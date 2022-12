Comment une maman de Sandy Hook honore l’amour profond de sa fille pour les animaux

Comme ça arrive6:55Comment une maman de Sandy Hook honore l’amour profond de sa fille pour les animaux

Chaque fois que Catherine Hubbard, 6 ans, rencontrait un nouvel animal, elle lui chuchotait à l’oreille : « Dis à tous tes amis que je suis gentille.

La petite fille aimait profondément les animaux, dit sa mère, et elle croyait que toute créature qui savait qu’elle était gentille lui ferait confiance et serait son amie.

Catherine était l’une des 26 personnes tuées le 14 décembre 2012, lorsqu’un homme armé a ouvert le feu à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut.

Pour honorer la mémoire de sa fille, Jennifer Hubbard a ouvert le Catherine Violet Hubbard Animal Sanctuary en 2013. L’organisation à but non lucratif a transformé plus de 34 acres de terres agricoles appartenant à l’État du Connecticut en un sanctuaire pour les animaux et un espace de migration pour les pollinisateurs critiques.

Aujourd’hui, à l’occasion du 10e anniversaire de la fusillade, le sanctuaire s’agrandit. Mercredi, il a inauguré de nouvelles installations permanentes, notamment une bibliothèque et un espace multifonctionnel pour la programmation éducative et événementielle, des bureaux pour le personnel, une clinique vétérinaire et des logements pour les gardiens.

“C’était incroyable de pouvoir récupérer une journée qui a été tout simplement horrible dans ma vie, et je pense que pour notre communauté”, a déclaré Hubbard. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. Voici une partie de leur conversation.

Je pense que beaucoup d’entre nous s’émerveillent quand nous vous entendons, vous et d’autres survivants de fusillades et des membres de la famille de personnes qui ont perdu la vie, [and their] capacité de parler de ce qui s’est passé et de ce qu’ils ont vécu, mais aussi de le refaire encore et encore. Je me demande, est-ce que cela rend la guérison plus difficile? Ou cela vous aide-t-il ?

Pour moi, c’est utile. Je pense qu’en tant que personne qui a reçu tant d’argent et qui a été entourée de tant d’amour, de compassion et d’encouragement, je sais qu’une grande partie de ce qui a été accompli, à la fois dans ma propre guérison et dans le travail que nous faisons au sanctuaire , c’est à cause de tout ça.

Catherine aimait profondément les animaux, dit sa mère. (Sanctuaire animalier Catherine Violet Hubbard)

Qu’est-ce qui, chez Catherine, vous a donné envie d’ouvrir une réserve animalière ?

N’oublions pas que Catherine avait six ans. Et donc, à six ans, vous trouvez en quelque sorte votre amour. Et comme n’importe quel enfant de six ans, ils aiment dur et profondément et passionnément.

A partir du moment où elle était un peu seule, rampant sur le sol, [her] la passion était les animaux. Ils ont été sa vie et son engagement. Et son seul but était de s’assurer que toute créature qu’elle rencontrait ou croisait sur son chemin savait qu’elle était gentille.

Et à la fin de la journée, sa conviction était que si cet animal savait qu’elle était gentille – et, en fait, elle leur demanderait souvent de dire à leurs amis qu’elle était gentille – s’ils retournaient vers leur peuple et leur expliqua que Catherine Violet Hubbard était gentille, et qu’ils seraient en sécurité sous sa garde, qu’ils reviendraient tous vers elle.

Et donc c’est [in the spirit of] ce doux murmure et la conviction que la gentillesse ramène les gens en masse que nous avons créé le sanctuaire. Le travail que nous faisons en son honneur consiste à honorer le lien humain-animal. Nous croyons que grâce à la connexion homme-animal, une véritable guérison peut avoir lieu.

Catherine voulait que tous les animaux sachent qu’elle était gentille, dit sa mère. (Sanctuaire animalier Catherine Violet Hubbard)

Lorsque vous parlez du travail et de la guérison qui peuvent se produire lorsque vous réunissez des gens et ces animaux, qui espérez-vous aider ?

Il y a ces jeunes sportifs, mon fils en fait partie, qui trouvent leur place sur un terrain. D’autres dans un studio de danse ou un studio d’art. Et parfois, il y a des enfants qui sont un peu à la marge parce qu’ils ne rentrent pas dans l’une de ces cases.

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, au sanctuaire, ils trouvent grâce à notre programmation un lien avec soit… des personnes partageant les mêmes idées qu’eux-mêmes, soit les animaux que nous enseignons ou dont nous prenons soin.

Et en ayant cette connexion, nous avons vu leur confiance grandir. Et [that] s’est traduit par une amélioration des niveaux de lecture, de l’engagement scolaire et du niveau de confiance. Tout le monde a besoin d’un endroit, et le sanctuaire est cet endroit où que vous soyez.

Dans d’autres situations, nous avons entendu dire que des gens sont allés au sanctuaire et que c’était un endroit où ils ont trouvé la paix et la sérénité, et ils ont trouvé la résolution dont ils avaient besoin pour surmonter la souffrance ou le chagrin qu’ils vivaient dans leur vie personnelle. la vie.

Jennifer Hubbard a ouvert le Catherine Violet Hubbard Animal Sanctuary pour honorer la mémoire de sa fille. (Sanctuaire animalier Catherine Violet Hubbard)

Quand j’ai lu pour la première fois sur le sanctuaire, j’ai pensé que c’était pour aider les animaux. Et puis j’ai lu plus, et j’ai pensé que c’était peut-être pour aider les gens à faire face au chagrin ou aux défis auxquels ils sont confrontés.

Mais ensuite, je me suis également demandé si vous pensiez que cela pourrait aider quelqu’un qui se débat, et peut-être même empêcher quelque chose d’aussi horrible que ce qui vous est arrivé, à vous et à tant d’autres à Sandy Hook ?

Souvent [I] pensé que, potentiellement, s’il y a une personne qui lutte émotionnellement ou socialement, et qu’elle a un endroit comme le sanctuaire, au lieu d’être isolée dans sa maison ou dans son sous-sol où elle doit lutter avec sa propre santé sociale ou émotionnelle , que peut-être avoir cet endroit où ils se sentent aimés et acceptés et où ils peuvent rencontrer la compassion qui se tisse à travers tout ce que nous faisons, cela pourrait dissuader une éventuelle fusillade dans une école.

Et écoutez, à la fin de la journée, je ne peux pas le quantifier. Je ne peux pas le valider. Et c’est probablement une énorme revendication à faire. Mais si c’est une statistique que je ne vois jamais, je suis content. Mission accomplie.

Vous avez parlé de votre fils il y a un instant, et je voulais savoir comment il allait ?

Merci d’avoir posé des questions sur lui. C’est un être humain extraordinaire et que je suis si fier d’appeler le mien.

Il y a toujours quelque chose qui, je crois, est mis chez toute personne qui subit une sorte de perte traumatique pour la sortir du lit. Et pour moi, c’était lui.

Il a des choses incroyables à offrir au monde. Et donc mes premiers jours et mois après la mort de Catherine, je me levais pour qu’il sache qu’il avait aussi la permission de sortir du lit. Et il a fait face à ses propres batailles et a réconcilié la perte de Catherine à sa manière personnelle et est devenu un jeune homme résistant et beau.

Hubbard dit que le travail qu’elle fait au sanctuaire lui donne l’espoir que les choses peuvent s’améliorer. (Cecilia Sanzhez/AFP/Getty Images)

Je pense que beaucoup de gens qui écoutent admireront certainement votre force à travers toutes ces années difficiles et votre engagement envers l’espoir, que vous avez mentionné à plusieurs reprises dans notre conversation. Mais je pense qu’ils pourraient aussi demander, certains pourraient demander … comment gardez-vous cet espoir?

Nous avons trouvé des maisons pour 700 animaux. Nous avons préservé et créé des centaines et des centaines de pieds carrés d’habitat naturel. Et nous l’avons fait grâce à des personnes qui partagent une compassion et un engagement envers la bonté humaine.

Je crois que cela fait partie de qui nous sommes… et si nous pouvons y puiser d’une manière ou d’une autre, alors peut-être qu’après les fusillades dans les écoles, nous pourrons nous concentrer sur la recherche de cette compassion plutôt que sur la division et le discours qui semblent toujours bouillonner .

Et au cœur de tout cela, la pureté de la gentillesse de votre fille. “Dites à vos amis que je suis gentil.”

Absolument.

Avait-elle un animal préféré ?

Elle les aimait. Cela n’avait pas d’importance. S’ils croisaient son chemin, ils étaient ses préférés absolus et elle ooh et ahhed, et elle adorait ça comme si c’était le premier et le dernier.