Comment une « fraternité » adoptée utilise les escapades de l’Île-du-Prince-Édouard pour se réunir

Le sable entre vos orteils, le fracas glaçant de douces vagues se précipitant sur vos jambes – ce sont des sentiments familiers à de nombreux visiteurs de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais pour une grande famille choisie, ces visites et ces sentiments sont devenus une tradition chère à 15 ans qui les aide à rester unis.

“Le sable et l’eau – j’aime le bruit des vagues. Vous pouvez même l’entendre la nuit quand nous allons dormir”, a déclaré Olivia McKenzie, l’une des nombreuses filles adoptées d’environ 15 ans qui aident à composer le famille.

La plupart d’entre eux vivent en Nouvelle-Écosse. Chaque été, ils se rendent à l’Île-du-Prince-Édouard pour passer du temps ensemble et réfléchir au long voyage qui les a menés de la Chine à ce point.

“Nous avons créé tellement de souvenirs quand nous étions plus jeunes, je ne nous vois tout simplement pas perdre ce lien”, déclare Olivia McKenzie. (Jane Robertson/CBC)

Les filles de ces familles s’appellent “la fraternité”, bien qu’elles ne soient pas apparentées.

Les rassemblements de l’Île-du-Prince-Édouard attirent non seulement le groupe central de cinq personnes, lorsque d’autres engagements ne s’y opposent pas, mais aussi des amis proches de la Colombie-Britannique.

Charlotte, Ava, Sadie, Emily et Olivia ont toutes été placées en adoption au Guiping Social Welfare Institute, à Guiping dans le sud de la Chine.

Bien qu’ils ne soient pas biologiquement apparentés, les membres de la «fraternité» adoptés à Guiping, en Chine, sont devenus la famille choisie par l’autre. Les rassemblements de l’Î.-P.-É. attirent non seulement le groupe central de cinq personnes lorsque d’autres engagements ne s’y opposent pas, mais également des amis proches de la Colombie-Britannique. Ici, de gauche à droite : Sadie, Olivia, Caity, Emily, Ava et Lily. (Jane Robertson/CBC)

“La fraternité entre nous, par rapport aux autres, c’est que nous ne vivons pas ensemble mais nous avons le même lien et la même relation que vous auriez avec vos autres frères et sœurs”, a déclaré Ava Andrecyk à CBC News.

“Un moment spécial”

Tous les parents se sont rencontrés par l’intermédiaire de la même agence d’adoption à Halifax en 2004. Ils ont assisté à des réunions ensemble pour savoir comment se déroulerait le processus d’adoption.

En dehors des réunions, les relations entre les parents se sont épanouies.

Vous pouvez dire que je suis toujours très ému à ce sujet, car cela a changé la vie pour nous tous d’être enfin ensemble. — Leanne Andrecyk

“C’est là que nous avons en quelque sorte appris à nous connaître”, a déclaré Maria Carty. “Nous sommes allés en camping ensemble cet été-là et nous avons en quelque sorte cimenté notre amitié et l’idée que nous voulions rester connectés.”

Il faudrait deux ans avant qu’ils ne rencontrent leurs filles en Chine, et cette période de liaison les a transformés d’amis en famille.

Les familles photographiées avec leurs filles nouvellement adoptées, alors âgées de 11 mois. (Soumis par Leanne Andrecyk)

“Au cours de cette période de deux ans, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Certainement notre famille choisie”, a déclaré Leanne Andrecyk, l’une des mamans.

En 2006, les parents se sont rendus au Lottery Hotel de Nanning – une ville à un peu plus de 200 kilomètres à l’ouest de Guiping – et ont finalement posé les yeux sur leurs nouvelles filles.

“C’était une scène un peu folle, de voir tous ces adultes attendre avec impatience leurs enfants”, a déclaré Carty. “C’est un moment spécial.”

Dans cette pièce, voyant toutes les larmes alors que ses amies embrassaient leurs filles de 11 mois, Andrecyk savait qu’elles ne pourraient pas séparer les filles lorsqu’elles rentreraient toutes au Canada.

Ce type de photo peut prendre un certain temps pour être parfait, mais les jeunes femmes ont tout le temps du monde l’une pour l’autre. (Jane Robertson/CBC)

“Je suis toujours très émue à ce sujet, car cela a changé notre vie à tous d’être enfin ensemble. Il nous a juste fallu beaucoup de temps pour nous retrouver, et nous y sommes”, a-t-elle déclaré. “Il était important pour nous de les garder ensemble et, ô surprise, les parents ont développé une amitié qui allait bien au-delà d’être amis.”

Et ainsi ils ont commencé leur tradition. En 2008, ils iraient à l’Île-du-Prince-Édouard, au chalet familial du mari de Carty, pour une retraite spéciale.

“Ils sont là pour vous”

Marchant le long de Chelton Beach, à 15 minutes de route pittoresques au nord-ouest du pont de la Confédération, les sœurs rient alors qu’elles et les familles essaient d’obtenir une photo de saut sur la plage juste comme il faut.

C’est plus difficile qu’il n’y paraît, mais c’est l’ambiance quand ils sont ensemble.

“Les jours difficiles, les bons jours, ils sont là pour vous”, déclare Ava Andrecyk. (Jane Robertson/CBC)

“Si nous étions occupés tout au long de l’année, l’été était l’endroit où tout le monde pouvait se rassembler et se lâcher”, a déclaré Ava.

Toutes les familles ne peuvent pas le faire chaque année – Charlotte avait un engagement cet été – mais tout le monde fait de son mieux pour se rendre sur l’île. Parfois, ils sont rejoints par d’autres familles de la Colombie-Britannique qu’ils ont rencontrées au cours du processus d’adoption. Cette année, deux autres filles, Caity et Lily, ont fait le voyage de la Colombie-Britannique à l’Î.-P.-É.

Ils sont fiers et heureux d’avoir pu rester si proches après tant d’années.

L’Île-du-Prince-Édouard occupe une place spéciale dans le cœur des filles. Ici, ils canalisent leur esprit intérieur d’Anne of Green Gables. (Soumis par Leanne Andrecyk)

“Il y a beaucoup de groupes qui ont adopté, mais les nôtres sont restés très soudés et plus une famille proche”, a déclaré Olivia. “Nous faisons toutes les mêmes choses que les sœurs ordinaires. Nous partageons des vêtements et du maquillage, et nous discutons constamment en ligne ou au téléphone, [as well as] voir tout le monde en personne.”

“Ce sont des gens vers qui vous pouvez vous tourner pour n’importe quoi, et bien que nous ne vivions pas ensemble, ils sont comme tous les autres frères, sœurs et autres – parce que vous pouvez aller vers eux pour obtenir des conseils et du soutien”, Ava a dit.

“Lors de vos mauvais jours, de vos bons jours, ils sont là pour vous.”

“Je ne peux tout simplement pas nous voir perdre ce lien”

Dans le chalet se trouvent de nombreux souvenirs qui retracent l’histoire de la fraternité : des photos encadrées des enfants dans les nattes emblématiques d’Anne of Green Gables ; un grand vase de verre de mer collecté, rempli à ras bord ; un passage de Jose Chaves épinglé à côté de photos des filles alors qu’elles n’étaient pas plus hautes qu’un poteau de clôture.

Il se lit comme suit : “Pour elle, l’océan était plus qu’un rêve, c’était un endroit dont elle avait besoin pour se retrouver.”

“La fraternité entre nous, par rapport aux autres, c’est que nous ne vivons pas ensemble, mais nous avons le même lien et la même relation que vous auriez avec vos autres frères et sœurs”, explique Ava Andrecyk. (Soumis par Leanne Andrecyk)

Le chalet n’est pas seulement une escapade. Quand ils sont ensemble, c’est une maison.

C’est la famille.

“Quelle que soit leur famille lorsqu’ils seront adultes, ils amèneront peut-être leur famille ici pour en profiter longtemps après notre départ”, a déclaré Andrecyk.

“Alors que nous vieillissons, que nous traversons l’école et que nous commençons à nous marier, et peut-être toutes ces étapes importantes, [will] on reste toujours en contact ? Je pense que nous le ferons certainement”, a déclaré Olivia.

“Nous avons créé tellement de souvenirs quand nous étions plus jeunes, je ne nous vois tout simplement pas perdre ce lien.”