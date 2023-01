Comment une foule a essayé d’évincer Lula du Brésil

“Ça n’avait pas l’air sérieux”

Le jour du Nouvel An, M. Lula est monté sur la rampe menant aux bureaux présidentiels du Brésil et a accepté l’écharpe présidentielle verte et dorée – non pas de M. Bolsonaro, comme la loi le prescrivait, mais d’une femme qui ramasse les ordures à recycler. M. Bolsonaro avait déjà décampé pour la Floride.

Pour environ la moitié du pays, ce fut la fin bienvenue de quatre années de tumulte sous M. Bolsonaro. Mais pour des millions d’autres Brésiliens, c’était l’achèvement d’un crime élaboré – une élection volée qu’ils suppliaient l’armée d’annuler depuis deux mois.

Quelques jours plus tard, des appels ont été lancés dans les coins pro-Bolsonaro d’Internet – dans des tweets, des vidéos TikTok, des chaînes Telegram et des groupes WhatsApp – pour une énorme manifestation dominicale dans la capitale, là où les partisans de M. Lula avaient célébré une semaine auparavant.

Certains dépliants numériques ont promis une fête, tandis que d’autres ont appelé à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il y avait des messages qui exigeaient le blocage des autoroutes et des raffineries de pétrole, et d’autres qui visaient le cœur du gouvernement.

“Le plan est d’encercler Brasília”, a écrit une personne dans un groupe Telegram, en joignant une image aérienne du Congrès, de la Cour suprême et du Palais du Planalto, siège de la présidence, avec chaque bâtiment encerclé.

“Nous avons besoin de journalistes du monde entier pour rendre compte de ce moment”, a répondu une autre personne, “afin qu’il devienne marqué dans l’histoire du Brésil”.

Pourtant, les plans ne semblaient pas trop alarmer les autorités.

Ricardo Cappelli, le responsable n ° 2 du ministère brésilien de la Justice, a déclaré que les rassemblements pro-Bolsonaro avaient depuis longtemps pris des tons complotistes mais étaient restés largement non violents. “Cela ne semblait pas sérieux”, a-t-il dit, “et ce n’était pas assez gros pour être sérieux.”