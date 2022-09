Une lettre SECRÈTE écrite par la reine est cachée dans un coffre-fort et ne peut être ouverte avant 63 ans.

La note manuscrite a été écrite par Sa Majesté pour les habitants de Sydney et se trouve dans l’un des bâtiments historiques Queen Victoria de la ville.

La reine écrit une note lors d’une visite en Australie

La lettre contient les instructions de la reine sur le moment où elle doit être ouverte Crédit : Histoire de Sydney

La reine a écrit la lettre après la restauration du bâtiment en novembre 1986, mais se trouve à l’intérieur d’une vitrine à l’intérieur d’une zone restreinte de son dôme.

Même son personnel personnel ne sait pas ce qu’il contient et tout ce qui peut être vu, ce sont les instructions de la reine concernant le moment où il doit être ouvert.

Après le décès de la reine, la nation est maintenant entrée dans une période de deuil qui sera observée à partir d’aujourd’hui jusqu’à sept jours après ses funérailles.

La lettre – qui est signée par la reine – est adressée au « très et honorable lord-maire de Sydney, Australie ».

“Salutations. Le jour approprié que vous choisirez en 2085 après JC, veuillez ouvrir cette enveloppe et transmettre aux citoyens de SYDNEY mon message », indique la lettre.

Le bâtiment QVB a été ouvert en 1898 et a été nommé en l’honneur du jubilé de diamant de la reine Victoria.

Le bâtiment a été presque démoli pour l’espace civique et le parking en 1959.

Le monarque britannique demeure le chef d’État de l’Australie et le roi Charles y est représenté par le gouverneur général.

Le sentiment républicain continue de bouillonner sous la surface, mais lors d’un référendum en 1999, les Australiens ont voté pour conserver la reine à la tête de l’État.

Sa Majesté a visité le pays 16 fois, avec sa première visite en 1954, deux ans seulement après son accession au trône.

D’autres membres de la famille royale ont également effectué des visites Down Under, plus récemment le prince William et Kate Middleton en 2020.

Lorsque la reine Elizabeth, alors âgée de 27 ans, a atterri à l’aéroport de Sydney, elle est devenue le premier monarque régnant à poser le pied sur le sol australien.

Selon des rapports de l’époque, la reine et le duc d’Édimbourg ont reçu “la salutation la plus tumultueuse que Sydney ait jamais donnée à un visiteur”.

Selon les estimations de la police, la foule de personnes qui bordent les rues de la ville s’élève à un million.

Cela vient comme…

Le couple royal est retourné en Australie en 1963 pour les célébrations du jubilé de Canberra, 50 ans après la désignation de la capitale.

La reine était de retour en Australie en 1970 pour aider à célébrer le bicentenaire du capitaine James Cook naviguant sur la côte est de l’Australie.

Il est apparu en 2009 que le couple royal avait été la cible d’un complot d’assassinat lors de cette visite de 1970.

L’ancien surintendant-détective Cliff McHardy a déclaré que le “plan peu sophistiqué” consistait à placer une grosse bûche de bois sur les voies ferrées dans le but de faire dérailler le train royal.

Le train a heurté les rondins mais est heureusement resté sur les rails.

D’autres visites en Australie ont suivi en 1973, 1974 et 1977 lorsque Sa Majesté a aidé l’Australie à célébrer des étapes importantes.

La dernière visite de la reine a été surnommée sa «tournée d’adieu» car elle était considérée comme probablement sa dernière visite.