Comment une hausse des taux d’intérêt pourrait affecter les Canadiens

On s’attend à ce que la Banque du Canada hausse ses taux directeurs d’un quart de point de pourcentage mercredi.

Cela porterait le taux de la banque centrale à 5 %, ce qui en ferait le taux le plus élevé depuis 22 ans.

Un expert a déclaré mercredi à CTV’s Your Morning que « des messages mitigés » sur l’inflation jouent probablement un rôle dans la décision de la banque.

« Certes, quand on regarde les chiffres de l’inflation, ils baissent assez régulièrement », a déclaré David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives, ajoutant que la baisse des prix du gaz et de l’énergie contribue à la baisse.

Macdonald a déclaré qu’en raison des hausses de taux passées, les taux d’intérêt hypothécaires et les loyers augmentaient l’inflation.

« Nous sommes actuellement dans une situation difficile, à savoir que les prix des maisons ne baissent pas assez rapidement pour compenser ces coûts hypothécaires plus élevés », a-t-il déclaré. « Et par conséquent, des taux d’intérêt plus élevés aggravent légèrement l’inflation. »

Une autre hausse aurait un « impact relativement limité » sur les propriétaires, a déclaré Macdonald.

« Au plus, il y aura un quart de point aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Le vrai facteur est la durée pendant laquelle les taux plus élevés persistent. Donc, que ce soit quatre et trois quarts, ou cinq, c’est dans une certaine mesure ni ici ni là-bas. La question est de savoir combien de Canadiens seront obligés de renouveler avec ces taux plus élevés ? «

Un autre domaine clé de l’inflation est le marché du travail, a déclaré Macdonald.

« Bien que le chômage ait augmenté au cours des deux derniers mois, c’est en grande partie parce que davantage de personnes sont encouragées par le marché du travail et qu’elles recherchent du travail, et si vous cherchez du travail, vous comptez comme chômeur », a-t-il déclaré.

Dans un marché du travail positif, les taux de salaire horaire augmentent plus rapidement que le taux d’inflation, a déclaré Macdonald.

« Cette vigueur continue du marché du travail, je pense, est probablement ce qui entraînera une hausse des taux d’intérêt plus tard dans la journée », a-t-il déclaré. « Plus de gens doivent être au chômage… Je ne pense pas que ce soit ce que les travailleurs veulent entendre, mais c’est ce que la banque veut voir. »



Pour regarder l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.