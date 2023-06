Voici un ingrédient important et sans doute méconnu dans le ciment qui maintient la société ensemble : Google rend modérément difficile d’apprendre à commettre un acte de terrorisme. Les premières pages de résultats d’une recherche Google sur la façon de fabriquer une bombe, ou de commettre un meurtre, ou de déclencher une arme biologique ou chimique, ne vous diront pas grand-chose sur la façon de le faire.

Il n’est pas impossible d’apprendre ces choses sur Internet. Les gens ont réussi à construire des bombes fonctionnelles à partir d’informations accessibles au public. Les scientifiques ont mis en garde les autres contre la publication des plans de virus mortels en raison de craintes similaires. Mais alors que l’information est sûrement disponible sur Internet, il n’est pas simple d’apprendre à tuer beaucoup de gens, grâce à un effort concerté de Google et d’autres moteurs de recherche.



Combien de vies cela sauve-t-il ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Ce n’est pas comme si nous pouvions mener de manière responsable une expérience contrôlée où parfois les instructions sur la façon de commettre de grandes atrocités sont faciles à rechercher et parfois elles ne le sont pas.

Mais il s’avère que nous pourrions mener de manière irresponsable une expérience incontrôlée dans ce domaine, grâce aux progrès rapides des grands modèles de langage (LLM).

La sécurité dans l’obscurité

Lors de leur première sortie, les systèmes d’IA comme ChatGPT étaient généralement disposés à donner des instructions détaillées et correctes sur la façon de mener une attaque à l’arme biologique ou de construire une bombe. Au fil du temps, Open AI a corrigé cette tendance, pour l’essentiel. Mais un exercice de classe au MIT, rédigé dans un article préimprimé plus tôt ce mois-ci et couvert la semaine dernière dans Scienceont constaté qu’il était facile pour des groupes d’étudiants de premier cycle sans formation pertinente en biologie d’obtenir des suggestions détaillées d’armes biologiques à partir de systèmes d’IA.

«En une heure, les chatbots ont suggéré quatre agents pathogènes pandémiques potentiels, expliqué comment ils peuvent être générés à partir d’ADN synthétique en utilisant la génétique inverse, fourni les noms des sociétés de synthèse d’ADN peu susceptibles de filtrer les commandes, identifié des protocoles détaillés et comment les résoudre, et a recommandé que toute personne n’ayant pas les compétences nécessaires pour effectuer de la génétique inverse engage une installation centrale ou une organisation de recherche sous contrat », déclare l’article, dont les auteurs principaux incluent l’expert en biorisques du MIT, Kevin Esvelt.

Pour être clair, la construction d’armes biologiques nécessite beaucoup de travail détaillé et de compétences académiques, et les instructions de ChatGPT sont probablement beaucoup trop incomplètes pour permettre aux non-virologues de le faire – jusqu’à présent. Mais cela mérite d’être considéré : la sécurité par l’obscurité est-elle une approche durable pour prévenir les atrocités de masse, dans un avenir où l’information sera peut-être plus facile d’accès ?

À presque tous les égards, un meilleur accès à l’information, un coaching de soutien détaillé, des conseils personnalisés et d’autres avantages que nous attendons des modèles linguistiques sont d’excellentes nouvelles. Mais quand un coach personnel déchiqueteuse conseille aux utilisateurs de commettre des actes de terreur, ce n’est pas une si bonne nouvelle.

Mais il me semble que vous pouvez résoudre le problème sous deux angles.

Contrôler l’information dans un monde d’IA

« Nous avons besoin de meilleurs contrôles à tous les points d’étranglement », a déclaré Jaime Yassif de la Nuclear Threat Initiative. Science. Il devrait être plus difficile d’inciter les systèmes d’IA à donner des instructions détaillées sur la construction d’armes biologiques. Mais aussi, bon nombre des failles de sécurité que les systèmes d’IA ont révélées par inadvertance – comme le fait de noter que les utilisateurs pourraient contacter des sociétés de synthèse d’ADN qui ne filtrent pas les commandes, et seraient donc plus susceptibles d’autoriser une demande de synthèse d’un virus dangereux – sont réparables !

Nous pourrions exiger que toutes les entreprises de synthèse d’ADN effectuent un dépistage dans tous les cas. Nous pourrions également supprimer les articles sur les virus dangereux des données de formation pour les puissants systèmes d’IA – une solution privilégiée par Esvelt. Et nous pourrions être plus prudents à l’avenir quant à la publication d’articles donnant des recettes détaillées pour créer des virus mortels.

La bonne nouvelle est que les acteurs positifs du monde de la biotechnologie commencent à prendre cette menace au sérieux. Ginkgo Bioworks, une société de biologie synthétique de premier plan, s’est associée à des agences de renseignement américaines pour développer un logiciel capable de détecter l’ADN modifié à grande échelle, offrant aux enquêteurs les moyens de prendre les empreintes digitales d’un germe généré artificiellement. Cette alliance montre comment la technologie de pointe peut protéger le monde contre les effets néfastes de la technologie de pointe.

L’IA et la biotechnologie ont toutes deux le potentiel d’être des forces formidables pour le bien dans le monde. Et la gestion des risques de l’un peut également aider à gérer les risques de l’autre – par exemple, rendre plus difficile la synthèse de fléaux mortels protège contre certaines formes de catastrophe de l’IA, tout comme il protège contre les catastrophes d’origine humaine. L’important est que, plutôt que de laisser des instructions détaillées sur le bioterrorisme se mettre en ligne comme une expérience naturelle, nous restons proactifs et veillons à ce que l’impression d’armes biologiques soit suffisamment difficile pour que personne ne puisse le faire de manière triviale, que ChatGPT soit aidé ou non.

