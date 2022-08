Comment une flotte vieillissante de Canadairs tient à distance les incendies de forêt en Europe

Quand le président français Emmanuel Macron a fait face aux journalistes après “l’incendie du siècle” au début du mois forcé l’évacuation de milliers dans le sud-ouest de la Gironde, une phrase surtout fait la une des journaux du lendemain.

“Oui, nous avons besoin de plus de Canadairs.”

L’avion amphibie de bombardement d’eau de fabrication canadienne a établi l’étalon-or pour la lutte contre les incendies aériens pendant des décennies. Mais malgré sa réputation de “outil éprouvé” parmi les experts en incendie, la faible demande a gardé l’avion hors de production pendant près d’une décennie.

Maintenant, au milieu des saisons de feux de forêt en expansion aggravées par le changement climatique, des pays comme la France font la queue pour remplacer leurs flottes vieillissantes après Canadair fabricant De Havilland a annoncé qu’il redémarrerait la production avec une conception mise à jour appelée DHC-515.

Certains, cependant, craignent que les 22 avions destinés à l’Europe d’ici la fin de la décennie ne soient trop peu, trop tard.

L’innovation canadienne

Produit pour la première fois dans les années 1960, l’avion de lutte contre les incendies Canadair CL-215 original a été conçu pour combattre de vastes incendies dans la nature canadienne.

Sa conception amphibie unique et son contrôle à basse vitesse lui ont permis de naviguer dans des canyons étroits à basse altitude, puisant des milliers de litres d’eau directement des lacs et des océans en quelques secondes.

Les plans de démarrage de la production du DHC-515 en 2020 ont été bloqués lorsque la pandémie a « recentré … les priorités loin de la réflexion à plus long terme » et a tari la demande des gouvernements, déclare Neil Sweeney, vice-président des affaires générales chez De Havilland Canada. (De Havilland)

Au cours des décennies qui ont suivi, les avions sont devenus emblématiques pour leur conception presque incassable. Sur les 220 avions originaux construits avant 1995, près de 170 sont toujours en service, selon Neil Sweeney, vice-président des affaires corporatives de De Havilland Canada.

Mais un avion mis à jour a failli ne pas arriver en production. Les droits sur la conception du Canadair ont rebondi entre les entreprises au cours de la dernière décennie.

Les plans de démarrage de la production du DHC-515 en 2020 ont été bloqués lorsque la pandémie « a recentré… les priorités loin de la réflexion à plus long terme » et a tari la demande des gouvernements, selon Sweeney.

“Il faut énormément pour construire une chaîne de production, et pour ce faire, vous avez besoin de commandes de clients potentiels”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, après près d’une décennie d’attente, a déclaré Sweeney, “l’UE a pris les devants”.

Des flottes vieillissantes

Alors que de nombreux gouvernements européens sont passés de la pandémie à la reprise ce printemps, ils ont dû faire face à une saison des feux de forêt imminente que beaucoup pensaient être historique.

Le changement climatique transforme le continent en un endroit plus chaud et plus sec . Les scientifiques disent que la sécheresse qui ravage toujours l’Europe est inégalé au cours des 500 dernières années . En conséquence, les incendies de forêt deviennent plus grand et plus commun dans des pays, comme l’Allemagne, qui en ont une expérience limitée.

REGARDER | L’Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde, selon un expert du climat :

L’Europe se réchauffe plus vite que la plupart des pays du monde, selon un climatologue La vague de chaleur enveloppant une grande partie de l’Europe et du Royaume-Uni est due au réchauffement climatique, explique le climatoriste Vikki Thompson, et cette «tendance accélérée» dans les vagues de chaleur se poursuivra à moins que les émissions de gaz à effet de serre ne soient réduites.

Les incendies de forêt de l’an dernier en Grèce ont été près de six fois plus grand qu’à tout autre moment au cours de la dernière décennie. Mais la Hellenic Air Force s’attaque aux incendies avec une flotte de CL-215 qui est en service depuis les années 1970.

“Beaucoup de pièces sont très difficiles à trouver, nous pouvons donc avoir de longs retards dans la réparation de certains dommages”, Lieut.-Col. Antonios Vourvoulis a déclaré au quotidien grec I Kathimerini en 2018. “C’est un combat quotidien.”

Le triste état des 12 CL-415 français était en partie blâmé pour l’ampleur des ravages causés par les incendies de forêt historiques à Bordeaux, qui forcé l’évacuation de milliers .

Mais la France est encore mieux lotie que ces pays sans bombardiers d’eau – comme la République tchèque, qui devait emprunter des avions à l’Italie pour combattre un incendie massif à sa frontière avec l’Allemagne cet été.

“Solidarité volontaire”

Les prêts de ce type sont des actes de “solidarité volontaire”, selon Balazs Ujvari, porte-parole de la Commission européenne pour l’aide humanitaire et la gestion des crises.

Mais alors que l’aggravation des incendies de forêt mettent une pression sur les ressources, les dirigeants à travers le continent recherchent des solutions plus permanentes.

“C’est quelque chose qui se produira de plus en plus souvent, et il est très clair que les États membres ne seront pas toujours en mesure de gérer ces choses par eux-mêmes”, a déclaré Ujvari.

Un incendie de forêt brûle près de Landiras, dans la région française de la Gironde, en juillet 2022. (SDIS 33/Reuters)

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Union européenne envisage de développer sa propre réserve d’avions de lutte contre les incendies. Depuis 2019, un programme appelé RescUE a dirigé 13 avions de lutte contre les incendies, y compris des Canadairs de nouveau modèle, là où ils sont le plus nécessaires.

Cette année, six ont été envoyés en France, aux côtés de plus de 400 personnes et 100 véhicules – la plus grande opération de la Commission à ce jour.

Pour l’instant, ces ressources sont encore empruntées à d’autres États membres. Mais “d’ici la fin de la décennie, l’objectif est de doubler ces capacités et d’acheter… des avions avec des fonds européens”, a déclaré Ujvari.

L’OTAN a également intensifié son aide. À travers le Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA), les États membres peuvent utiliser l’alliance comme intermédiaire pour négocier des contrats pour les ressources de lutte contre les incendies auprès des alliés et du secteur privé. Cet été, l’alliance s’est organisée pour un record de 40 avions pour soutenir la Grèce, dont 11 avions de lutte contre les incendies.

Stacey Cummings, directrice générale de la NSPA, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la concurrence pour ces ressources augmente à mesure que les impacts du changement climatique s’aggravent.

“Je ne peux que voir qu’il y aura une demande plus élevée pour une capacité limitée à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

“Mieux vaut ne pas en avoir besoin”

Alors que les pays se disputent un stock d’avions en diminution, des nouvelles plus tôt cette année que De Havilland serait prépare sa chaîne de montage à Calgary a été accueilli avec soulagement.

“Quand j’ai appris il y a quelques semaines que Canadair revenait sur le marché, je me sentais plutôt bien”, a déclaré Alexander Held, un expert en feux de forêt à l’Institut européen de la forêt. “Le Canadair est un outil qui a fait ses preuves. C’était vraiment triste de voir qu’ils ont arrêté la production.”

Le redémarrage a été rendu possible par une lettre d’intention signée en mars, qui verrait 22 avions livrés aux gouvernements européens d’ici 2029.

Mais alors que de nouveaux Canadairs font cruellement défaut, des experts en incendie comme Held soulignent qu’ils ne sont qu’une partie de la solution – et qu’elle n’arrivera peut-être pas assez vite.

“Cela montre simplement une politique de gestion des incendies qui a échoué à long terme”, a déclaré Held. “Avec toute la joie que cet avion revient, il faut quand même se rappeler qu’il vaudrait mieux ne pas en avoir besoin.”

Les pompiers ont éteint les flammes d’une maison en feu dans la région d’Afidnes, dans le nord d’Athènes, en Grèce, en août 2021. (Milos Bicanski/Getty Images)

Held a déclaré que parallèlement aux millions d’euros dépensés pour les avions bombardiers d’eau, les pays devraient budgétiser davantage pour les programmes de prévention des incendies de forêt, comme aider les gestionnaires des terres et les bergers à contrôler le carburant, et offrir une formation aux techniques, comme la lutte contre les incendies à sec, qui ne nécessitent pas forte consommation d’eau.

“Tout le monde sait que vous devriez investir dans d’autres parties de la gestion des incendies. Personne ne le fait jamais”, a déclaré Held. “Il s’agit de traiter les symptômes, et non les causes.”

Sweeney de De Havilland affirme que les nouveaux avions ajouteront du pouvoir à la flotte de lutte contre les incendies en Europe pour les décennies à venir, promettant que le DHC-515 sera tout aussi indestructible que les avions qui ont précédé.

“Vous pourriez soutenir que d’après une analyse de rentabilisation, [making long-lasting planes] a moins de sens”, a-t-il dit. “Mais c’est vraiment une fierté pour notre entreprise et notre pays.”