de belles histoires d’amour. Une publication partagée sur Weibo fait croire aux utilisateurs des réseaux sociaux que le véritable amour existe et qu’il peut durer éternellement. L’histoire commence en 1992 lorsque Shu Zhili, un charpentier de 29 ans, rencontre Huang Kuiyun, un ouvrier migrant de 21 ans. Ils sont tombés amoureux et ont décidé de se marier. Pourtant, tous ne se sont pas déroulés selon leurs plans. Alors qu’ils voyageaient ensemble, leur bus est tombé dans une gorge profonde lors d’un horrible accident de la route. Alors que Shu n’a subi que des blessures mineures, Huang a subi une profonde blessure à la moelle épinière, qui l’a laissée paralysée. Malgré la résistance de ses amis, Shu a consacré sa vie à prendre soin de Huang. Maintenant, 30 ans plus tard, le couple a demandé une licence de mariage.

