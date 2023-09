Comment une liaison extraconjugale entre en ligne de compte dans le procès en impeachment du procureur général du Texas, Ken Paxton

AUSTIN, Texas (AP) — Dans quelle mesure une liaison extraconjugale importe-t-elle pour savoir si le procureur général du Texas, Ken Paxton, conserve son emploi ? Une réponse pourrait arriver bientôt.

La question plane sur le procès en impeachment du républicain qui a repris mardi et approche de la dernière partie des témoignages avant qu’un jury de sénateurs de l’État décide si Paxton doit être démis de ses fonctions pour corruption et pots-de-vin. La plupart des sénateurs sont républicains, dont son épouse, la sénatrice Angela Paxton, même si elle n’aura pas droit de vote lors du verdict.

Mais elle a assisté à l’intégralité du procès jusqu’à présent, y compris lundi, lorsqu’elle était assise dans la salle du Sénat alors que l’un des anciens employés de son mari a raconté l’affaire de la manière la plus publique à ce jour : comment la relation a eu des conséquences néfastes sur le personnel, comment elle a exhorté Paxton à considérer les risques et comment elle lui a demandé de parler de cette femme à sa femme.

« Ce n’est pas parce que quelqu’un a une liaison qu’il est – je cite – « criminel », n’est-ce pas ? Tony Buzbee, l’avocat de Paxton, a demandé quand c’était au tour de la défense de répondre.

« Je ne ferais pas de lien direct avec cela », a déclaré Katherine Cary, ancienne chef de cabinet du bureau de Paxton, qui est désormais l’une des six ex-employés à témoigner contre leur ancien patron depuis le début du procès la semaine dernière.

L’échange a couronné l’un des moments de témoignage les plus marquants jusqu’à présent après cinq jours au cours desquels d’anciens collaborateurs de Paxton ont donné des récits variés – mais parfois se chevauchant – sur la façon dont l’une des personnalités les plus puissantes du Texas aurait abusé de son pouvoir pour aider un promoteur immobilier local. nommé Nate Paul, qui faisait alors l’objet d’une enquête du FBI. Paul a été inculpé cet été pour fausses déclarations auprès des banques. Il a plaidé non coupable.

Paul, qui a déjà versé à Paxton une contribution électorale de 25 000 $, a également employé la femme avec qui Paxton a eu une liaison. Mardi, les jurés ont entendu le témoignage de l’avocat junior de la défense de Houston que Paxton a engagé pour enquêter sur les allégations de Paul, notamment selon lequel Paxton a exhorté l’avocat à communiquer avec lui via une application de messagerie cryptée.

Un verdict pourrait tomber dès cette semaine.

L’affaire est l’un des 20 articles de mise en accusation, alléguant que Paul a bénéficié d’un accès favorable puisque Paxton a bénéficié du fait que Paul employait la femme. Jeff Mateer, l’ancien commandant en second de Paxton, a déclaré la semaine dernière que la relation faisait le lien entre les points et pourquoi le meilleur avocat du Texas semblait si déterminé à aider Paul à enquêter sur les allégations selon lesquelles il aurait été lésé par des agents du FBI et un juge.

Les législateurs à l’origine de la procédure de destitution ont également affirmé que Paxton, qui a été élu pour un troisième mandat en novembre malgré des années d’accusations criminelles et de prétendus scandales, avait une motivation politique pour cacher l’affaire.

« L’affaire est importante car elle touche à la force politique de Ken Paxton. Il sait qu’avec ses parents, il défend les valeurs de la famille », a déclaré la représentante démocrate Ann Johnson en mai, quelques instants avant que la Chambre ne vote à une écrasante majorité 121 contre 23 pour destituer Paxton.

Cary, l’ancienne chef de cabinet, a déclaré lundi à la barre des témoins qu’elle avait déclaré à Paxton que l’affaire comportait des risques politiques et éthiques. Elle a allégué que Paxton avait d’abord menti sur l’identité de la femme et que l’affaire avait eu des conséquences néfastes sur le personnel, contraint de travailler de longues heures et de manière irrégulière au fur et à mesure que la relation se développait.

Elle a déclaré qu’Angela Paxton appelait parfois le bureau pour poser des questions sur l’emploi du temps de son mari et que ces conversations mettaient le personnel mal à l’aise.

« J’ai dit sans détour au général Paxton que ce n’était pas mon affaire avec qui il couchait, mais quand les choses se répercutent sur le bureau et le travail de l’État, cela devient mon affaire », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne Angela Paxton, Cary a déclaré: « Mon cœur s’est brisé pour elle. »

Ken Paxton, qui a plaidé non coupable, n’est pas tenu d’être présent pour témoigner et n’a pas été au Sénat pendant la majeure partie du procès.

Angela Paxton a pris des notes à son bureau pendant que Cary témoignait de l’affaire qui a commencé en 2018, l’année où Angela a remporté son siège au Sénat. Elle a été réélue l’année dernière et a déclaré à la veille du procès en destitution qu’elle briguerait un troisième mandat, faisant cette annonce aux côtés de Ken Paxton lors d’un pique-nique de la fête du Travail près de leur domicile dans la banlieue de Dallas.

Avant de devenir sénatrice, Angela Paxton divertissait les foules lors des événements politiques de son mari avec une guitare et une chanson, en chantant : « Je suis une maman qui emballe des pistolets et mon mari poursuit Obama en justice. » Elle et tous les sénateurs sont tenus de ne pas parler du procès en destitution pendant que les procédures sont en cours.

Une majorité des deux tiers – soit 21 sénateurs – est requise pour une condamnation. Cela signifie que si les 12 démocrates votent contre Paxton, au moins neuf républicains devraient les rejoindre.

« Imaginez si nous mettions en accusation tous ceux qui ont eu une liaison à Austin », a déclaré Buzbee. « Nous destituerions des gens pendant les 100 prochaines années. »

L’écrivain d’Associated Press, Jake Bleiberg, a contribué à ce rapport.

Retrouvez la couverture complète par AP de la destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton, sur : https://apnews.com/hub/ken-paxton

Paul J. Weber, Associated Press