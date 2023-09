Comment une fermeture du gouvernement pourrait affecter le transport aérien et les vols

Le système de transport aérien américain est énorme et complexe, et il pourrait montrer des signes de tension importants en cas de fermeture du gouvernement fédéral.

Alors que les heures passent sans aucune indication de progrès sur un nouveau projet de loi de financement, il semble de plus en plus probable que le gouvernement ferme ses portes dimanche à 12h01 HE. De nombreux programmes et agences fédérales devront cesser leur financement et leurs travailleurs seront mis au chômage.

Les employés de la Federal Aviation Administration, tels que les contrôleurs de la circulation aérienne, et les employés de la Transportation Safety Administration, comme les agents de contrôle de sécurité, seraient toujours censés se présenter au travail mais ne seraient pas payés.

Même si ces personnes récupéreront leur salaire quelque temps après que le gouvernement aura à nouveau obtenu des financements, il est peu probable qu’elles soient satisfaites du retard dans leurs salaires, et si la fermeture se prolonge, un plus grand nombre d’entre eux resteront probablement chez eux. Cela contribuerait aux retards et aux annulations de vols.

L’association américaine de voyages à but non lucratif a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’une fermeture pourrait amener les consommateurs à éliminer 140 millions de dollars par jour en dépenses de voyage, aggraverait les retards de vol et augmenterait les files d’attente de contrôle.

Cela pourrait également retarder des travaux de modernisation cruciaux dans les aéroports américains qui sont en mauvais état.

Le groupe affirme que, selon une enquête menée par Ipsos, 60 % des Américains ont déclaré qu’ils annuleraient ou éviteraient les voyages en avion en cas de fermeture.

Certains travailleurs essentiels clés seraient touchés

Lors d’une conférence de presse mercredi, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que son département devra immédiatement cesser de former de nouveaux contrôleurs aériens en cas d’arrêt, et mettre en congé 1 000 autres contrôleurs qui sont « en cours de formation ».

La FAA affirme qu’il y a 45 000 vols par jour en moyenne aux États-Unis, un nombre qui a augmenté au fil des années, même si les experts affirment que l’agence fonctionne sans suffisamment de contrôleurs aériens. Buttigieg a déclaré que le gouvernement avait embauché 1 500 contrôleurs cette année et prévoyait d’en embaucher 1 800 en 2024, mais a déclaré que le processus de formation et de certification était si long et complexe que même un arrêt relativement bref pourrait empêcher que cela se produise.

« Nous allons enfin dans la bonne direction », a déclaré Buttigieg à propos du personnel et de la formation des contrôleurs. « Même quelques jours ou quelques semaines pourraient nous faire reculer jusqu’à l’année prochaine. »

Cela pourrait à son tour rendre le système lui-même plus fragile.

Buttigieg a également souligné le stress que ressentirait le personnel des transports s’il ne recevait pas son salaire à temps, ce qui serait presque certainement exacerbé par une inflation élevée et persistante.

Cette combinaison de fragilité et de frustration a en fait contribué à mettre fin à la dernière fermeture du gouvernement, la plus longue jamais connue, qui s’est étendue de décembre 2018 à janvier 2019.

Alors que la situation se prolongeait, les syndicats représentant les inspecteurs de la sécurité aérienne et les contrôleurs aériens ont déclaré que leurs congés rendaient le transport aérien dangereux pour le public. Certains ont alors reçu l’ordre de retourner travailler.

Pendant ce temps, frustrés par le manque de salaire, un nombre croissant d’agents de sécurité ont été appelés pour cause de maladie et les files d’attente dans les aéroports se sont allongées. Finalement, un groupe de 10 contrôleurs aériens a fait de même, provoquant des retards généralisés sur la côte Est. Cela a contribué à mettre un terme à la fermeture.