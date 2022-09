Non réservé54:00Sacheen Petite Plume

C’était une minute de la vie de Sacheen Littlefeather vue littéralement dans le monde entier. Une minute qui aura un impact incalculable sur la vie du jeune acteur et militant.

Et ça a failli ne pas arriver.

Le 27 mars 1973, la femme Apache/Yaqui de 26 ans monte sur la scène du Dorothy Chandler Pavilion à Los Angeles, rejette l’Oscar décerné à Marlon Brando pour Le parrainpuis a calmement expliqué à 85 millions de personnes que cela était dû “au traitement des Indiens d’Amérique aujourd’hui par l’industrie cinématographique”.

Ses paroles ont suscité à la fois des acclamations et des huées. Littlefeather dit que le discours n’a pas seulement été rédigé au tout dernier moment – ​​elle a failli ne pas le prononcer du tout.

“Nous sommes arrivés environ, oh, environ 20 minutes avant la fin de ce programme”, a déclaré Littlefeather. Non réservé l’animatrice Rosanna Deerchild à propos de l’émission fatidique des Oscars.

De plus, ce n’était même pas le discours que Brando voulait que Littlefeather lise.

Rencontre avec Brando

Les deux hommes avaient noué une amitié environ un an plus tôt, forgée par son intérêt pour les droits des Autochtones. Littlefeather travaillait pour une station de radio locale de San Francisco à l’époque et était à la tête du comité d’action positive de la branche de la ville de la Screen Actors Guild. Ils avaient un ami commun – son voisin, Francis Ford Coppola – et elle l’a convaincu de lui donner l’adresse de Brando.

Elle lui a écrit, lui demandant “s’il était vraiment sincèrement intéressé par les Indiens d’Amérique et leurs causes”, ou si c’était “parce qu’il allait jouer le rôle d’un Indien dans un film”.

Elle a offert son point de vue sur la façon dont les peuples autochtones étaient stéréotypés à la télévision et au cinéma, et a essentiellement dit, appelez-moi si vous voulez en parler davantage.

Un an passa.

“On pourrait penser à ce moment-là que la personne abandonnerait. Mais d’une manière ou d’une autre, je le savais”, a-t-elle déclaré.

Un gros plan de Marlon Brando à partir d’une image du film de 1972 Le Parrain. Littlefeather et Brando se sont liés d’amitié en raison de leur intérêt commun pour les questions amérindiennes. (Paramount Pictures via l’Associated Press)

“Il y avait une petite étincelle à l’intérieur qui disait non, j’aurai de ses nouvelles un de ces jours. Eh bien, un de ces jours est arrivé.”

Elle a reçu l’appel au travail.

“J’ai décroché le téléphone et cette voix s’est fait entendre”, a raconté Littlefeather. “Et la voix a dit:” Je parie que vous ne savez pas qui c’est. ” Et j’ai dit, ‘Bien sûr, je le fais.’ Il a dit: ‘Eh bien, qui est-ce?’ Et j’ai dit : ‘Voici Marlon Brando.'”

Elle avait raison, et dit qu’elle lui a dit, ‘C’est sûr que tu as mis beaucoup de temps à appeler ! Vous avez battu l’heure indienne en enfer !”

Les Oscars seraient “gros” mais peut-être “mauvais”

Littlefeather a déclaré qu’ils riaient comme de vieux amis et parlaient pendant une heure, puis continuaient à parler régulièrement au cours des semaines et des mois suivants.

“Il ne s’agissait pas de film ni de l’industrie en soi. Il s’agissait simplement de nos intérêts communs dans le stéréotype amérindien.”

À l’époque, elle préparait des rapports pour la Commission fédérale des communications des États-Unis sur les peuples autochtones à l’écran – comment les enfants “étaient mal éduqués sur qui nous sommes vraiment”.

Alors qu’elle poursuivait son travail au cours de l’année suivante, les deux ont poursuivi leurs conversations.

“Je n’ai jamais parlé à personne du fait que je parlais à Marlon Brando. J’ai gardé cela assez bien caché”, a-t-elle déclaré.

Et puis est venu ce week-end fatidique des Oscars. Il l’a appelée le samedi et lui a demandé de le représenter à la cérémonie.

“Et je lui ai dit, ‘c’est quand?'”, a-t-elle ri. “Cela m’a semblé être une question raisonnable.”

La cérémonie, tenue un mardi cette année-là, n’a eu lieu que trois jours plus tard. Brando lui a dit que ce serait gros, mais que cela pourrait aussi être mauvais pour elle.

“J’ai dit que si cela devait aider les Amérindiens, oui, je ferais n’importe quoi.”

Littlefeather, vue ici en 1974, dit qu’elle a été essentiellement exclue d’Hollywood après les Oscars. Elle a poursuivi son travail de militante et est devenue guérisseuse. (Soumis par Sacheen Littlefeather)

Éviter l’arrestation

Mais il y avait la question non seulement de ce qu’elle dirait, mais de ce qu’elle porterait. Elle lui a dit qu’elle avait des Levi’s et un haut – ou une robe traditionnelle en peau de daim. C’était ça.

“Donc, d’une certaine manière, on peut dire qu’il a choisi ma tenue.”

Quant au discours, Littlefeather dit que Brando lui a donné environ huit pages, tapées à la hâte par sa secrétaire une heure à peine avant la fin de la télédiffusion des Oscars.

“La seule chance que j’ai eue de le lire était à la lampe de poche dans la voiture.”

Brando avait donné à Littlefeather et à sa secrétaire ses deux billets pour la cérémonie ; son neveu – vêtu d’un tee-shirt et d’un short – les a conduits sur les lieux.

La sécurité était un peu sceptique.

Ils ont expliqué qui ils étaient, leur ont montré les billets – mais les gardes ont appelé le producteur du spectacle, Howard Koch.

Il a confirmé que Brando avait été absent et a accepté de les laisser entrer – même de laisser parler Littlefeather si Brando gagnait. Mais il a jeté un coup d’œil aux huit pages dans sa main et a dit, pas question.

“Il a dit:” Je vais vous donner 60 secondes ou moins. Si elle y allait, dit-elle, il lui a dit qu’il la ferait arrêter, menotter et mettre en prison.

“Et il a pointé du doigt les policiers là-bas qui feraient exactement cela.”

Littlefeather a dit à Brando qu’elle ferait n’importe quoi pour aider l’Indien d’Amérique, même si cela signifiait qu’elle en souffrirait. (Soumis par Sacheen Littlefeather)

C’est pourquoi ce que Littlefeather a fini par dire n’était pas scénarisé – quelque chose que peu de gens savaient.

Elle a entendu les huées et “un kerfuffle” dans les coulisses alors qu’un John Wayne enragé tentait de l’arrêter. “Il a dû être retenu par six agents de sécurité”, a déclaré Littlefeather à propos de l’incident, dont le directeur de l’émission, Marty Pasetta, s’est souvenu de la même manière des années plus tard.

REGARDER | Des excuses à Saceen Littlefeather, 50 ans plus tard : L’Académie présente ses excuses à une femme autochtone qui a rejeté l’Oscar de Marlon Brando en son nom L’Académie des arts et des sciences du cinéma a présenté ses excuses à Sacheen Littlefeather pour la façon dont elle a été traitée lorsqu’elle a refusé l’Oscar de 1973 de Marlon Brando en son nom. Brando avait invité Littlefeather, une actrice et activiste Apache et Yaqui, à profiter de l’occasion pour parler de la représentation des peuples autochtones dans les films hollywoodiens.

Brando lui-même dira plus tard à l’animateur de talk-show Dick Cavett qu’il était “affligé” qu’elle ait été huée, bien qu’il croyait que la colère était dirigée contre lui.

“J’étais très heureux qu’elle ait eu l’occasion de dire ce qu’elle a fait”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que les gens réalisent généralement ce que l’industrie cinématographique a fait aux Indiens d’Amérique… Les enfants indiens voient les Indiens représentés comme sauvages, laids, méchants, vicieux, traîtres, ivres. Ils grandissent seulement avec une image négative d’eux-mêmes et cela dure toute une vie.”

Littlefeather avait également mentionné l’occupation de Wounded Knee, la confrontation entre l’American Indian Movement et les responsables américains dans le Dakota du Sud qui se déroulait à l’époque. Les anciens de la tribu Oglala Sioux, qui n’étaient pas satisfaits du gouvernement tribal local, avaient occupé le village qui avait été le site du massacre de Wounded Knee en 1890. Des membres de l’American Indian Movement sont venus soutenir et attirer l’attention sur les mauvais traitements infligés aux peuples autochtones par les gouvernements fédéral et locaux. Le FBI et les maréchaux américains les ont entourés pendant ce qui allait devenir une impasse de 71 jours.

Littlefeather dit qu’elle a été rejetée par l’establishment hollywoodien après son discours aux Oscars, mais qu’elle n’a eu aucun regret.

“Je n’ai pas été expulsée. J’ai été poussée à l’intérieur”, a-t-elle déclaré, expliquant que bien que sa vie d’actrice ait pu prendre fin, elle a pu passer à un travail encore plus significatif.

“Je savais que si vous dites la vérité, la vérité durera au-delà du temps de l’éternité”, a-t-elle déclaré. “J’étais prêt à le faire parce que je savais que mes ancêtres seraient derrière moi et devant moi et m’entoureraient.”

Rencontre avec Mère Teresa

Elle a forgé une autre amitié significative quelques années plus tard.

Après avoir travaillé dans les soins de santé amérindiens, elle est devenue l’un des membres fondateurs de l’American Indian AIDS Institute à San Francisco dans les années 1980.

“Nous savions que notre peuple mourait du SIDA”, a-t-elle dit, et que des gens comme elle étaient les seuls à pouvoir l’aider.

Elle a donc demandé à Mère Teresa, qui aidait déjà à loger et à soigner les malades du sida dans la ville, de lui apprendre comment faire.

Littlefeather est devenue son élève, est allée à la messe avec elle et s’est émerveillée de la quantité d’énergie positive dans son petit corps noueux.

“Elle avait l’habitude de me faire rire du ventre tout le temps”, a-t-elle déclaré.

Littlefeather, à droite, avec Mère Teresa, sur une photo non datée des années 1980. Littlefeather a demandé à la religieuse catholique de l’aider à apprendre à soigner les malades du SIDA. (Soumis par Sacheen Littlefeather)

Littlefeather est toujours une guérisseuse aujourd’hui à 75 ans, et le 17 septembre, près de 50 ans après ce moment des Oscars, elle sera reconnue par le Musée de l’Académie avec une soirée entière de fête et une lecture des excuses officielles qu’elle a reçues le mois dernier.

“Et la réponse que je vais donner est au nom des autochtones. Pas seulement moi-même”, a déclaré Littlefeather.

“Parce que nous devons ces excuses depuis de très nombreuses années, et c’est la prémisse sur laquelle j’accepte.”

