Comment une meilleure santé cardiaque combat la démence

Protéger votre cœur permet non seulement de maintenir votre corps en bonne santé, mais protège également votre cerveau du déclin cognitif. Découvrez comment des interventions précoces en matière de santé cardiaque pourraient aider à prévenir la démence et à améliorer les fonctions cérébrales.

Revoir: Insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire et maladie coronarienne liées à des troubles cognitifs. Crédit d’image : Jo Panuwat D/Shutterstock

Dans une revue récente publiée dans la revue Accident vasculaire cérébralun groupe d’auteurs a exploré les mécanismes liant les maladies cardiaques courantes aux troubles cognitifs et a souligné le potentiel de réduction du risque neurologique en améliorant la santé cardiovasculaire.

Arrière-plan

Le cœur et le cerveau sont étroitement liés, le cœur fournissant l’oxygène et les nutriments essentiels au cerveau, tandis que le cerveau contrôle la fonction cardiaque via le système nerveux autonome. Cette relation est également influencée par des mécanismes complexes tels que l’activation neurohormonale et l’inflammation systémique, qui peuvent tous deux accélérer le déclin cognitif en présence d’une maladie cardiaque.

Des études révèlent que des conditions cardiaques défavorables, comme une augmentation de l’épaisseur de la paroi ventriculaire gauche, sont associées à des anomalies cérébrales, telles que des modifications de la structure de la substance blanche (MW). Des découvertes récentes soulignent également la prévalence d’infarctus cérébraux silencieux, qui surviennent sans symptômes visibles mais contribuent à une détérioration cognitive à long terme.

Les maladies cardiovasculaires (MCV) et les facteurs de risque vasculaire (VRF) contribuent au déclin cognitif, aux lésions cérébrales et à la démence. Aborder les FRV dès le début de la vie, par exemple en gérant la tension artérielle et le cholestérol, peut aider à atténuer ces risques. Des recherches plus approfondies sont essentielles pour démêler les mécanismes complexes de ces liens et développer des approches efficaces de prévention et de traitement.

Santé cardiaque et cérébrale : une relation synergique

Le cœur et le cerveau fonctionnent dans un partenariat dynamique. Le cerveau dépend du cœur pour un approvisionnement constant en oxygène et en nutriments, tandis que le cœur dépend du cerveau pour sa régulation via le contrôle autonome. Cette interaction bidirectionnelle, lorsqu’elle est perturbée par la maladie, peut entraîner d’importantes complications pour la santé.

Les facteurs génétiques et phénotypiques influencent souvent les deux organes, et les dommages causés à l’un peuvent avoir des répercussions sur l’autre. Par exemple, des modifications de la structure cardiaque, telles qu’une augmentation de l’épaisseur de la paroi ventriculaire gauche, ont été associées à des anomalies cérébrales, notamment à des réductions de l’intégrité de la MW. Ces anomalies, souvent détectables par imagerie, signalent l’apparition précoce de troubles cognitifs chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

L’impact des maladies cardiovasculaires sur la santé du cerveau

IC et déclin cognitif

L’IC est une maladie complexe dans laquelle le cœur est incapable de pomper le sang efficacement, ce qui entraîne une mauvaise circulation et une oxygénation réduite du cerveau.

Des études ont montré que l’IC est souvent associée au déclin cognitif, en particulier chez les personnes âgées. En fait, jusqu’à 43 % des patients atteints d’IC ​​présentent une forme de déficience cognitive. Les fonctions cognitives telles que la mémoire, l’attention et la fonction exécutive sont fréquemment altérées chez les patients atteints d’IC. On pense qu’une diminution du débit cardiaque et une hypoperfusion cérébrale contribuent à cette détérioration cognitive, car le cerveau reçoit moins de flux sanguin et d’oxygène.

Des recherches émergentes suggèrent que la relation entre l’IC et la santé cérébrale s’étend au-delà de la simple privation d’oxygène. Par exemple, l’IC est associée à une inflammation accrue et à une activation neurohormonale, toutes deux liées à des processus neurodégénératifs.

De plus, les changements structurels dans le cerveau, tels que les hyperintensités de la MW et les infarctus cérébraux silencieux, sont plus fréquents chez les personnes atteintes d’IC.

Fibrillation auriculaire (FA) et santé cérébrale

La FA est l’arythmie cardiaque la plus courante, caractérisée par des battements cardiaques irréguliers et souvent rapides. La FA augmente considérablement le risque d’accident vasculaire cérébral, ce qui peut directement entraîner des troubles cognitifs. Cependant, même en l’absence d’accident vasculaire cérébral, la FA est associée à un risque élevé de démence et d’autres formes de déclin cognitif. Des études récentes suggèrent que ce risque accru pourrait être dû à des microemboles silencieux, qui altèrent le flux sanguin cérébral.

De plus, la FA a été associée à un fardeau accru de lésions de MW et d’autres marqueurs de maladies des petits vaisseaux, associés au déclin cognitif. Les processus inflammatoires liés à la FA peuvent également contribuer aux dommages neuronaux et au développement de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

Maladie coronarienne (CHD) et déficience cognitive

La maladie coronarienne survient lorsque les artères alimentant le cœur en sang se rétrécissent ou se bloquent, entraînant des crises cardiaques et d’autres complications cardiovasculaires.

Les maladies coronariennes sont un autre contributeur important au déclin cognitif. Les facteurs de risque communs de maladies coronariennes, tels que l’hypertension, le diabète et l’hypercholestérolémie, sont également des facteurs de risque de maladies cérébrales comme les accidents vasculaires cérébraux et la démence. Ces facteurs de risque accélèrent non seulement l’inflammation systémique, mais compromettent également la barrière hémato-encéphalique, permettant à des substances nocives de pénétrer dans le cerveau et de provoquer des lésions neuronales.

Chez les patients atteints de maladie coronarienne, des troubles cognitifs sont souvent observés à la suite d’événements coronariens aigus comme un infarctus du myocarde (crise cardiaque). La réduction du flux sanguin vers le cerveau, les infarctus cérébraux silencieux et l’augmentation des lésions de MW sont quelques-uns des mécanismes par lesquels les maladies coronariennes ont un impact sur la santé cérébrale.

Il est intéressant de noter que la relation entre les maladies coronariennes et le déclin cognitif est bidirectionnelle, le déclin cognitif augmentant également le risque de maladie cardiaque. Cela suggère que les approches thérapeutiques intégrées ciblant à la fois le cœur et le cerveau pourraient offrir de meilleurs résultats à long terme.

Mécanismes liant les maladies cardiaques et les troubles cognitifs

Les maladies cardiaques contribuent aux troubles cognitifs par plusieurs mécanismes. L’inflammation systémique due aux maladies cardiovasculaires déclenche une neuroinflammation, endommageant les cellules cérébrales.

L’hypoperfusion cérébrale, provoquée par une diminution du flux sanguin, entraîne des lésions de la MW et un amincissement cortical. L’activation neurohormonale dans l’IC, impliquant des hormones comme l’angiotensine II et les catécholamines, affecte à la fois la fonction cardiaque et les processus cognitifs, accélérant potentiellement la dégénérescence cérébrale. De plus, les perturbations du contrôle autonome peuvent exacerber la progression des symptômes cognitifs.

Perspectives de prévention et de traitement

Compte tenu du lien étroit entre la santé cardiovasculaire et la fonction cognitive, les stratégies d’intervention précoce et de prévention ciblant la santé cardiaque pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé cérébrale.

Le contrôle des facteurs de risque vasculaires, tels que l’hypertension, le diabète et l’hypercholestérolémie, est essentiel pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Les interventions multidomaines, combinant régime alimentaire, exercice et entraînement cognitif, se sont révélées prometteuses pour préserver la fonction cognitive.

De plus, les traitements contre l’IC, la FA et les maladies coronariennes, y compris les médicaments, les modifications du mode de vie et les interventions chirurgicales, peuvent également aider à préserver la fonction cognitive. Les approches de médecine de précision pourraient optimiser davantage les stratégies de traitement, en abordant plus efficacement les facteurs de risque individuels.

Conclusions

Pour résumer, l’étude conclut que les maladies cardiaques, notamment l’IC, la FA et les maladies coronariennes, sont fortement liées aux troubles cognitifs par le biais de mécanismes biologiques communs tels que l’inflammation, l’hypoperfusion cérébrale, l’activation neurohormonale et les maladies des petits vaisseaux.

Ces résultats mettent en évidence l’interdépendance de la santé cardiaque et cérébrale. En donnant la priorité aux stratégies de prévention précoce et en s’attaquant aux facteurs de risque vasculaire à un plus jeune âge, il pourrait être possible d’atténuer le déclin cognitif et la neurodégénérescence.