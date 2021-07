Comment une mauvaise commande de livraison de pizza dans IIT a fait démarrer Deepinder Goyal Zomato

Les fringales à tout moment du jour ou de la nuit sont littéralement devenues synonymes de plates-formes de livraison comme Zomato et Swiggy et comme la première continue d’être dans l’actualité pour son offre publique initiale (IPO) révolutionnaire, la société est officiellement entrée dans le « Top 100 sociétés cotées en termes de valeur, qui s’élève maintenant à plus de Rs 1 lakh crore en capitalisation boursière. Alors que Zomato se retrouve vendredi à la National Stock Exchange (NSE) et à la Bombay Stock Exchange (BSE), Deepinder Goyal et la société ont sûrement parcouru un long chemin. Alors, quelle a été l’étincelle initiale, le premier coup d’inspiration qui a conduit Goyal et son ancien partenaire commercial Pankaj Chaddah à créer la startup ?

Il s’avère que tout s’est passé après une mauvaise livraison de commande de pizza.

En tant qu’étudiant en mathématiques et en informatique à l’Institut indien de technologie de Delhi, Goyal avait été frustré par une pizza qui lui avait été livrée. Après avoir obtenu son diplôme et commencé à travailler dans une entreprise Bain & Co, il a rencontré Pankaj Chaddah et le duo a ensuite lancé Zomato en tant que service de livraison en 2008 pour leurs collègues de l’entreprise. Ils avaient vu ces derniers se plaindre du menu limité de la cantine d’entreprise. Afin d’aider les gens à accéder à la nourriture des restaurants à proximité, Goyal et Chaddah ont lancé le démarrage, a rapporté NDTV.

Le duo aurait commencé à télécharger des menus de cafés et de restaurants à proximité sur l’intranet de l’entreprise avec des numéros de téléphone. L’idée est devenue un énorme succès auprès de ses collègues héritiers et a abouti à une entreprise appelée foodiebay.com. Malgré la crise financière mondiale à cette époque, Goyal s’est ensuite lancé dans l’entrepreneuriat à temps plein lorsque sa femme a obtenu un poste d’enseignante à l’Université de Delhi.

Il aurait fallu beaucoup de temps à Goyal pour parler de sa création à ses parents enseignants, car l’entrepreneuriat était encore une voie moins empruntée par beaucoup. Répertoriant des milliers de restaurants dans six des plus grandes villes indiennes, la start-up de Goyal a démarré et l’entreprise devenue investisseur, Sanjeev Bikhchandani, leur a envoyé un courrier électronique disant qu’il souhaitait investir 1 million de dollars via son Info Edge India Ltd.

Avec tout le battage médiatique qui a précédé son inscription, l’action Zomato a fait ses débuts stellaires sur Dalal Steet vendredi. L’action Zomato a ouvert à Rs 115 sur l’ESB, une augmentation de 51,32% de prime par rapport au prix d’émission sur l’ESB. Sur NSE, les actions ont fait leurs débuts à Rs 116, en hausse de 52,63 %.

