Comment une «génération sandwich» s’occupe de jeunes enfants et de parents malades et vieillissants

Les personnes qui se retrouvent à s’occuper d’enfants de moins de 15 ans et de parents malades vieillissants sont surnommées la «génération sandwich», explique le directeur d’une fondation de santé de Toronto, et elles risquent de s’épuiser.

La «génération sandwich» brûle la bougie aux deux bouts, gérant le stress lié à la navigation dans le système de santé avec les besoins changeants d’un parent vieillissant et gardant un œil sur leurs jeunes enfants, déclare Corinne Rusch-Drutz de la Kensington Health Foundation.

« Si quelque chose de grave se produit, comment obtenir de l’aide pour [a senior parent]est vraiment l’un des fardeaux perpétuels auxquels cette génération est confrontée avec les soutiens accrus dont elle a besoin en cas de maladie. »

L’accès aux médicaments, les visites de spécialistes, l’intégration des programmes et l’apprentissage de l’état d’un parent sont des facteurs de stress, a déclaré Rusch-Drutz à Your Morning de CTV lundi.

« Il y a des exigences très compliquées en ce qui concerne un besoin de soins de santé et celles-ci deviennent beaucoup plus complexes à mesure qu’un individu progresse dans son parcours de santé », a-t-elle déclaré.

Selon Rusch-Drutz, les individus doivent s’assurer que des soutiens sont en place pour leurs parents, car l’apprentissage au travail avec la maladie est différent de l’apprentissage au travail avec des enfants.

« Pour comprendre comment gérer cela pour un individu, vous devez également prendre soin de vous et c’est là que se trouve ce point idéal », a déclaré Rusch-Drutz.

Elle a déclaré que la Kensington Health Foundation vise à aider les personnes «en sandwich» – généralement des femmes âgées de 45 ans et plus, qui sont les principaux soignants au début et à la fin de la vie – avec une gamme de ressources de soutien allant du soignant à l’être cher pris en charge.

Une étude Angus Reid de 2019 a révélé que près de 28 % des Canadiens, soit 3 Canadiens sur 10, dans la quarantaine et la cinquantaine agissent actuellement comme aidants naturels et 4 sur 10 prévoient qu’ils le deviendront à l’avenir.

Selon l’étude, 42 % des parents canadiens âgés de 40 à 59 ans ont également des enfants de moins de 15 ans.

Et 52 pour cent de ceux qui disent être des soignants s’occupent d’un parent ou d’un beau-parent – la relation de soignant la plus courante décrite dans l’étude.

L’étude a révélé qu’un Canadien sur 10 s’attend à prodiguer des soins à quelqu’un au cours des cinq prochaines années, 15 % s’attendant à ce que son rôle d’aidant commence d’ici cinq à 10 ans, ce qui indique une augmentation du nombre d’aidants canadiens et de personnes ayant besoin de soins au cours des prochaines années. décennie.

L’étude a également révélé que 47 % des personnes qui prodiguent actuellement des soins disent qu’elles font de réels sacrifices pour équilibrer les besoins de soins et les activités quotidiennes.

« Il est vraiment important de comprendre que les soignants ont également besoin de soins », a déclaré Rusch-Drutz.

Selon Rusch-Drutz, la Kensington Health Foundation propose un programme «Second Mile» qui donne des soins aux soignants en raison de l’épuisement professionnel et du stress.

Elle a dit que les gens peuvent essayer de reconnaître « que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Si vous avez ce réseau, c’est vraiment important, surtout avec la famille, ne pas être un super-héros. »

Les gens peuvent également utiliser leur programme d’aide aux employés (PAE) pour voir ce que leur employeur peut offrir et s’absenter du travail pour répondre aux besoins de la famille, a-t-elle déclaré.

« Le plus important est de ne pas essayer d’avoir un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée », a déclaré Rusch-Drutz. « Ça n’existe pas vraiment. »



Pour visionner l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.