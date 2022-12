Comment une friperie a réuni cette femme de Halifax avec la chaleur de sa grand-mère

Au moment où Beth Amiro a enfilé le manteau de fourrure de la friperie, elle s’est souvenue de sa défunte grand-mère.

“Je ne suis pas une personne super spirituelle, mais je savais légitimement dans mon cœur et dans mon âme que c’était le manteau de ma grand-mère”, a déclaré le cinéaste d’Halifax à CBC. Matinée d’information Nouvelle-Écosse.

Amiro collectionne des vêtements vintage et a reçu le manteau d’un ami qui se souvient qu’il venait de Value Village ou de Frenchy’s. Elle l’a porté pour la première fois lors d’une récente fête de Noël.

Son premier indice sur le lien familial a été trouvé dans la doublure du manteau. À l’intérieur de la poche de poitrine, elle a vu trois lettres soigneusement cousues à la main — EEH

Amiro dit qu’ils représentent Elizabeth Eleanor Hood, le nom de jeune fille de sa grand-mère.

“[She] avait une disposition vraiment chaleureuse et un cœur chaleureux et de nombreux manteaux chauds tout au long de sa vie », a déclaré Amiro.

Sa grand-mère est née à Yarmouth et est devenue Elizabeth Eleanor Wainwright lorsqu’elle a épousé le grand-père d’Amiro en 1941. Elle est décédée en 2005.

Beth Amiro (à gauche) et sa grand-mère Elizabeth Eleanor Wainwright (à droite) portant un manteau de fourrure différent. (Soumis par Beth Amiro)

Au début, Amiro admet qu’elle ne pensait pas beaucoup au manteau.

“Je l’ai mis dans la pile en pensant, vous savez, je vais le ressortir en hiver et y jeter un coup d’œil.”

Mais dès qu’Amiro l’a passé sur ses épaules, elle a su que c’était quelque chose de spécial. Elle prit rapidement une photo et l’envoya à sa mère.

“Elle l’a juste reconnu immédiatement, donc il n’y a pas eu de bourdonnement. C’était comme une certitude absolue tout de suite”, a déclaré Amiro, ajoutant que sa mère se souvenait avoir joué à se déguiser avec le manteau quand elle était petite fille.

Elle pense que sa grand-mère possédait probablement le manteau dans les années 1930. Il a été fabriqué par Mitchell Furs, qui avait des succursales à Halifax et à Moncton.

Le manteau est un ajustement parfait, dit-elle.

“J’ai un long torse et de longs bras et ça me va comme un gant.”

La première nuit où elle l’a porté, elle a dit que beaucoup de gens ont commenté à quel point il était beau. Puis elle leur a raconté l’histoire et “tout le monde était un peu sidéré”.

“Je pense vraiment que dans ce cas, c’était une opportunité de se souvenir de sa chaleur et de faire l’expérience de sa chaleur et de la partager avec tous ceux avec qui j’ai été en contact”, a déclaré Amiro.