Comment une longue ligne blanche sur votre ongle pourrait signifier que vous courez un risque beaucoup plus élevé de CANCER du rein

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com









De légères lignes sur votre ongle pourraient indiquer une maladie génétique rare qui vous expose à un risque de cancer des reins, de la peau et des yeux, suggèrent de nouvelles recherches.

Des scientifiques des National Institutes of Health (NIH) ont découvert que 88 % des personnes atteintes d’une maladie génétique rare pouvant conduire au cancer présentent des marques anormales sur les ongles, notamment une fine ligne blanche sur toute la longueur de l’ongle.

Cette maladie génétique, qui toucherait moins de 100 familles américaines, augmente le risque d’un type rare de cancer des yeux, ainsi que de cancer du poumon, de la peau et du rein.

Appelé syndrome de prédisposition tumorale BAP1, il affecte un gène qui empêche les cellules du corps de croître rapidement et de se développer en masses tumorales.

La majorité des personnes participant à l’étude présentant des marques anormales sur les ongles, telles que la fine ligne qui s’étend sur toute la longueur de l’ongle, souffraient d’une tumeur bénigne.

Sur le nombre total de personnes atteintes d’un syndrome qui les prédispose au cancer, 88 pour cent avaient des tumeurs dans le lit des ongles.

Le gène joue également un rôle crucial dans la réparation des dommages causés à l’ADN des cellules, qui protègent contre la croissance et la propagation des cellules cancéreuses.

Les chercheurs ont découvert la découverte d’une étude portant sur le gène, appelé BAP1, pour les mutations : 41 personnes sur 47 avaient une ligne anormale sur un ongle, et une enquête plus approfondie a révélé que 39 d’entre elles avaient une tumeur bénigne.

Sur le nombre total de personnes participant à l’étude présentant un syndrome de prédisposition tumorale confirmé, 87,2 % avaient des tumeurs dans le lit des ongles.

Alexandra Lebensohn, chercheuse à l’Institut national du cancer qui a contribué à mener l’étude, a déclaré : « Interrogé sur la santé des ongles lors d’une évaluation génétique de base, un patient très astucieux a déclaré qu’il avait remarqué des changements subtils dans son ongle.

« Son commentaire nous a incité à évaluer systématiquement les changements d’ongles des autres participants et à découvrir cette nouvelle découverte. »

La découverte la plus distinctive était une petite zone de peau épaissie sous l’ongle, ainsi qu’une bande blanche courant le long de l’ongle, ce qui correspond à un onychopapillome, un type de tumeur bénigne.

On pense que la tumeur affecte la production et la distribution de kératine, le type de protéine qui constitue l’ongle.

Les lignes blanches représentent des niveaux plus élevés de kératinisation ou des zones où l’ongle a été soulevé ou déformé par la tumeur située en dessous.

Trente-neuf des 47 sujets de l’étude présentaient un onychopapillome, pour la plupart des hommes et principalement sur l’ongle du pouce. L’onychopapillome est rare dans la population générale.

Le Dr Edward Cowen, dermatologue à l’Institut national de l’arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées du NIH, a déclaré : « Nous pensons que la présence de modifications des ongles suggérant des onychopapillomes sur plusieurs ongles devrait inciter à envisager un diagnostic de syndrome de prédisposition tumorale BAP1. »

Leurs recherches ont été publiées dans JAMA Dermatologie.

Le type de cancer le plus courant associé au syndrome génétique était le mélanome de l’uvée, ou cancer de l’œil.

Environ 36 pour cent des personnes atteintes de la maladie génétique souffrent d’un mélanome uvéal, un type de cancer qui prend naissance dans la mélanine, qui produit des pigments sombres dans la couche intermédiaire de la paroi de l’œil. L’uvée comprend l’iris.

Il ne représente qu’environ 5 pour cent de tous les cas de mélanome aux États-Unis.

À peu près un quart des personnes atteints du syndrome souffrent de mésothéliome, selon le NIH. Le mésothéliome est un cancer agressif qui se développe dans la fine couche de tissu qui recouvre la plupart des organes internes, le plus souvent observé dans la muqueuse des poumons.

Et 10 pour cent des personnes atteintes de cette maladie souffraient d’un cancer du rein.

Le syndrome de prédisposition tumorale BAP1 est rare et toujours à l’étude. Autour 70 familles aux États-Unis sont connus pour avoir la mutation génétique qui les expose à un risque plus élevé de cancer.

La plupart des cancers liés à BAP1 ont tendance à être plus agressifs et à se déclencher plus tôt dans la vie.

En cas de mésothéliome malin, l’âge d’apparition chez les personnes prédisposées est 55 ans, contre 72 ans pour les personnes sans cette prédisposition.

Parallèlement, plusieurs études ont rapporté que les patients porteurs d’une mutation BAP1 avaient un taux de survie globale sept fois plus long que ceux sans prédisposition génétique.