Des dizaines de pays, y compris la plupart de ceux d’Afrique, ont officiellement reconnu la république sahraouie – bien que les grandes puissances mondiales et les Nations Unies ne l’aient pas fait – et beaucoup d’autres ont exprimé divers degrés de soutien.

Plus important encore, l’Algérie, qui borde à la fois le Maroc et le Sahara occidental, a activement soutenu le Polisario et abrite plus de 100000 habitants. Sahraouis vivant dans des camps de réfugiés; et la Mauritanie, qui a la plus longue frontière avec le Sahara occidental, est également du côté de la république sahraouie.

Malgré cette reconnaissance, le Maroc contrôle la majeure partie du pays, y compris toute la côte atlantique longue de 500 milles, tandis que le Polisario se limite à occuper des parties de l’intérieur du désert.

Une résolution de l’ONU de 1979 reconnaît le droit du peuple du Sahara occidental «à l’autodétermination et à l’indépendance», considère le Polisario comme son représentant et «déplore profondément» l’occupation marocaine.