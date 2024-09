Comment une grosse erreur de Julio Rodríguez des Mariners a aidé les Yankees à décrocher une place en séries éliminatoires

SEATTLE — Personne dans les deux clubs n’avait jamais vu cela se produire auparavant.

Lorsque les Yankees de New York ont ​​éliminé Julio des Mariners de Seattle Rodriguez au troisième but parce que Rodriguez j’ai oublié de remettre mon sac après avoir failli être frappé par une batte de baseball volante, cela a stupéfié presque tout le monde au T-Mobile Park.

Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Yankees ont remporté une victoire de 2-1 en 10 manches mercredi soir pour décrocher la première place en séries éliminatoires de la Ligue américaine.

« C’est quelque chose que je n’ai jamais vu et je ne sais pas si je le reverrai un jour », a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone.

« J’ai demandé à quelques gars et tous ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça sur un terrain de baseball. » Rodriguez dit.

« C’est un peu bizarre », a déclaré le manager des Mariners, Dan Wilson.

Bien sûr, il y avait bien plus que cela qui a conduit à une célébration folle dans le club-house des Yankees.

Une fois l’action terminée, ils sont entrés dans un club-house tapissé de feuilles de plastique et se sont aspergés les uns les autres de dizaines de bouteilles de champagne et de nombreuses autres canettes de bière.

Ils semblaient célébrer particulièrement fort puisque beaucoup d’entre eux faisaient partie de l’équipe de l’année dernière qui a raté les séries éliminatoires et a terminé quatrième dans la Ligue américaine de l’Est.

Les Yankees ont amélioré leur avance dans la division mercredi, avec cinq matchs d’avance, leur meilleur résultat de la saison. Il leur reste 10 matchs de saison régulière et ils pourraient balayer les Mariners jeudi.

Mais avant tout cela, le lanceur partant Nestor Cortes a poursuivi sa récente séquence dominante en n’accordant aucun point en six manches, en retirant six frappeurs sur des prises, en marchant trois et en accordant quatre coups sûrs.

Le joueur de premier but Anthony Rizzo a produit les deux points, y compris un double RBI le long de la ligne du champ droit sur le premier lancer de la 10e manche pour permettre au coureur des manches supplémentaires Jasson Domínguez de marquer depuis le deuxième but pour le score décisif.

À la septième manche, l’ancien closer Clay Holmes a accordé un tir en solo à Justin Turner qui a égalisé le score à 1-1 et a semblé faire basculer la dynamique en faveur de Seattle.

Cependant, le moment le plus important a eu lieu avec des coureurs aux coins sans retrait et le releveur des Yankees Ian Hamilton face à Randy Arozarena à la 10e manche.

Hamilton a commencé la manche en accordant un simple à Cal Raleigh, se déplaçant Rodriguez jusqu’au troisième but. Mais avec le compte 2-2 pour Arozarena, Hamilton l’a fait rater un slider.

C’est à ce moment-là que les choses sont devenues folles.

La batte d’Arozarena lui échappa des mains et se précipita vers Rodriguezqui l’a esquivé en courant hors de la ligne de fond vers le territoire des fautes. Rodriguez Il n’a pas été touché. Le problème ? Il pensait que le jeu avait été arrêté pour récupérer la batte. Il n’est pas immédiatement retourné dans le sac.

« Honnêtement, » Rodriguez « J’ai vu une batte voler vers mon visage et je me suis enfui. Après cela, j’ai été un peu choqué et je ne suis pas revenu à temps sur la troisième base. »

Le joueur de troisième but Jazz Chisholm Jr. a senti une opportunité. Il a crié au receveur Austin Wells de lui lancer la balle.

« (Rodriguez) a juste couru pour se mettre en sécurité », a déclaré Chisholm. « Il n’est pas revenu à la base. Je disais à Wells : « Allez, ça n’a pas d’importance. Ça n’a pas d’importance. Le jeu n’est pas mort. »

Wells courut vers Rodriguez et a lancé la balle à Chisholm, qui a marqué Rodriguez alors qu’il essayait de glisser la tête la première vers la troisième base.

« C’était énorme, mon frère », a déclaré Chisholm.

Cela a ouvert la voie à Hamilton pour mettre fin au match en éliminant Turner.



Aaron Judge, Austin Wells et leurs coéquipiers des Yankees célèbrent leur qualification pour les séries éliminatoires mercredi soir. (Stephen Brashear / Getty Images)

Et cela s’est produit après que les Mariners ont commis une autre énorme erreur en troisième base lors du match de mardi. Victor Robles a tenté de voler la maison avec les bases pleines et le compte 3-0 avec deux retraits en première manche, mais le lanceur partant Luis Gil a éliminé Robles. Cela a stoppé l’élan des Mariners et les Yankees ont gagné 11-2.

Boone a qualifié les deux pièces de « cadeaux à notre façon ».

« Deux jeux de retard en troisième lors de deux soirées consécutives, c’est assez incroyable », a déclaré Boone.

« Nous avons eu deux actions folles que je n’avais jamais vues auparavant », a déclaré Wells. « Elles nous ont tenus en haleine. C’était très amusant. »

« Les jeux de course de base ont vraiment changé la donne pour nous », a déclaré Rizzo.

Rodriguez Il semblait encore abasourdi par ce qui s’était passé mercredi. Il a qualifié cela de « jeu vraiment étrange ».

« Après avoir vu la batte, j’ai pensé que ce serait un jeu mort et qu’ils reprendraient la batte », a-t-il dit. « Ensuite, j’ai essayé de retourner en troisième base mais… j’ai tourné le dos au terrain et j’ai entendu le manager crier pour retourner en troisième base. C’est à ce moment-là que j’ai essayé de retourner en troisième base. À ce moment-là, je ne pensais pas vraiment au match. J’essayais juste de m’éloigner de la batte qui arrivait vers moi. C’est ce qui s’est passé. C’était une première pour moi, c’est sûr. »

« Cela ressemblait à une réaction, à une sorte de « dégagez du chemin », et je ne pense pas avoir déjà vu ça dans un match », a déclaré Wilson. « C’était juste une situation étrange. »

Une situation étrange qui a contribué à une célébration au champagne pour les Yankees.

(Photo du haut de Julio Rodríguez intercepté au troisième but par Jazz Chisholm Jr. à la 10e manche mercredi soir : Lindsey Wasson / Associated Press)