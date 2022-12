Comment une loi mystérieuse vieille de 96 ans a stoppé la grève des chemins de fer

New York

La plupart des conflits du travail ne finissent jamais par être débattus au Congrès. Mais grâce à une loi presque centenaire qui réglemente les relations de travail uniquement en ce qui concerne les chemins de fer et les compagnies aériennes, ce qui autrement serait strictement une question économique est devenu un politique.

La Railway Labour Act a été adoptée en 1926 comme l’une des toutes premières lois du travail dans la nation. À ce moment-là, la plupart des chemins de fer étaient déjà syndiqués, certains remontant au milieu du XIXe siècle. La structure a donc été mise en place pour réglementer les négociations de travail entre les syndicats et la direction, plutôt que pour superviser les campagnes de syndicalisation des nouveaux syndicats et des membres supplémentaires.

En raison de la loi, la Chambre a pu voter mercredi pour imposer des contrats impopulaires à quatre syndicats ferroviaires dont les membres ont déjà rejeté les termes, suivi d’un vote du Sénat voter tard jeudi qui a fait de même.

La mesure revient maintenant au président Joe Biden, qui a déclaré qu’il la signerait. Quand il le fera, il n’y aura plus aucune chance d’une grève le 9 décembre qui aurait arrêté environ 30% des expéditions de fret du pays. Une grève prolongée aurait entraîné une pénurie d’un large éventail d’articles, de la nourriture à l’essence en passant par les automobiles, et aurait probablement entraîné une flambée des prix.

La Chambre a également adopté une loi qui accorderait aux syndicats des congés de maladie payés, abordant le problème qui, selon eux, a conduit les membres à rejeter les accords. Mais les efforts pour faire passer cette même mesure au Sénat ont échoué, même si 52 des 95 sénateurs ont voté pour. La mesure avait besoin de 60 voix pour passer au sénat.

En vertu de la loi sur le travail des chemins de fer, l’organisme fédéral qui supervise les relations de travail dans les chemins de fer et les compagnies aériennes est le Conseil national de médiation, qui tente de rapprocher les deux parties et a établi une série de limites et de périodes de réflexion pendant lesquelles les syndicats ne peuvent pas faire grève et la direction ne peut pas mettre les travailleurs en lock-out. Et si tous ces efforts échouent, le Congrès peut alors intervenir et imposer un contrat en vertu duquel les deux parties devront opérer.

Dans les négociations dans d’autres entreprises, la capacité des travailleurs à faire grève est l’option la plus puissante dont disposent les syndicats pour atteindre leurs objectifs à la table de négociation. Et même les chemins de fer admettent que la loi rend les grèves extrêmement improbables.

“L’objectif de la Railway Labour Act était de réduire la probabilité d’un arrêt de travail”, a déclaré Ian Jefferies, PDG de l’Association of American Railroads, le groupe commercial qui représente les chemins de fer. “Et cela a été remarquablement efficace pour le faire.”

Autant la direction aime la loi et ses limites aux grèves, autant les syndicats la détestent. Ils disent qu’il serait beaucoup plus facile de conclure un accord que leurs membres peuvent appuyer s’ils avaient l’influence d’une éventuelle grève. Et ils disent que la direction, en pesant le coût de cette éventuelle grève, se rendrait compte qu’elle a les ressources nécessaires pour répondre à ces demandes sans un véritable arrêt de travail.

Les quatre principaux chemins de fer – Union Pacific (UNP), CSX (CSX), Norfolk Southern (NSC) et Burlington Northern Santa Fe de Berkshire Hathaway (BRKA) – ont enregistré une forme de bénéfices record en 2021. Les analystes de Wall Street s’attendent à des bénéfices encore meilleurs en 2022, au moins pour les trois chemins de fer ils couvrent.

S’ils étaient couverts par la loi nationale sur les relations de travail, la législation du travail qui régit les relations entre les travailleurs et la direction dans la plupart des entreprises du pays, les syndicats pourraient menacer de déclencher une grève. Mais en vertu de la Railway Labour Act, la direction peut se rabattre sur l’espoir que le Congrès leur accordera l’accord qu’elle souhaite.

“Cette action nous empêche d’atteindre la fin de notre processus, enlève la force et la capacité que nous avons de forcer la négociation ou de forcer les chemins de fer à… faire la bonne chose”, a déclaré Michael Baldwin, président de la Fraternité des signaleurs de chemin de fer, un des quatre syndicats dont les membres ont voté contre les accords de principe conclus l’automne dernier que le Congrès est maintenant sur le point d’imposer aux membres.

Les chemins de fer nient qu’ils voulaient que cela aboutisse au Congrès et ils ont préféré conclure un accord avec les syndicats qui pourrait être ratifié par les membres.

“Je ne pense pas que ce soit l’objectif de quiconque d’impliquer le Congrès, mais le Congrès a toujours montré une volonté d’intervenir si nécessaire”, a déclaré Jefferies de l’AAR.

Mais Biden, dans sa déclaration appelant le Congrès à agir pour imposer les accords de principe rejetés aux cheminots afin de les maintenir au travail, a semblé reconnaître qu’il n’y avait aucune chance que la direction des chemins de fer parvienne à un accord avec les syndicats.

“Lors des votes de ratification, les secrétaires du Travail, de l’Agriculture et des Transports ont été en contact régulier avec les dirigeants syndicaux et la direction”, a-t-il déclaré. “Ils croient qu’il n’y a pas de voie pour résoudre le différend à la table de négociation.”

Les chemins de fer ont refusé d’accepter les demandes des syndicats pour des congés de maladie payés. Jefferies a également déclaré que les chemins de fer n’accepteraient d’apporter des modifications aux règles sur les jours de maladie que si cela s’inscrivait dans le «cadre» de la proposition présentée par un panel présidentiel cet été chargé d’essayer de trouver un accord de compromis.

Cela signifie que pour que les syndicats obtiennent les indemnités de maladie qu’ils voulaient, ils devraient renoncer à d’autres rémunérations ou avantages afin de maintenir inchangée l’économie globale du paquet. La probabilité que le Congrès impose un accord dans le sens des recommandations du panel présidentiel, ou des accords de principe, signifie que la direction est peu incitée à accepter les revendications syndicales.

La décision d’exhorter le Congrès à agir a été politiquement difficile pour Biden, qui est souvent qualifié de président le plus pro-syndical de l’histoire récente. Lorsqu’il a siégé au Sénat, Biden a voté contre un effort antérieur visant à imposer un contrat aux syndicats des chemins de fer pour les maintenir au travail.

“En tant que fier président pro-travailliste, j’hésite à outrepasser les procédures de ratification et les opinions de ceux qui ont voté contre l’accord”, a-t-il déclaré dans sa déclaration lundi soir appelant à une action du Congrès.

Mais il a dit qu’il ne pouvait ignorer le bouleversement économique qu’une grève des chemins de fer pourrait provoquer et qu’il n’avait d’autre choix que de se tourner vers le Congrès et les pouvoirs dont il dispose.

“Dans ce cas – où l’impact économique d’une fermeture nuirait à des millions d’autres travailleurs et familles – je pense que le Congrès doit utiliser ses pouvoirs pour adopter cet accord”, a-t-il déclaré.

Et il a dit que les accords, même s’ils n’étaient pas tout ce que les syndicats voulaient, étaient bons pour les syndicats, avec les plus fortes augmentations de salaire depuis plus de 50 ans et quelques améliorations dans d’autres conditions contractuelles.

“Le jour où il a été annoncé, les dirigeants syndicaux, les chefs d’entreprise et les élus l’ont tous salué comme une résolution équitable du différend entre les hommes et les femmes qui travaillent dur des syndicats de fret ferroviaire et les entreprises de cette industrie”, Biden a dit. “L’accord a été conclu de bonne foi par les deux parties.”

Mais les syndicats et leurs alliés disent qu’il est mal de forcer les membres à accepter un accord qu’ils ont rejeté parce qu’il prive les travailleurs des congés de maladie de base qu’ils réclament.

“Au cours des trois premiers trimestres de cette année, l’industrie ferroviaire a réalisé des bénéfices record de 21,2 milliards de dollars”, a déclaré un groupe d’une douzaine de sénateurs démocrates, dirigé par le sénateur Bernie Sanders. « Garantir sept jours de maladie payés aux cheminots ne coûterait à l’industrie que 321 millions de dollars par an, soit moins de 2 % de ses bénéfices totaux. S’il vous plaît, ne nous dites pas que l’industrie ferroviaire ne peut pas se permettre de garantir des congés de maladie payés à ses travailleurs.

Mais seuls 4 des 12 sénateurs qui ont publié la déclaration – Sanders, Kirsten Gillibrand de New York, Jeff Merkley de l’Oregon et Elizabeth Warren du Massachusetts – ont voté contre l’imposition des contrats impopulaires. Les huit autres qui ont signé la déclaration – Tammy Baldwin du Wisconsin, Cory Booker du New Jersey, Sherrod Brown de l’Ohio, Ed Markey du Massachusetts, Alex Padilla de Californie, Tina Smith du Minnesota et Jack Reed et Sheldon Whitehouse du Rhode Island – tous s’est joint au vote 80-15 en faveur de l’imposition des contrats pour bloquer la grève.