Comment une mère avec un enfant positif au Covid peut se protéger du virus

Un an et demi après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se propager comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question relative à la santé ou aux vaccins que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Gitanjali Batmanabane, directeur de l’AIIMS, Bhubaneswar, parle de la santé des femmes et du COVID-19. Elle suggère des façons dont les femmes allaitantes devraient prendre soin d’elles-mêmes pendant le processus de vaccination et comment les mères d’enfants séropositifs devraient veiller sur leurs jeunes.

Quelles précautions les femmes qui allaitent doivent-elles prendre lors de la vaccination contre le covid ?

Les mères allaitantes peuvent se faire vacciner en toute sécurité. Lorsque vous vous rendez au centre de vaccination, essayez de ne pas emmener votre enfant avec vous. Avant de partir, extrayez suffisamment de lait maternel pour que quelqu’un puisse nourrir le nourrisson en votre absence. N’oubliez pas de porter des masques doubles ou un masque N-95. Après votre retour, prenez un bain et changez de vêtements avant de toucher votre bébé.

Dans le cas où vous ne pouvez pas laisser votre bébé à la maison pendant votre vaccination, maintenez une distance physique au centre de vaccination et assurez-vous que le bébé n’entre pas en contact avec d’autres personnes.

Les femmes menstruées doivent-elles se faire vacciner contre le Covid ?

Les femmes menstruées peuvent se faire vacciner en toute sécurité. Il n’y a aucune preuve scientifique que la menstruation affecte la vaccination de quelque manière que ce soit ou que la vaccination affectera la menstruation.

Comment les mères qui s’occupent de leurs enfants atteints du Covid peuvent-elles se protéger ?

Le moyen le plus efficace de se protéger contre l’infection est d’isoler le patient. Mais si l’enfant est jeune et dépend de la mère, la mère n’a pas d’autre choix que de s’occuper de lui. Dans de tels cas, une mère doit porter un masque N95 et un écran facial tout en prenant soin de l’enfant. Elle doit continuer à se laver ou à se désinfecter les mains régulièrement. Elle doit se reposer et dormir correctement. Certains exercices de respiration, des boosters d’immunité naturels comme le gingembre, le curcuma peuvent également aider. Plus important encore, son objectif devrait être de se faire vacciner le plus rapidement possible.

En cette période de Covid, est-il sûr pour les femmes de reporter les soins préventifs tels que les mammographies de routine et les examens pelviens ?

La plupart des hôpitaux ne proposent pas de programmes de dépistage systématique des soins de santé afin d’empêcher les femmes d’entrer en contact avec une personne potentiellement infectée. Les examens de routine doivent être reportés, mais pas si vous êtes à haut risque.

Y a-t-il d’autres préoccupations dont les femmes devraient être conscientes en ce qui concerne leur santé pendant cette ère COVID ?

Les femmes sont les ménagères. La santé du ménage repose sur la santé de la femme. Les femmes devraient se faire vacciner. Elle doit manger sainement et faire de l’exercice régulièrement. Il est important de prendre du temps pour se détendre. Les exercices de respiration, le yoga ou la poursuite d’une activité qui vous procure du bonheur sont importants.

Les femmes et les filles sont-elles confrontées à de plus grands dangers pendant la pandémie de Covid-19 ?

De nombreux rapports indiquent que la violence domestique à l’égard des femmes a augmenté à plusieurs reprises pendant la pandémie, en particulier pendant le verrouillage. Par conséquent, les femmes doivent rester en contact avec des personnes qui peuvent l’aider en cas d’urgence, surtout si elle est dans une relation abusive. Dans les ménages où les hommes deviennent violents après avoir consommé de l’alcool, les femmes pourraient être en danger.

