Comment une fierté des lions regarde le crabe avec fascination dans cette vidéo virale

Internet regorge de plusieurs vidéos intéressantes d’animaux qui laissent les internautes surpris. Un clip d’un crabe de quatre pouces gardant la fierté des lions à distance amuse les internautes. On peut voir le crustacé s’échapper très intelligemment après être venu griffes contre griffes avec les lions. La vidéo tournée par les rangers Ruggiero Barreto et Robyn Sewell à la MalaMala Private Game Reserve a été partagée sur Youtube. Dans la vidéo de 2 minutes 36 secondes, on peut voir un lion apercevoir un crabe en train de saborder marchant sur le sable, après quoi il se lève et se dirige vers lui. Après un certain temps, quatre autres lions peuvent être vus rejoindre la montre fougueuse, cependant, le petit crabe a courageusement tenté de s’échapper de là et de s’éloigner des prédateurs. Le clip est sous-titré comme « C’est le moment incroyable où une fierté de lions a été vue alors qu’ils sont venus griffes à griffes dans la nature avec un CRABE fougueux de quatre pouces ».

La vidéo a étonné les internautes. Il a recueilli 163 721 vues sur YouTube en seulement deux jours et la section des commentaires est également inondée. Un utilisateur a écrit : « J’aime la façon dont les lions sèment la peur dans le cœur de la plupart des animaux terrestres, mais les créatures de l’eau ne leur enlèvent rien. Hippopotames, crocs, tortues, maintenant crabes ». Un autre utilisateur a commenté: « Il n’y a aucun moyen que le crabe ait osé se promener dans un clan d’hyènes. » D’autres ont qualifié la vidéo d’incroyable.

Les gardes du parc Barreto et Sewell ont déclaré aux dernières observations qu’ils avaient quitté le camp au lever du soleil dans l’espoir de trouver des lions. Ils ont repéré l’un d’eux au bord d’une rivière en train de dormir, cependant, ils ont soudainement vu le lion se lever et regarder quelque chose. Ils ont d’abord pensé que c’était un scorpion mais c’était un crabe.

La réserve privée de MalaMala est l’une des plus anciennes et des plus grandes d’Afrique du Sud dans le parc national Kruger. Il s’étend sur 33 000 acres et regorge de prédateurs.

